株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)が主催するクリエイティブ共創コミュニティ「Game meets」は8月23日(水)、ゲーム業界で活躍するクリエイターの方々を対象に、無料のオンラインセミナー「説得力を持ち合わせたモンスターデザインの作り方 ~ポイントは攻撃手段~」を開催いたします。



https://gamemeets-cr.com/event/event-216/?rls

小説やアニメ、ゲーム、コミックなど、ファンタジー作品を鮮やかに彩る要素として描かれるさまざまなモンスターたち。今回の「Game meets」では、特にゲーム開発におけるモンスターデザインにスポットライトを当てて、人の心に響くデザインの作り方について深堀りしてまいります。



セミナー当日は、株式会社KUU 代表取締役で京都芸術大学 客員教授を務めるクリエイティブ・プロデューサーの高木正文氏をゲストにお招きいたします。株式会社スクウェア・エニックスに新卒入社し、サイバーエージェントグループでクリエイティブスタジオ「SSS by applibot」を立ち上げ、クリエイティブ・プロデューサーとして「NieR」シリーズ初のスマートフォン向けタイトル『NieR Re[in]carnation』の開発を手掛ける高木氏。同氏がこれまでに培ってきた「デザイン法」や、あらゆるデザインのジャンルに精通する“創り方”と“思考法”について、講義とトークディスカッションを通じてお話を伺ってまいります。ゲーム業界でキャラクターデザインに携わる方はもちろんのこと、モンスターデザインにご興味をお持ちのクリエイターの方はどなたでもお気軽にご参加ください!



【Game meets】 説得力を持ち合わせたモンスターデザインの作り方 ~ポイントは攻撃手段~





■日時

2023年8月23日(水) 19:30~21:00



■場所

オンライン



■登壇者



高木正文氏

株式会社KUU 代表取締役 / 京都芸術大学 客員教授

2004年に株式会社スクウェア・エニックスに新卒入社、その後フリーランスなどを経て 2018年に株式会社サイバーエージェント子会社の株式会社アプリボットへ中途入社。

クリエイティブスタジオ「SSS by applibot」を立ちあげつつ「NieR Re[in]carnation」をクリエイティブ・プロデューサーとして開発。

2021年には同社の執行役員に就任する。

2023年4月に株式会社KUUを立ち上げ現在に至る。

過去参加作品 『メギド72』 『ドラッグオンドラグーン3』 『ファイナルファンタジー零式』など



■対象

・ゲーム制作の現場で働かれている方

・クリエイティブ職の仕事に携われている方

・プロデューサー、ディレクター、マネージャーなどクリエイティブ業界で組織運営に携わる方



■参加費

無料



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



<Game meetsとは>

ゲーム業界発展のため、業界に関わる皆さまに最適な学びと人との出会い(meet)の機会を生むことで、クリエイティブやビジネスの創発と共創を生み出すコミュニティです。これまで、株式会社圓窓代表取締役の澤円氏や、株式会社キャスター取締役CRO石倉秀明氏、OKAKICHI SDN. BHD. ディレクター岡本吉起氏など、著名な方々にご登壇いただいております。Game Meetsでは新たな「知」や「人」との共創を通して、業界全体のイノベーションと価値創造に貢献してまいります。



