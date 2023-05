[TOKYO FM]

TOKYO FM『ANISON EXPO supported by Bandai Namco Music Live』 毎週土曜24:00~24:30放送



レーベルの垣根を越えて話題の声優やアーティストが月替わりでパーソナリティをつとめるTOKYO FMで放送中の、『ANISON EXPO Supported by Bandai Namco Music Live』(土 24:00-24:30)!

6月は、放送中のTVアニメ『ワールドダイスター』の出演者で、柳場ぱんだ役の声優・大空直美と流石知冴役の佐々木李子を迎えてお送りします!どうぞお楽しみに!







『ANISON EXPO Supported by Bandai Namco Music Live』は、ランティスレーベルに限らず、レーベルの垣根を越えて、今注目の声優・アニソンアーティストが月替わりでパーソナリティをつとめ、自身が感銘を受けたルーツの楽曲、リリースの裏話など、出演者ごとに様々なテーマでトークを行います。さらに、音声サービスAuDeeでもスピンアウトコンテンツを配信していきます。(https://audee.jp/program/show/56016)





2023年6月は、声優の大空直美と佐々木李子が担当!「ワールドダイスター」は演劇ガールズプロジェクト。数多の役者たちが演じ手の頂点である「ワールドダイスター」を目指して“センス”を競い合っていくストーリーで、TVアニメとゲームアプリを軸として、さまざまなメディアミックスを展開しています。今回は、2人が共演しているTVアニメ「ワールドダイスター」の作品の魅力や演じているキャラクターについて紹介したり、ゲームアプリ「ワールドダイスター 夢のステラリウム」を、番組が用意した役を演じながらプロジェクトについてプレゼンするコーナーなど展開!17日・24日の放送ではゲストにカトリナ・グリーベル役の天城サリーも出演予定です。

大空直美と佐々木李子の担当回は6月の毎週土曜日。夜24時からの放送を、どうぞご期待ください。



【番組概要】





◇タイトル:『ANISON EXPO Supported by Bandai Namco Music Live』

◇放送日時: 毎週土曜24:00-24:30放送

◇放送局 : TOKYO FM

◇出演者 : 大空直美、佐々木李子 ゲスト:天城サリー(5月17日・24日のみ)

◇AuDee: https://audee.jp/program/show/56016



