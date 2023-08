[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

~クリエイターをめざす方のためのセミナープログラム「クリエイターズ ミライ キャンパス」~



株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は8月30日(水)、イラストレーターをめざす学生(高校生・大学生・専門学校生)の方々を対象に、「クリエイターズ ミライ キャンパス 今日からはじめる イラスト制作のためのデッサン講座 ~立方体デッサンって何?~」(無料・オンライン)を開催いたします。



イラストレーターの就職活動で企業が重要視するポイントのひとつ「デッサン力」。練習を重ねればデッサン力が磨かれることは確かである一方で、自分一人で練習からフィードバック、課題発見と解決をしていくことは難易度が高いこともまた事実…。C&R社では、今回、そんなデッサン力を磨くためのはじめの一歩として、立方体を用いたデッサンをテーマに講座を実施することとなりました。



セミナー当日は、株式会社KUU 代表取締役で京都芸術大学 客員教授を務めるクリエイティブ・プロデューサーの高木正文さんにご登壇いただき、「今日からデッサンはじめてみよう」というきっかけになるように、一人でデッサンの練習をするときのポイントもお伝えいただく予定です。株式会社スクウェア・エニックスに新卒入社し、サイバーエージェントグループでクリエイティブスタジオ「SSS by applibot」を立ち上げ、クリエイティブ・プロデューサーとして「NieR」シリーズ初のスマートフォン向けタイトル『NieR Re[in]carnation』の開発を手掛ける高木さん。ゲーム業界で長年活躍されてきた高木さんならではのデッサンの秘訣が聞けるまたとない機会ですので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください!



【クリエイターズ ミライ キャンパスとは】

C&R社が主催する、クリエイターをめざしている方々がその“未来”を実現するために必要な知識や技術を発信するセミナープログラムです。クリエイティブを仕事にしたいと考えている方や現在学校などでクリエイティブを学んでいる未来のクリエイターに向けて、初心者から一歩踏み出し、就職や業務で活かせるヒントとなるような“ちょっとしたコツ”をお届けします。





今日からはじめる イラスト制作のためのデッサン講座 ~立方体デッサンって何?~





■日時

2023年8月30日(水) 18:00~20:00



■場所

オンライン



■登壇者

高木正文氏

株式会社KUU 代表取締役 / 京都芸術大学 客員教授

2004年に株式会社スクウェア・エニックスに新卒入社、その後フリーランスなどを経て 2018年に株式会社サイバーエージェント子会社の株式会社アプリボットへ中途入社。クリエイティブスタジオ「SSS by applibot」を立ちあげつつ「NieR Re[in]carnation」をクリエイティブ・プロデューサーとして開発。2021年には同社の執行役員に就任する。2023年4月に株式会社KUUを立ち上げ現在に至る。過去参加作品 『メギド72』 『ドラッグオンドラグーン3』 『ファイナルファンタジー零式』など。



■対象

★高校生、大学生、専門学校生大歓迎です!

・将来イラストレーターをめざしている方

・ゲーム業界で2Dデザインのお仕事を目指している方

・イラスト制作スキルをもっと上げたい方

・デッサン練習をしたいがやり方がわからない方

・デッサンがうまくなっているかどうかの自信が持てない方



■参加費

無料



■定員

300名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



【本講座に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

クリエイターズ ミライ キャンパス 運営担当

Email:webinar_cr@hq.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ(https://www.cri.co.jp/about_us/creativestudios/)を持ち、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションなど、幅広い分野の開発に対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」の実現をめざしてまいります。



なお、C&R社では、エージェント職、映像専門職、ゲーム専門職、デジタル専門職の採用を実施しております。ご興味をお持ちの方はあわせてご確認ください。



