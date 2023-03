[日本コロムビア株式会社]





日本が誇る至高のロックバンド・moonriders、10時間超に及んだインプロビゼーションを録音、編集した衝撃作として話題のニューアルバム「Happenings Nine Months Time Ago in June 2022」だが各方面より絶賛の声が多く寄せられたことから6月25日(日)にレコードとしても発売されることが決定した。

また、同日に恵比寿The Garden Hallでmoonriders LIVEの開催も発表。当日は、2月14日に亡くなったメンバーの岡田徹を偲び、入場者全員に「岡田徹のメモリアルブック」も配布される。

さらに5月20日には、「CIRCLE ʼ23」の出演も発表されたが、前日19日に『Happenings Nine Months Time Ago in June 2022』発売を記念したトークイベント&上映会が決定した。このイベントは、タワーレコード福岡パルコ店およびタワーレコードアミュプラザ博多店でご購入の方、先着で計80名様を対象としたイベントになっているので、お早目にチェック頂きたい。



◆イベント情報

6月25日(日) 開場16:00 開演 17:00

moonriders LIVE

会場:東京・恵比寿 The Garden Hall

料金(税込/全席指定)12,800円

先行受付(抽選)申し込み期間

3月24日(金)10:00~3月31日(金)11:59

チケット申し込み

https://ticket.tickebo.jp/sn/moonriders2023_hp

※入場者全員に「岡田徹のメモリアルブック」配布



5月20日(土)

CIRCLE '23

会場:福岡・海の中道海浜公園 野外劇場

開園9:30/開場9:30/開演11:00(終演20:15予定)

チケット一般発売

2023年3月25日(土)10:00~

[2日通し券]¥15,600 《学割》¥11,600

[1日券]¥8,800 《学割》¥5,800

オフィシャルサイト http://circle.fukuoka.jp



5月19日(金)

『Happenings Nine Months Time Ago in June 2022』発売記念トークイベント&上映会

日時:2023/5/19(金)19:00スタート

会場:ESPエンタテインメント福岡・ライブホールEMY

出演者:ムーンライダーズ MC:栗田善太郎

※先着で計80名様、詳細はHPより

https://columbia.jp/artist-info/moonriders/live/82889.html



◆リリース情報

2023年6月25日(日)リリース

moonriders「Happenings Nine Months Time Ago in June 2022」

品番:COJA-9478~9 ¥6,600(税込)

収録曲:

Ippen No Shi (Session3) / Words: Keiichi Suzuki

SKELETON MOON (Session1) / Words:Hirobumi Suzuki

Work without Method (Session4,Ver2)

Stairway to Peace (Session8)

Chamber Music for Keytar (Session4)

Jam No.2 in Z Minor and Major (Session10)



------------------------------------------------------------------------

2023年3月15日(水)リリース

moonriders「Happenings Nine Months Time Ago in June 2022」

品番:COCB-54351 ¥3,300(税込)

配信URL: https://moonriders.lnk.to/hnmj

01 Ippen No Shi (Session3) / Words: Keiichi Suzuki

02 SKELETON MOON (Session1) / Words:Hirobumi Suzuki

03 Work without Method (Session4,Ver2)

04 Stairway to Peace (Session8)

05 Chamber Music for Keytar (Session4)

06 Jam No.2 in Z Minor and Major (Session10)



Produced and All Music Improvised by moooonriders

moonriders are

Tohru Okada

Ryomei Shirai

Keiichi Suzuki

Hirobumi Suzuki

Masahiro Takekawa

Fumihisa Natsuaki

Yusuke Sato

Wataru Sawabe



「Happenings Nine Months Time Ago in June 2022」T-Shirts

https://shop.columbia.jp/shop/e/emoonriders/



◆HP

OFFICIAL WEB

http://www.moonriders.net/

日本コロムビア HP

https://columbia.jp/moonriders/

ムーンライダーズ公式Twitter

https://twitter.com/moonriders_net



◆プロフィール

1976年のデビューから45年以上のキャリアを誇るロックバンド。現在のメンバーは、鈴木慶一(Vo,G)、岡田徹(Key,Cho)、武川雅寛(Violin,Trumpet)、鈴木博文(B,G)、白井良明(G)、夏秋文尚(Dr)。70年代前半に活躍した「はちみつぱい」を母体に、1975年に結成される。1976年に鈴木慶一とムーンライダース名義でアルバム「火の玉ボーイ」でメジャーデビュー。翌1977年にムーンライダーズとして初のアルバム「MOONRIDERS」を発表し、以降コンスタントにリリースを重ねる。1986年から約5年間にわたり活動を休止したが、1991年にアルバム「最後の晩餐」で活動を再開。つねに新しい音楽性を追求するサウンドは、同年代だけでなく数多くの後輩アーティストにも影響を与えている。また、各メンバーが積極的にソロ活動も行い、それぞれプロデュースや楽曲提供など多方面で活躍中。



