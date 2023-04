[TOKYO FM]

TOKYO FM 『FESTIVAL OUT』内コーナー/毎週金曜日21:00~21:55 TOKYO FM(コーナー放送時間:21:10~21:25)



TOKYO FMで毎週金曜日21時から放送中の、“今、一番きいてほしい邦楽ロック”をお届けする番組『FESTIVAL OUT』では、番組内コーナー「RADIO BLAST powered by Fanpla Kit」(21:00~21:15頃放送)のパーソナリティを4月からリニューアルし、新規アーティストが週替わりで担当いたします。

今回のラインナップは、1週目はThis is LAST、2週目は なきごと、3週目はmoon drop、4週目はChilli Beans.が担当。5週目がある月はスペシャルゲストとしてアーティストが担当。次世代を担う音楽アーティストに幅広く利用されているファンクラブプラットフォーム「Fanpla Kit」が応援するアーティストとなっており、今後の活躍が楽しみなミュージシャンが集結しました。各アーティストの個性が光る貴重な15分になること間違いなし。初回は、4月7日(金)からThis is LASTが登場。各アーティストへのメッセージなどは#レディブラ #FESTIVALOUTでTweetお待ちしています。どうぞ、ご期待ください。















<コーナー概要>「RADIO BLAST powered by Fanpla Kit」



放送日時:毎週金曜日 21:10~21:25頃(『FESTIVAL OUT』内)

放送局:TOKYO FM

Twitterハッシュタグ:#FESTIVALOUT #レディブラ

番組HP:http://www.tfm.co.jp/fo/

▶パーソナリティ

第1週:This is LAST

第2週:なきごと

第3週:moon drop

第4週:Chilli Beans.





<番組概要>







TOKYO FM「FESTIVAL OUT」

番組放送:毎週金曜 21:00 ~ 21:55

パーソナリティ:別府由来

公式サイト:https://www.tfm.co.jp/fo/

Twitter&Instagram:@FESTIVALOUT #FESTIVALOUT #レディブラ





<「Fanpla Kit」とは>

約300アーティストのファンクラブ運営を行う株式会社Fanplusが、次世代を担う音楽アーティストを応援し、提供する、アーティストのためのファンクラブプラットフォーム。アーティストならだれでも初期・導入費用不要でアーティスト自らファンクラブの立ち上げ、運営が可能。

URL:https://fanpla.jp/feature/fanplakit



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/04-02:40)