2023年4月より放送開始の「小説家になろう」発の、くまなの氏によるファンタジー小説を原作としたTVアニメ『くまクマ熊ベアーぱーんち!』。本作のエンディングテーマがが、アニメのメインキャラクターであるユナ(CV:河瀬茉希)が担当する「ずっと」に決定した。エンディングテーマ「ずっと」が収録されたCDは4月19日(水)に発売される。



エンディングテーマを歌唱する、ユナを演じる河瀬茉希からのコメントも公開された。

----

<河瀬茉希コメント>

1期の引き続き、ユナとしてEDの歌唱を担当できて本当に嬉しいです。

今回の「ずっと」は「向かい風に吹かれながら大人に近づいていく」だったり、歌詞に込められた少し切ないような、でも「きみがいるから頑張れる」と上を向こう、前に進もうと思える曲になっています。

レコーディングでは、『ひとりじゃないからどんどん世界が広がっていく。ユナや聴いてくださる皆さんと互いの道を走り続けていきたい』という想いを込めました。

大切な人を守りたいという思いで行動するユナとして。そして様々な「感謝」を込めて歌いました。

後半にかけて力強く走っていく曲です。ぜひフルサイズで楽しんでいただきたいです。

----

CDには、「ずっと」のほか、TVアニメ「くまクマ熊ベアー」エンディングテーマ「あのね。」のアンサーソング「ほんとのきもち。~あのね。そのつづき~」、「くまクマ熊ベアー」最終話エンディングテーマ「あのね。-loved ones ver-」と「ユナside-」「フィナside-」を収録。

アニメの放送開始と併せて楽曲にも注目しよう。

◇エンディングテーマ

「ずっと」

歌:ユナ(CV:河瀬茉希)



◇CD情報

2023年4月19日(水)発売(先行配信 2023年4月11日)

TVアニメ「くまクマ熊ベアーぱーんち!」エンディングテーマ

「ずっと」

品番:COCC-18117

価格:¥1,650(税込価格)



<収録予定>

1.TVアニメ「くまクマ熊ベアーぱーんち!」エンディングテーマ

ずっと

作詞&:作曲:ReNee 編曲:きなみうみ

歌:ユナ(CV:河瀬茉希)

2.ほんとのきもち。~あのね。そのつづき~

作詞・作曲・編曲:戸嶋友祐

歌:ユナ(CV:河瀬茉希)

3.TVアニメ「くまクマ熊ベアー」最終話エンディングテーマ

あのね。-loved ones ver-

作詞:eNu・戸嶋友祐 作曲:戸嶋友祐 編曲:川田瑠夏

歌:ユナ(CV:河瀬茉希)&フィナ(CV:和氣あず未)

4.あのね。-loved ones ユナside- 歌:ユナ(CV:河瀬茉希)

5.あのね。-loved ones フィナside- 歌:フィナ(CV:和氣あず未)

6.ずっと(Instrumental)

7.ほんとのきもち。~あのね。そのつづき~(Instrumental)



<CD法人別特典情報>

2023/04/19発売 TVアニメ「くまクマ熊ベアーぱーんち!」エンディングテーマ『ずっと』 (COCC-18117)を下記店舗でお買上げの方にそれぞれ特典をプレゼント!!

※特典は先着順となり、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※一部取扱の無い店舗もございます。詳しくは店舗までご確認ください。

アニメイト:L版ブロマイド(場面写)

アニメイト通販限定:L版ブロマイド(場面写)

ゲーマーズ:L版ブロマイド(場面写)

とらのあな:L版ブロマイド(場面写)

メーカー特典:ステッカー(CDジャケット絵柄)(5cm×5cm)

Amazon:メガジャケ(CDジャケット絵柄)

※特典絵柄は後日公開!お楽しみに!



◇アニメ情報





【放送情報】

AT-X:2023年4月3日(月)より毎週月曜日22:00~

TOKYO MX:2023年4月3日(月)より毎週月曜日22:30~

サンテレビ:2023年4月3日(月)より毎週月曜日24:00~

KBS京都:2023年4月3日(月)より毎週月曜日24:00~

BS11:2023年4月3日(月)より毎週月曜日25:00~



【スタッフ】

原作:くまなの「くまクマ熊ベアー」(PASH!ブックス/主婦と生活社刊)

キャラクター原案:029

監督:信田ユウ

シリーズディレクター:石井久志

シリーズ構成:あおしまたかし

キャラクターデザイン・総作画監督:中野裕紀

美術監督:針生勝文

色彩設計:いわみみか。

プロップデザイン:五十子忍

撮影監督:佐藤陽一郎

編集:新見元希

音響監督:森下広人

音楽:小森茂生

音楽制作:日本コロムビア

アニメーション制作:EMTスクエアード

製作:くまクマ熊ベアーぱーんち!製作委員会



【キャスト】

ユナ:河瀬茉希

フィナ:和氣あず未

ノアール・フォシュローゼ:日高里菜

シア・フォシュローゼ:水瀬いのり

ミサーナ・ファーレングラム:天野聡美

シュリ:富田美憂

エレローラ・フォシュローゼ:巽悠衣子

クリフ・フォシュローゼ:遊佐浩二

フローラ:木野日菜

ゲンツ:鶴岡聡

くまきゅう:黒瀬ゆうこ

くまゆる:宮島えみ



【イントロダクション】

ひょんなことから、自称神様の手で異世界に送られた引きこもりゲーマー少女、ユナ。そんな彼女がどうなったかと言うと――

最強アイテムのクマさん装備によるスーパークマパワーとスーパークマ魔法、現代世界の知識、頼れるパートナーのフィナ、そして異世界程度で揺るぎようがないクマメンタルのおかげで、すっかり馴染んでいた!

異世界で出来た友達と遊んだり、おいしいものを食べたり作ったり、ゴロゴロしたり、たまに冒険したりと、自由気ままな日々を送るユナ。

しかし、のんびりまったりだけじゃいられない。

友達のピンチ、魔物の襲撃、悪者たちの企みなどなど、様々なトラブルがユナを放っておかないから。

「OK、いくよ、くまゆる! くまきゅう!」

「「くぅ~ん!」」

「必殺! クマぱーんち!」

そんなわけで、全部まとめてユナにおまかせ!

必殺ぱーんちで片付けて、異世界ライフを楽しもう!



【公式サイト】

https://kumakumakumabear.com/

【公式Twitter】

@kumabear_anime(https://twitter.com/kumabear_anime)



【権利者表記】

(C)くまなの・主婦と生活社/くまクマ熊ベアーぱーんち!製作委員会



