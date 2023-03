[TOKYO FM]

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00~放送)と、ソニーミュージックのタッグにより、この夏9年ぶりに再始動が発表された10代アーティスト限定の音楽フェス「閃光ライオット」。2023年8月7日(月)にZepp DiverCity (TOKYO)にて有観客で開催されるファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」に、ゲストライブアクトとして男女混合4ピースバンド緑黄色社会の出演が決定しました。







緑黄色社会は、メンバー全員が高校3年生だった当時、2013年に行われた第6回「閃光ライオット2013」で一万組以上の応募の中から準グランプリを受賞。先日、「閃光ライオット」の復活がニュースになると、ボーカルの長屋晴子が「確実に私達の青春がここにあったし、ここから今までもずっと続いてる。」、「とても嬉しい気持ち。」といち早くTwitterに投稿し、エールを送っていました。

今回、音楽キャリアのスタート地点でもある「閃光ライオット」でいわば“凱旋ライブ”を行うことについて、緑黄色社会メンバーは「私たちが大きくなって、ファイナルステージのゲストというかたちで帰ってこられるということが、何より本当に嬉しいです。10代アーティストの皆さんのエネルギーがいっぱいなので、私たちも負けないようなライブがしたいです。」と意気込みのコメントを寄せました。





<緑黄色社会コメント全文>

この度「マイナビ閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」のファイナルステージのゲストアクトを私たち緑黄色社会がつとめることになりました。緑黄色社会は、「閃光ライオット」と深い深いつながりがあります。2013年に「閃光ライオット2013」に出場し、そのときは準グランプリという賞をいただいて、自分たちとしても本当にここから色々世界が広がったなという思い出深い日です。それが時を経て、まず「閃光ライオット」が復活したということに驚きながらとても嬉しく思っています。「閃光ライオット」という、ちょっと儚いような美しい名前がすごく好きで、その「閃光ライオット」が戻ってきたこと。しかもそこに、私たちが大きくなって、ファイナルステージのゲストというかたちで帰ってこられるということが、何より本当に嬉しいです。10代アーティストの皆さんのエネルギーがいっぱいなので、私たちも負けないようなライブがしたいです。まだ応募していない10代の皆さん、「私たちなんかでいいのかな?」と不安な気持ちを抱えている人もいると思うのですが、全然大丈夫です。私たちもバンドを組んですぐに応募しました。それまではオリジナル曲を作ったこともなかったくらいです。下手でもなんでも魂があればよいので、出たいと思ってみてくれる方は是非、魂で応募してみて下さい。



また、グランプリの副賞として気鋭の映像ディレクターによるミュージックビデオが制作されることと、「マイナビ賞」として50万円の賞金に加えてマイナビのイベント会場等で放映されるオリジナルムービーで、1年間楽曲が採用されることが決定。グランプリやマイナビ賞の審査には、来場者投票が加味されます。同イベントへの出場エントリーの〆切は4月17日(月)。事前審査を経て、8月7日(月)にZepp DiverCity (TOKYO)にて行われるファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」に勝ち進んだアーティストは有観客の中、緑黄色社会と同じステージでパフォーマンスを披露します。



【イベント概要】

◆マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!

開催日:2023年8月7日(月)

会場:Zepp DiverCity (TOKYO)



オーディション概要

募集期間:2023年2月20日(月)~4月17日(月)

・5/3(水祝)~5/27(土) 全国スタジオ審査

・6/17(土), 18(日), 24(土), 25(日)ライブ審査

・8/7(月)ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」



・エントリー、詳細はこちら

<オフィシャルサイト> https://www.tfm.co.jp/lock/riot

<Twitter>(@SenkouRiot2023) https://twitter.com/SenkouRiot2023

<Instagram>(senkouriot2023) https://www.instagram.com/senkouriot2023/

<TikTok>(@SenkouRiot2023)https://www.tiktok.com/@senkouriot2023



【緑黄色社会】

愛知県出身4人組バンド。愛称は”リョクシャカ”。

高校の同級生(長屋晴子・小林壱誓・peppe)と、小林の幼馴染・穴見真吾によって2012年結成。2013年、10代限定ロックフェス『閃光ライオット』準優勝を皮切りに活動を本格化。2018年、1stアルバム「緑黄色社会」をリリース。以降、映画・ドラマ・アニメなどの主題歌を多数務めるなど躍進。2020年、アルバム「SINGALONG」は各ランキングで1位を獲得。リード曲「Mela!」は、ストリーミング再生数が2億回を突破する代表曲に。2022年1月にタイアップ曲を多数収録したアルバム「Actor」をリリースし、自身最大規模の全国ツアー”Actor tour 2022”を開催。結成10周年記念日の7月4日に「ブレス」を配信リリース。9月には自身初の日本武道館公演を開催。長屋晴子の透明かつ力強い歌声と、個性・ルーツの異なるメンバー全員が作曲に携わることにより生まれる楽曲のカラーバリエーション、ポップセンスにより、同世代の支持を多く集める。

https://www.ryokushaka.com/





ステートメント



叫べ。



自分の歌を聞聴いてほしい。

つくった音楽を誰かに届けたい。

大勢の観客の前でライブをやりたい。

音楽を仕事にしたい。

賞金の100万円がほしい。

アイツを見返したい。

なんでもいいから、なんかやりたい。



そんな言葉にすらならない、

まだ名前のついていない感情を叫ぶ場所。



未来の鍵を握る ラジオの中の学校スクール・オブ・ロック!が贈る、

10代限定 夏の音楽フェス “閃光ライオット”



2023年 夏、開催。





【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

放送日時: 毎週月曜日~金曜日22:00~23:55

放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/



