TOKYO FMで毎週金曜日に放送中の中西哲生がパーソナリティをつとめる『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』(金15:00~17:00)。番組内コーナー「なでしこジャパン 目指せ!世界No.1 supported by MS&ADインシュアランス グループ」では、6月2日(金)放送回のゲストにサッカー日本女子代表(なでしこジャパン)の監督をつとめる池田太が登場します。7月20日(木)にオーストラリア・ニュージーランドで開幕するFIFA女子ワールドカップ、およびその前哨戦として7月14日(金)に開催されるなでしこジャパン国際親善試合「MS&ADカップ2023」に向けた意気込みを語って頂きます。

これを聴けばFIFA女子ワールドカップがますます面白くなること間違いなし!どうぞ、ご期待ください。







【コーナー概要】





◇ タイトル:「なでしこジャパン 目指せ!世界No.1 supported by MS&ADインシュアランス グループ」

◇ 番 組 :「TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park」(毎週金曜15時~17時)

◇ 放送日時:6月2日(金) 16:10-16:20

※コーナーは、今後、7月14日、7月21日、8月4日 16時10分~20分、放送予定です。

◇ 放送局 :TOKYO FM

◇ 出演者 :中西哲生、横山ルリカ

◇ 内容 :世界の強豪と競い合う戦いで再び世界の頂点を目指すなでしこジャパンの挑戦をリスナー・サポーターと応援していくコーナー。毎回サッカーにゆかりのあるゲストをお招きし、「MS&ADカップ2023」の見どころや注目の選手、W杯で世界の強豪に勝つためのポイントなどを紹介しています。

◇ 番組ホームページ: https://www.tfm.co.jp/teppan/



