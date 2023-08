[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

2023/9/1(FRI) Free webinar "See the future of UI design【Vol 2】"



株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は9月1日(金)、ゲーム業界やWeb業界、IT業界などで活躍するクリエイターの方々を対象に、グローバルに活躍されるデザイナーのジェイコブ・ネルソン氏をお招きして、無料のオンラインセミナー「UI デザインの未来を見る: AI の力で優れた UI を作成する方法を学びましょう【Vol. 2】」を開催いたします。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。

※ご自身でオリジナル(英語)または通訳チャンネルを選択していただくことができます。



詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/138304/?rls

※締切:2023年9月1日(金)0:00





On September 1st (FRI), Creek and River Co., Ltd.(C&R) will hold the seminar “See the future of UI design: learn how to create outstanding UI with the power of AI 【Vol 2】”.

*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).



Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/138311/?rls

*Application deadline:2023/9/1(FRI) 00:00





あなたにとって忘れられないもしくは生活に必要不可欠なゲーム/アプリ/Webサイトはなんですか?それらは一様にユーザーエクスペリエンス (UX)やユーザーインターフェイス (UI)、プレーヤーエクスペリエンス (PX) に優れたデザインが施されているのではないでしょうか。ゲーム、アプリ、Webサイトのいずれをデザインする場合にもユーザーエクスペリエンスがとても重要です。そのため、秀でたゲームのストーリーや便利な Web サイト・アプリを作ることだけに意識を向けてしまうと、人々の関心を引きつけ、もっと知りたいと思わせることが不十分なレベルとなってしまうことがあります。楽しく使用でき、価値を提供し、信頼を築き、ビジネス目標をユーザーやプレーヤーのニーズに合わせることができる、素晴らしく直感的なインターフェイスを備えた、楽しくかつシンプルなE2E(エンドツーエンド)のエクスペリエンスを構築する必要があります。



本セミナーでは、デザインの世界的エキスパートであるジェイコブ・ネルソン氏にご登壇いただき、テキストを打ち込むだけで画像を作成してくれるAI画像生成サービス「Midjourney」を使って、ゲーム、アプリ、Web サイト用のインターフェイスのデザイン作成をライブで実演していただきます。ゲームやアプリ、Web、UI/UX、プロダクト、グラフィックなど、すべてのデザイナーの方におすすめの内容です。なお、8月7日(月)には、本セミナーのVol.1を開催予定。ご興味をお持ちの方はどちらもお気軽にご参加ください。



<ジェイコブ・ネルソン氏からのメッセージ>

「AI はあなたのデザインや想像力を置き換えるのではなく、強化するものです。AI の力でデザインと想像力を強化する方法を学びましょう。」



<セミナーの内容>

・ゲーム、アプリ、Web サイトの UI デザインのライブ作成

Midjourney を使用してグラフィックおよび UI デザインを生成する方法

AIデザインをデザインツールと統合してプロフェッショナルな UIデザインを作成する方法

デザインする上でのあらゆる判断事項における専門家の思考プロセスを生で聞くことができます

・オープンクエスチョン

デザインに関するご質問は、お気軽にライブデモンストレーション中にご質問ください。





Watch over the shoulder of an expert designer as he uses graphics and designs from Midjourney to help create modern professional interfaces for games, apps, and websites.



“AI will not replace your designs and imagination, it will enhance them.

Learn how to supercharge your designs and imagination with the power of AI.”

- Jacob Nelson, global design expert



Superior user experience (UX), user interface (UI), and player experience (PX) design is what separates forgettable games, apps, and sites from best-selling, must have apps, and sites you can’t live without.



Whether you’re designing a game, app, or website, experience is everything. Therefore, focusing only on creating a good game story or useful website or app isn’t enough to keep people engaged and wanting more. You need to create delightfully simple end-to-end experiences with gorgeous intuitive interfaces that are fun to use, provide value, build trust, and align business goals with user and player needs.



You need incredible UX, UI, and PX. And in this webinar, we’ll cover some of the most important design principles that every designer needs to know if you want your games, apps or websites to be easy-to-use and successful in the market.



[What’s covered in the webinar?]

-Live creation of UI designs for games, apps, and websites

How to generate graphic and UI designs with Midjourney

How to integrate AI design with design tools to create professional UI designs

Listen live to an expert’s thinking process behind every design decision

-Open Q&A

Ask any design related question during the live demonstration





UI デザインの未来を見る: AI の力で優れた UI を作成する方法を学びましょう【Vol 2】





■日時

2023年9月1日(金)19:00~20:00



■場所

オンライン開催(Zoom)



■登壇者



ジェイコブ・ネルソン氏

ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR&D責任者、UX&PX戦略責任者、デジタルマーケティング&ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めました。キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともありました。また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX&UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」(ヘルスケア向けゲームIoT)があります。



■対象

・ゲームデベロッパー / ゲームデザイナー / ゲームプランナー

・プロダクトデザイナー

・ウェブデザイナー

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・UXデザイナー

・UIデザイナー

・ユーザー / プレーヤーリサーチァー

・プログラマー / デベロッパー



■参加費

無料



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/138304/?rls

※締切:2023年9月1日(金)0:00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「優れたUIを作ろう!」セミナー担当

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp



See the future of UI design: learn how to create outstanding UI with the power of AI 【Vol 2】







■Date and time

2023/9/1(FRI) 19:00~20:00



■Place

Held online(Zoom)



■Speaker



Jacob Nelson

After graduating from the University of Washington with an M.S. in Information Management, Jacob Nelson worked in multiple leadership positions at global and local companies as Head of Design R&D, Head of UX&PX Strategy, Head of Digital Marketing & Brand, and others. Jacob was also a design mentor for Staffordshire University and the University of Washington.



He has worked on countless projects, sites, apps, and mobile games over his career with his mobile games showcased in the coveted “Featured Games” and “Top Charts” on Google Play and App Store. Jacob also won the “Best Marketing Team” award at the 2018 Global Carrier Awards. His recent publications include an educational series on PX&UX design and joint paper with the University of Tokyo, “Affective Computing on Mental Health” (Game IoT for Healthcare).



Currently, Jacob leads the fusion of UX (sites, applications) and PX (games) design, and is engaged in research and development of products and services that utilize AI, IoT, DLT, NFT, and other future technologies.



■Participants

-Game developer

-Game designer

-Game planner

-Product Designer

-Web Designer

-Web Producer

-Graphic Designer

-UX Designer

-UI Designer

-User / Player Researcher

-Programmer / Developer



■Entry fee

free



■Capacity

100 people



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp/



Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/138311/?rls

*Application deadline:2023/9/1(FRI) 00:00





【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC

In charge of the webinar " See the future of UI design“

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp



==================================



Webサイト:https://www.cri.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-10:46)