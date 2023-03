[TOKYO FM]

2023年3月29日(水)LINE CUBE SHIBUYA & TK-NIGHTCLUB



TOKYO FMとZOZOが2023年3月29日(水)、渋谷にあるLINE CUBE SHIBUYA と TK-NIGHTCLUBにて開催する学生無料招待フェス『ZOZOFES 2023』の第2弾出演アーティストを解禁!LINE CUBE SHIBUYAは、KANA-BOON、iri!TK-NIGHTCLUBにはZeebra、Yo-Seaの出演が決定!またZ世代で人気のモデル、女優の那須ほほみもLINE CUBE SHIBUYAに出演!3/13(月)まで抽選エントリー受付中です(https://tfm.co.jp/zozofes/)













コロナ禍でライブを見る機会がなかった学生を応援するイベントとして、ファッションの発信源である渋谷の会場2カ所で同時開催する『ZOZOFES2023』。ライブゲストの発表第2弾として、LINE CUBE SHIBUYAにKANA-BOON、iri、さらにモデル、女優の那須ほほみ、TK-NIGHTCLUBにZeebra、Yo-Seaの出演が決定。

イベントMCは、TOKYO FM/JFNで放送中のラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!教育委員会』パーソナリティの遠山大輔と、『SCHOOL OF LOCK!』に出演する景井ひながつとめます。

イベントへの来場は抽選制(入場無料)で、3/13(月)23:59まで抽選エントリー受付中です(https://tfm.co.jp/zozofes/)。このイベントで、君のハルを取り戻そう!









【開催概要】



タイトル:『ZOZOFES 2023』

日時:2023年3月29日(水)13時開場 14時開演 20時終演(予定)

場所:LINE CUBE SHIBUYA & TK-NIGHTCLUB

出演:MC 遠山大輔、景井ひな

ライブゲスト KANA-BOON、iri、yama、ねぐせ。、ヤングスキニー ほか

Zeebra、KEN THE 390、Rin音、Yo-Sea ほか

スペシャルゲスト 那須ほほみ ほか

参加方法: 抽選制・入場無料

※学生限定の応募となります。

※当選した方は入場の際に、学生証をご提示頂く場合がございます。

※最新情報については特設サイトをご覧ください。

特設サイト:https://www.tfm.co.jp/zozofes/

主催:ZOZO、TOKYO FM



『SCHOOL OF LOCK!教育委員会』概要



放送日時: 毎週金曜日23:00~23:55

放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット

出演者 : とーやま委員

内容 : TOKYO FM/JFN全国38局の平日夜のワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』で「とーやま校長」として10年間、10代のリスナーと向き合ってきた遠山大輔(グランジ)が「とーやま委員」としてお届けする生放送番組。10代のみならず、大人のリスナーと日々の悩みや思いつきから生まれたテーマをもとに逆電やSNSを介しながら金曜の夜をともに過ごす1時間の“勉強会”プログラム。

番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/iinkai



【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】



“全国の10代の未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長が、人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ています。

放送日時: 毎週月曜日~金曜日22:00~23:55

放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/11-18:40)