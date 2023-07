[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)の韓国のグループ会社CREEK & RIVER ENTERTAINMENT Co., Ltd. (以下CRE)は、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」でCREオリジナルSMARTOON(R)*i作品『シルムの喜び』(文:Hikari kyō 、画:Wonpyo)の配信をスタートいたしました。本作は、7月21日(金)の配信時に、ピッコマスポーツ部門でTOP10に入った人気作品で、韓国の相撲と言われるシルムを題材にした戦いと転生の物語となっております。



ピッコマSMARTOON『シルムの喜び』作品概要







<概要>

天下壮士の夢を見て努力したが、一度の敗北で夢を諦め有名なチョッパル*ii屋を営んでいる主人公。ある日、店を訪れた後輩と酒を飲んでいたところ、後輩へ報復に来た暴力団の手によって殺されてしまう。まだシルムに未練が残っていた主人公を見た鬼は、主人公の魂をまだ生まれてない息子の体に憑依させることに…



■作者

文:Hikari kyō 、画:Wonpyo



■出版元

CREEK & RIVER ENTERTAINMENT Co., Ltd.



■国内配信

2023年7月21日(金)

ピッコマSMARTOONにて配信



▼作品はこちらから

https://piccoma.com/web/product/144508



*i「SMARTOON(R)︎」:スマートデバイスの「SMART」とマンガ・アニメの「CARTOON」の合成語。スマートフォンに最適化された新しいマンガコンテンツのこと。

*ii「チョッパル」:韓国語で豚足、豚足料理のこと。





【CREEK & RIVER ENTERTAINMENT Co., Ltd. 会社概要】

本 社 : 4F, Namjung B/D, 12, Gukhoe-daero 74-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

設 立 : 2016年12月

代 表 者 : CEO 陸 連湜

事業内容 : TV・映像分野を中心としたエージェンシー事業/ライツ事業/教育・コミュニケーション事業

U R L : http://www.crikorea.com/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

映像・ゲーム・Web・広告/出版・作家、コンピュータサイエンス・医療・IT・会計・法曹・建築・ファッション・食・CXO・舞台芸術・ライフサイエンス、アスリート、アグリカルチャーの18分野のプロフェッショナル・エージェンシー。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに掲げ、ライツマネジメント(知的財産の企画開発・流通)、プロデュース(開発・請負)、エージェンシー(派遣・紹介)の3つの事業を各分野で展開している。



