TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオの中のもう一つの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~23:55放送)では、2023年4月17日(月)週に「スペシャル授業ウィーク」と題した特別企画をお届けします。ゲストに、4月17日(月)はINI高塚大夢、18日(火)は水瀬いのり、19日(水)は超学生を迎え、10代リスナーとの逆電を行なっていきます。このほか、特別企画も満載の1週間を、どうぞご期待ください。







4月17日(月)にゲストとして登場するのは、出演中の「INI LOCKS!」がこの4月より毎月3週目となった高塚大夢(INI)が登場。18日(火)は『心が叫びたがってるんだ。』『Re:ゼロから始める異世界生活』『五等分の花嫁』など数々の人気作品に出演する大人気声優・水瀬いのりが登場。19日(水)はYouTubeのカバー曲総再生数3億回以上!2001年生まれの注目の歌い手、超学生が登場。このほか、特別企画も実施。こもり教頭、COCO教頭のコンビとしては初のスペシャル授業ウィーク。必聴の1週間です。どうぞ、お楽しみに!

詳細は特設サイトから https://www.tfm.co.jp/lock/2023/0417_0421/



【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の10代の未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長(GENERATIONS from EXILE TRIBE 小森隼)・COCO教頭(CRAZY COCO)が人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

◇放送日時: 月~金22:00~23:55

◇放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

◇番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/



