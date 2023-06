[TOKYO FM]

TOKYO FMでは、6月18日(日)26時00分からTOKYO FM special 「岬なことAliA AYAMEの日曜のような月曜日!」を放送します。番組では、音声コンテンツプラットフォーム「AuDee(オーディー)」、そして、この春AuDeeと連携を開始した動画配信サービス「Travel TV」と連動した企画もお届けします。どうぞ、お聴きください。









7月5日(水)にDebut Album『day to YOU』をリリースする声優アーティスト・岬なこと、7月9日(日)に東京・日比谷野外大音楽堂で、5th ANNIVERSARY『-FANFARE-』を開催するロックバンド・AliA。それぞれの記念すべき日を前に、岬なことAliAのボーカル・AYAMEが生放送の特別番組をお届けします。





岬なことAYAMEは、お互いに別のフィールドで活躍しながらもプライベートで交流を深める仲で、知り合ったキッカケは岬なこが担当しているTOKYO FMのレギュラー番組「What a Wonderful Radio!!」。ふたりが作り出す空気感やプライベートが垣間見えるトークも必聴です。また、番組内では、岬なこのDebut Album『day to YOU』からリード楽曲の「morning morning」と、AliAの新曲「animation」の初オンエアもあります。





生放送ならではの企画やプレゼント、そして、「AuDeeプレミアム」「Travel TV」との連動など、放送だけではない、様々な立体展開をお楽しみいただけます。「日曜日の深夜2時~5時…でも、それって月曜日じゃない?」と、曖昧な“日曜のような月曜日”にお送りするスペシャルなバラエティー番組に、ぜひご参加ください。



【番組概要】





◇タイトル : TOKYO FM special 「岬なことAliA AYAMEの日曜のような月曜日!」

◇放送日時 : 2023年6月18日(日)26:00~29:00

◇放送局 : TOKYO FM

◇出演 : 岬なこ / AYAME(AliA)

◇番組サイト : https://audee.jp/program/show/300005707

◇メッセージフォーム : https://www.tfm.co.jp/f/nichiyona/message

◇Twitterハッシュタグ : 「#にちよな」





※後日、「AuDeeプレミアム」と「Travel TV」で、特別音声や連動コーナーの映像配信などがあります。ぜひ併せてお楽しみください!





◆岬なこ

アニメ「ラブライブ! スーパースター!!」(嵐千砂都)、アプリ「信長の野望 覇道」(三鳥屋よしの)などに出演する声優。Liella! として、ライブや生配信、ラジオなど幅広く活動中。TOKYO FMで毎週火曜日の21時00分から放送中の「What a Wonderful Radio!!」のパーソナリティを担当。7月5日「なこの日」に、アルバム『day to YOU』でソロアーティストデビュー。

<WEBサイト> https://lantis.jp/misakinako/

<Twitter> https://twitter.com/MisakiNako_





◆AYAME(AliA)

6人組ハイブリッドロックバンドAliAのボーカル。ラジオパーソナリティとしても活動。代表曲「かくれんぼ」は、TikTokなどでも大ヒットを続けており、YouTubeでの再生回数も4500万回を突破。各SNSで大きな反響を得ている。7月9日(日)に東京・日比谷野外大音楽堂で、5th ANNIVERSARY『-FANFARE-』を開催。

<WEBサイト> http://www.alialive.jp/

<Twitter> https://twitter.com/YAME_69



【AuDee(オーディー)とは】







TOKYO FMほか全国38のFM局の音声コンテンツプラットフォームで、スマートフォンアプリとウェブサイトの両方でサービスを展開中。2020年7月27日に配信がスタートしたアプリ版では、人気アーティストのトークから、ラジオドラマ、ドキュメンタリーまで、1000を超える配信オリジナルも提供。

<WEBサイト> https://audee.jp/

<Twitter> https://twitter.com/AuDee_jp





◇スマートフォンアプリケーション

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1089137028?mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.gsj.park





◇AuDeeプレミアム

AuDeeアプリ内から登録可能な月額500円(税込)のサブスクリプションサービス。AuDeeプレミアム会員だけが楽しめるオーディオプログラムや、出演者本人からのテキストメッセージ配信、スタジオショット限定公開といったこのサービスだけのスペシャルコンテンツを提供。通常プログラムとは違ったアーティストのレアトークや、気になるパーソナリティの素顔をたっぷりお届け。現在、60を超えるスペシャルコンテンツを配信中。

<紹介ページ> https://audee.jp/program/show/100000411

【Travel TVとは】







2022年10月にスタートした、MyStar社(本社:静岡県焼津市)が運営する動画配信サービス。動画だけでなく、ライブ配信、オンラインサロンなど、エンターテイメントに特化した様々なコンテンツを提供。2023年春、AuDeeとのプラットフォーム間連携を開始。

<WEBサイト> https://era.travel.gr.jp/

<Twitter> https://twitter.com/travel_mystar



