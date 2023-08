[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

2023/8/18(FRI) Free webinar to learn “AI agents: The GPT Powered Future of Automation”



株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は8月18日(金)、ChatGPTなど、昨今のAI技術の発展にご興味をお持ちのエンジニアやクリエイター、ビジネスパーソンなどの方々を対象に、確かなAI技術とワールドワイドなコミュニケーション力でビジネスを展開するAIエンジニア/ファウンダーのエドワルド・ゴンザレス氏をお招きし、無料のオンラインセミナー「自律型AIエージェント:自動化の未来をGPTが支える ~新しい自律型AIエージェントの世界を航海し、仕事で効果的に活用しよう!~」を開催いたします。なお、本セミナーは、全編英語で行います。

※日本語への同時通訳はございませんのであらかじめご了承ください。



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/138873/?rls

※締切:2023年8月17日(木)22:00





On August 18th (FRI), Creek and River Co., Ltd.(C&R) will hold the seminar “AI Agents: The GPT Powered Future of Automation Navigate the new frontier of AI agents and use them effectively at work”.

*This webinar is available in English only. No interpretation will be provided.



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/138456/?rls

*Application deadline:2023/8/17(FRI) 22:00





与えられた目的を達成するために、大規模言語モデル(Large Language Models、LLM)を用いながら自律的にタスク定義と実行を繰り返す自律型AIエージェント。昨今、自動化の技術は自律型AIエージェントの革命的な力によって大きく進化しています。しかしながら、ChatGPTのような高度な言語モデルに支えられた自律型AIエージェントはタスクの自動化で可能性の限界を押し広げる一方で、私たちの仕事にどのような影響をおよぼすのでしょうか?本セミナーでは、起業家でXpress AIの創設者であるエドワルド・ゴンザレス氏をお招きし、自律型AIエージェントの世界をご案内いただくとともに、自律型AIエージェントとその自動化の未来における役割についてご紹介していただきます。



当日、ゴンザレス氏には、自律型AIエージェントの基本的な知識やその仕組みと機能について解説していただくほか、自律型AIエージェントをメールやSlack、SharePointにどのように統合できるかを実演していただく予定です。また、セミナーの後半では、AIがもたらす変化をプロフェッショナルの方々はどのように活用することができるか、その指針についてもご説明いただきます。自動化へのアプローチに革新をもたらす自律型AIエージェントについて学ぶことができるこの機会をお見逃しなく。ChatGPTが切り拓く自動化の未来を一緒に探求しましょう!



The landscape of automation is evolving rapidly, thanks to the transformative power of AI agents. Backed by advanced language models like ChatGPT, AI agents are pushing the boundaries of what’s possible in task automation. But what does this mean for you and your work?



In this webinar, Eduardo Gonzalez, entrepreneur and founder of Xpress AI, will help you navigate this new frontier. Drawing from his vast experience in the field, Eduardo will provide a comprehensive introduction to AI agents and their role in the future of automation.



The webinar will commence with a breakdown of AI agents, providing insight into their mechanics and capabilities. Eduardo will explain how ChatGPT powers these agents, offering an understanding of the synergy between AI agents and advanced language models.



Moving onto real-world applications, Eduardo will share examples from Xpress AI, demonstrating how AI agents can integrate into your Email, Slack or Sharepoint, thereby amplifying their functionality and transforming how we manage tasks.



Finally, Eduardo will provide guidance on how professionals can leverage this AI-driven shift to their advantage. The seminar will conclude with an interactive Q&A session, offering attendees a chance to delve deeper into the fascinating world of AI agents.



Don’t miss this opportunity to equip yourself with knowledge that could revolutionize your approach to automation. Reserve your spot today and join us as we explore the ChatGPT powered future of automation!



自律型AIエージェント:自動化の未来をGPTが支える ~自律型AIエージェントの世界を航海し、仕事で効果的に活用しよう!~







■日時

2023年8月18日(金)19:00~20:00

※本セミナーは英語での開催となります。



■場所

オンライン開催(Zoom)



■登壇者



Xpress AI創設者兼CEO、Skymind Globalチーフ・イノベーション・オフィサー

エドワルド・ゴンザレス 氏

ピッツバーグ大学コンピュータサイエンス学部卒業後、日本の甲南大学経営学部で学ぶ。卒業後、株式会社日本ビジネスシステムズでテクニカルマネージャーとして働いた後、スカイマインド ニューロバイオニクス研究所 副所長、スカイマインド社 エンジニアリング担当バイスプレジデントを経て、現在は、 Skymind Global CIOであり、自ら創設した Xpress AI のCEOも務めている。Scala Matsuri、Data Platform Tokyo、Microsoft’s de:codeなど、日本の様々なカンファレンスにも登壇。

Xpress AI https://xpress.ai/ http://xpressai.jp/

Skymind Global https://skymind.global/



■対象

・AIに興味のあるエンジニアやクリエイター

・ビジネスのヒントを見つけたい方

・海外展開に興味のある方

・エンジニアやスキルなどについて視野を広げたい方



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/138873/?rls

※締切:2023年8月17日(木)22:00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「自律型AIエージェント」セミナー担当

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp



AI Agents: The GPT Powered Future of Automation - Navigate the new frontier of AI agents and use them effectively at work -





■Date and time

2023/8/18(FRI) 19:00~20:00



■Place

Held online(Zoom)



■Speaker



Founder and CEO of Xpress AI

Eduardo Gonzalez

After graduating from the Faculty of Computer Science at the University of Pittsburgh, Mr. Gonzalez studied at the Faculty of Business Administration at Konan University in Japan. After graduating there, he began working as a technical manager at Japan Business Systems Co., Ltd., He then moved to Skymind and worked as Deputy Director of Neurobionics Research Institute and Vice President of Engineering and is formerly the Skymind Global CIO. He is also the founder and CEO of Xpress AI.Eduardo Gonzalez is from Puerto Rico and is currently based in Himeji City, Hyogo Prefecture. He is the founder and Chief Executive Officer of Xpress Ai which provides tools for businesses and organizations to develop their own AI applications and empower their employees with useful AI assistants.



Xpress AI https://www.xpress.ai/ja



■Participants

- Engineers and creators who are interested in AI

- Those who want to find business tips

- Those who are interested in overseas expansion

- Those who want to broaden their perspectives on engineers and skills, etc. -UI Designer



■Entry fee

free



■Capacity

60 people



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp/



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/138456/?rls

*Application deadline:2023/8/17(FRI) 22:00





【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC

In charge of the webinar "AI Agents “

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp



========================



