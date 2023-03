[日本コロムビア株式会社]







日本が誇る至高のロックバンド・moonridersのニューアルバム「Happenings Nine Months Time Ago in June 2022」が本日発売となった。

昨年、約11年ぶりにリリースしたアルバム「It’s the moooonriders」が音楽誌ミュージック・マガジンの2022年ベストアルバム ロック部門第2位に選出されるなど改めてmoonridersのオリジナル楽曲に注目が集まる中、今作は2022年6月に2日間スタジオに籠もって10時間超に及んだインプロビゼーションを録音、編集した衝撃作。前作から続くようなストーリー性のある作品でもあり、ライブでも人気なインプロビゼーションを詰め込んだmoonridersにしか表現することの出来ない自由な魅力が堪能できる作品となっている。

また、「Happenings Nine Months Time Ago in June 2022」の発売を記念し作成されたオリジナルT-Shirtsがコロムビアミュージックショップにて限定販売されているので、併せてチェック頂きたい。





◆リリース情報



2023年3月15日(水)

moonriders「Happenings Nine Months Time Ago in June 2022」

品番:COCB-54351 ¥3,300(税込)

配信URL: https://moonriders.lnk.to/hnmj



01 Ippen No Shi (Session3) / Words: Keiichi Suzuki

02 SKELETON MOON (Session1) / Words:Hirobumi Suzuki

03 Work without Method (Session4,Ver2)

04 Stairway to Peace (Session8)

05 Chamber Music for Keytar (Session4)

06 Jam No.2 in Z Minor and Major (Session10)



Produced and All Music Improvised by moooonriders

moonriders are

Tohru Okada

Ryomei Shirai

Keiichi Suzuki

Hirobumi Suzuki

Masahiro Takekawa

Fumihisa Natsuaki



Yusuke Sato

Wataru Sawabe



「Happenings Nine Months Time Ago in June 2022」T-Shirts

https://shop.columbia.jp/shop/e/emoonriders/







◆HP

OFFICIAL WEB

http://www.moonriders.net/

日本コロムビアHP

https://columbia.jp/moonriders/

ムーンライダーズ公式Twitter

https://twitter.com/moonriders_net



◆プロフィール1976年のデビューから45年以上のキャリアを誇るロックバンド。現在のメンバーは、鈴木慶一(Vo,G)、岡田徹(Key,Cho)、武川雅寛(Violin,Trumpet)、鈴木博文(B,G)、白井良明(G)、夏秋文尚(Dr)。70年代前半に活躍した「はちみつぱい」を母体に、1975年に結成される。1976年に鈴木慶一とムーンライダース名義でアルバム「火の玉ボーイ」でメジャーデビュー。翌1977年にムーンライダーズとして初のアルバム「MOONRIDERS」を発表し、以降コンスタントにリリースを重ねる。1986年から約5年間にわたり活動を休止したが、1991年にアルバム「最後の晩餐」で活動を再開。つねに新しい音楽性を追求するサウンドは、同年代だけでなく数多くの後輩アーティストにも影響を与えている。また、各メンバーが積極的にソロ活動も行い、それぞれプロデュースや楽曲提供など多方面で活躍中。



