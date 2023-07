[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は8月5日(土)、ゲーム業界で活躍するUIデザイナーや3Dアーティストなどの方を対象に、株式会社サイバーエージェントのゲーム・エンターテイメント事業部(SGE)のオンライン企業説明会&カジュアル面談会を開催いたします。



※応募締切:2023年8月2日(水)15:00







メディアやインターネット広告、ゲーム事業を中心に事業を展開するサイバーエージェント。SGEには、現在10社以上のグループ会社が所属しており、スマホゲームを主軸にIPの企画開発やグッズ事業などを展開中。各社の強みを活かしつつ強固に連携し合う文化を持ちながら、独自の経営を推し進めています。



今回はそんなSGEで新たな仲間を募集すべく、ゲームクリエイター(UIデザイナー・3Dアーティスト)向けのオンライン企業説明会&カジュアル面談会を開催することとなりました。当日の説明会には、SGEで『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』を手掛けた3Dアーティストなど、現場の社員も登壇予定です。また、ご希望の方には個別でカジュアル面談を実施いたします。なお、面談会へのご参加に職務経歴書はご不要です。キャリアアップや転職をご検討されている方はぜひお気軽にご参加ください。



<こんな方におススメ!>

・より大きな裁量で新規開発にたずさわりたい方

・グローバルでヒットするタイトルつくりたい方

・意思決定がスピーディーな環境でものづくりしたい方

・チームでのものづくりに熱狂できる方





株式会社サイバーエージェント ゲーム・エンターテイメント事業部

オンライン企業説明会&カジュアル面談会







■日時

2023年8月5日(土)13:00~15:30



■場所

オンライン(Zoomウェビナー)



■募集職種

<デザイナー職>

・UI/UXデザイナー

・3DCGクリエイター(キャラ/背景/エフェクト/モーション)

・3Dディレクター

※業務内容、必須スキル、求める人物像など、詳細はお申し込みページをご覧ください。



■参加費

無料



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



※応募締切:2023年8月2日(水)15:00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

サイバーエージェント イベント運営事務局

メールアドレス:SGE_creek_career@hq.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ(https://crdg.jp/)を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/30-15:16)