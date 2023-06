[TOKYO FM]

TOKYO FMで放送中の『TOKYO MIDTOWN presents The Lifestyle MUSEUM』(毎週金曜18時30分~19時00分)は、ピーター・バラカンがメインパーソナリティーをつとめ、毎週様々なゲストを迎えて生き方や価値観を探っていくゲストトーク番組です。6月9日、16日(金)の放送では、今年3月に亡くなった坂本龍一さんと交流の深かった音楽家の大友良英と小山田圭吾(CORNELIUS)の2人をゲストに迎え、坂本龍一追悼特集をお送りします。たくさんの教授のエピソードとともに、16日には先月京都CLUB METROで行われた大友&小山田の共演ライブ音源も、この番組独占でオンエアされます。どうぞお楽しみに!





◆大友良英「坂本龍一さんは即興を一緒にやる最強の友達でした」





TOKYO FM「Lifestyle Museum」(金18:30-19:00)では、今週9日&来週16日の2週に渡り、大友良英と小山田圭吾をお迎えして、坂本龍一さんへの追悼プログラムをお送りします。YMOの初期から数十年の付き合いだったバラカンと共に、それぞれの教授との出会い、訃報を知った時の思いなど、教授と深い交流があった3人だからこそのエピソードをたっぷりお聞きください。

昨年11月リリースされた坂本龍一生誕70歳記念アルバム『A Tribute to Ryuichi Sakamoto - To the Moon and Back』に参加している大友と小山田。どのような想いで選曲したか、今春に初共演が決まって坂本さんに「何か一緒にできませんか?」と連絡した後、坂本さんから音声データが送られてきた話などをお送りします。

また16日の放送では、先月「京都CLUB METRO」で行われた『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭』のクロージングパーティーでの大友と小山田の即興デュオによる最新ライブ音源もこの番組だけで独占オンエア!どうぞお聴き逃しなく。放送は6月9日、16日(金)18時30分から。

【番組概要】





◇タイトル: 『TOKYO MIDTOWN presents The Lifestyle MUSEUM』

◇放送局 : TOKYO FM

◇放送日時 : 毎週金曜18:30~19:00

◇パーソナリティ: ピーター・バラカン、柴田幸子





◇番組ポッドキャスト: https://www.tfm.co.jp/podcasts/museum/





◇番組紹介:毎週様々なゲストを迎えて生き方や価値観を探っていくゲストトーク番組





◇提供 : TOKYO MIDTOWN



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/08-18:46)