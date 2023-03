[日本コロムビア株式会社]

俳優の宇佐卓真と東宮綾音が出演する映画のワンシーンのような作品







東京・府中発ギターロックバンド”kobore”が3月15日(水)にリリースしたメジャー3rdフルアルバム「HUG」に収録されている「もういちど生まれる」のミュージックビデオが公開した。



今作品は俳優の宇佐卓真と東宮綾音が出演しており、別れを決意したカップルのこれまでの思い出、現在の葛藤を表現している甘酸っぱいラブストーリーになっており、まるで映画のワンシーンのようにキュンが止まらない。



今回のアルバム「HUG」ではアレンジャーを起用した曲や、カネヨリマサルのGt.Voちとせみなをゲストボーカルとして迎えた曲など新たな挑戦をした1枚となっているのでアルバムもチェックしてほしい。



また、5月14日(日)の千葉LOOKを皮切りに全国19箇所を巡る『kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」』のファミリーマート先行(https://eplus.jp/kobore2023/)が3月21日(火)までなので応募しよう!



<「もういちど生まれる」ミュージックビデオ>

URL:https://youtu.be/xGzAZeOIQss



<「リバイブレーション」ミュージックビデオ>

URL:https://youtu.be/6FI9QikrUd4





<リリース情報>

2023.03.15(水) Release

メジャー3rd Full Album「HUG」



¥3,080(税込)/COCP-41981

<収録曲>

1.TONIGHT

2.リバイブレーション

3.LUCY

4.もういちど生まれる

5.ユーレカ

6.うざ。

7.雨恋 feat. ちとせみな

8.STRAWBERRY

9.オレンジ

10.ひとりにしないでよね

11.ラストオーダー

12,この夜を抱きしめて



<購入者特典>

■TOWER RECORDS(オンライン含む):ロゴアクリルキーホルダー

■応援店特典:缶ストラップ

■Amazon:メガジャケ(サイズ 24cm×24cm)





【コロムビアミュージックショップ限定】

メジャー3rd Full Album「HUG」+koboreピンバッジセット

¥5,580(税込)

URL:https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4726/



<「HUG」ティザー映像>

https://youtu.be/plDT4FDoqeY



<ライブ情報>

kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」

05月14日(日) 千葉 LOOK 17:30/18:00

05月17日(水) 神戸music zoo KOBE 太陽と虎 18:30/19:00

05月18日(木) 静岡 UMBER 18:30/19:00

05月28日(日) 横浜F.A.D YOKOHAMA 17:30/18:00

06月01日(木) 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE 18:30/19:00

06月09日(金) 鹿児島SR HALL 18:30/19:00

06月10日(土) 大分CLUB SPOT 17:30/18:00

06月13日(火) 岡山YEBISU YA PRO 18:30/19:00

06月14日(水) 京都KYOTO MUSE 18:30/19:00

06月16日(金) 金沢EIGHT HALL 18:30/19:00

06月20日(火) 札幌cube garden 18:30/19:00

06月22日(木) 仙台MACANA 18:30/19:00

06月24日(土) 水戸 LIGHT HOUSE 17:30/18:00

06月29日(木) 福岡 BEAT STATION 18:30/19:00

07月01日(土) 高松DIME 17:30/18:00

07月02日(日) 広島CAVE-BE 17:30/18:00

07月05日(水) 名古屋CLUB QUATTRO 18:15/19:00

07月06日(木) 心斎橋BIGCAT18:15/18:00

07月08日(土) 東京Zepp Shinjuku(TOKYO) 17:15/18:00



前売:¥4,000(税込) 当日:¥4,500(税込)+ドリンク代

ファミリーマート先行:https://eplus.jp/kobore2023/



<「Hug」発売記念インストアライブ情報>

■2023/03/21(祝・水)

タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO 14:00~

■2023/03/25(土)

タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベントスペース 15:00~

■2023/03/26(日)

タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース 15:00~

【内容】

ミニライブ&サイン会





<ミュージックビデオ>

「リバイブレーション」ミュージックビデオ

https://youtu.be/6FI9QikrUd4



「STRAWBERRY」ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=khDdXayW500



「Tender」ミュージックビデオ

https://youtu.be/PZpBQOEMD9k



「ジェリーフィッシュ」ミュージックビデオ

https://youtu.be/vzbT6pPzqvw



「海まで」ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=fcQrkKE7qOA



「夜空になりたくて」ミュージックビデオ

URL: https://youtu.be/VaBx_ctUtq0



【kobore × SCHOOL OF LOCK!】 - ヨルノカタスミ(LIVE)

https://www.youtube.com/watch?v=Pqyz2_VAHvs



【kobore × SCHOOL OF LOCK!】 - 幸せ(LIVE)

https://www.youtube.com/watch?v=bzcAzASyS4o



「夜に捕まえて」ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=hChTZUrzbIo



「HAPPY SONG」 ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=sqkHbxmTixE



「FULLTEN」ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=KN_32Gmc1kY





<ライブ映像>

kobore - るるりらり(LIVE)

https://youtu.be/ykLmShav03k



<「デジモンゴーストゲーム」エンディング映像>

https://youtu.be/WK2zKZmajx4



<ディスコグラフィ>

■2023.1.11(Wed) Digital Release

「うざ。」

配信リンク: https://kobore.lnk.to/uza



■2022.10.2(Sun) Digital Release

「STRAWBERRY」

配信リンク:https://lnk.to/STRAWBERRY_kobore



■2022.3.9 Release

3rd Full Album「Purple」

【初回限定盤】

(CD+DVD) ¥3,800+税 / COZP-1870~1

【通常盤】

(CD) ¥2,800+税/ COCP-41722



【CD】

01.ジェリーフィッシュ 02.キュートアグレッション 03.MARS 04.Fly 05.Tender 06.微睡

07.ピンク 08.彗星 09.グッドバイ 10.勝手にしやがれ 11.きらきら

【DVD】

『kobore ワンマンツアー2021「ZERO RANGE TOUR」 at EX THEATER ROPPONGI 2021.11.11』

01.ティーンエイジグラフィティー 02.FULLTEN 03.HEBEREKE 04.るるりらり 05.夜に捕まえて

06.夜を抜け出して 07.SUNDAY 08.ローカルから革命を 09.どうしようもないな 10.HAPPY SONG

11.ナイトワンダー 12.ミッドナイトブルー 13.東京タワー 14.夜空になりたくて 15.ダイヤモンド

16.幸せ 17.テレキャスター 18.爆音の鳴る場所で 19.ヨルヲムカエニ 20.当たり前の日々に



■2021.06.09 Release

EP 『Orange』

COCP-41480 ¥1,650(税込)

01. HIGHWAY 02. 夜空になりたくて 03. 灰になるまで 04. SUNDAY 05. 海まで 06. OITEIKU

<EP「Orange」配信リンク>

https://VA.lnk.to/OrangePR



■2020.08.05 Release

メジャーデビューアルバム「風景になって」

COCP-41229 / ¥2,800+税

01.FULLTEN 02.るるりらり 03.HAPPY SONG 04.HEBEREKE 05.イヤホンの奥から 06.夜に捕まえて

07.なんにもないの 08.君とじゃなくちゃ 09.二人だけの世界 10.ボクタチノアシタ 11.当たり前の日々に



■Profile

2015年結成。

2016年にリリースした demo CD「ヨルノカタスミ」をきっかけに、2017年ビクターロック祭りに O.A 出演を果たすなど注目を集める中、同年 2017年9月に1st mini album「アケユクヨル ニ」を

リリース、全国31ヶ所のツアーを行う。その後、休む事なくライフと音源制作を重ね2018年3月 にはシングル「アフレル」をリリース、全 国12ヶ所のツアーを行う。 そしてそのわずか2ヶ月後の5月には 2nd mini album「ヨル ヲ ムカエニ」を リリース、タワレコ メンに選出される。

リリースツアーは全国53ヶ所にも及ぶロングツアーを行った。2019年1月にはキャリア初となる フルアルバム「零になって」をリリース、全 国22ヶ所のツアーを 行う。

ROCK IN JAPAN 2019 / MONSTER baSH 2019 / MURO FESTIVAL 2019 / FREEDOM NAGOYA 2019 など数々の大型フェスに初出演が決まる中、息をもつかせぬスピードで新作となる 1st EP

「音楽の行方」のリリースし、全国ツアー「ダイヤモンドTOUR2019」も開催し、年末にはFM802「 RADIO CRAZY」にも出演。

2020年8月に2nd full album「風景になって」でメジャーデビューし、全国35ヵ所をまわるツアー を開催。

2021年2月~3月で全国8箇所をまわるワンマンツアー『kobore HARU ICHIBAN TOUR 2021』、6 月~7月で9箇所をまわる対バンツアー『kobore「FULLTEN TOUR 2021」』、9月~11月で23箇所 をまわる『kobore ワンマンツアー2021「ZERO RANGE TOUR」』を開催。 2022年3月に3rd full album「Purple」をリリースし、全国29ヵ所をまわる「kobore『VIOLET TOUR 2022』」を開催。 10月にkoboreとしての初のアニメタイアップ曲となるフジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」エンディング主題歌「STRAWBERRY」をリリースし、同月に全国7ヵ所をまわる対バンツアー『kobore「HOWLING TOUR 2022」』を開催。

コロナ禍でもライブを止めずに全国津々浦々まわり続けている。 類まれなスピード感で急成長を続けるkoboreからまだ目が離せない。



<Information>

Official HP / 有料コンテンツ「OCHIKOBORE」: http://kobore.jp

コロムビア特設サイト: https://columbia.jp/kobore/

Twitter: https://twitter.com/kobore_official

Instagram: https://www.instagram.com/kobore_official/

YouTubeオフィシャルチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCC2aDE1uZAzG4mcYYWORfNA



