[日本コロムビア株式会社]

さらに、4月2日より放送開始のTVアニメ『逃走中 グレートミッション』の OPテーマ「Runaway World」を担当することも発表!







佐藤純一(key,cho)を中心に結成された、女性ボーカリストのtowana、kevin itsunaga(Sampler,etc.)による3人組バンドfhána(ファナ)。

今までに16作品ものアニメで主題歌の担当を果たし、10thシングル「青空のラプソディ」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』OP主題歌)のMusicVideoは、YouTubeにて再生回数4,882万回を突破(2023年2月現在)。さらに16thシングル「愛のシュプリーム!」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴンS』OP主題歌)は発売されるやいなや各界から絶賛され、MusicVideoの再生回数も1,575万回再生を突破(2023年2月現在)し、様々なアワードも受賞した。尚、Youtubeのオフィシャルチャンネルの総再生数は1.7億回を超えている。



そして、2023年春に音楽レーベルを日本コロムビア株式会社に移すことの発表と併せて、フジテレビ他にて2023年4月2日より毎週日曜朝9時放送開始予定のTVアニメ『逃走中 グレートミッション』のオープニングを担当することを発表した。

TVアニメ『逃走中 グレートミッション』は、2004年からフジテレビ系列で不定期に放送されているバラエティ番組『逃走中』を原案にしたアニメーションで、放送開始19年で初のアニメ化が発表された話題作となっている。“逃走者”が“ハンター”から逃げた時間に応じて賞金を獲得できる、一瞬たりとも目を離せないスリリングなサバイバルゲームに相応しい疾走感あるメロディと、パルクールのように軽やかに駆け抜けていくtowanaのボーカルがマッチした1曲となった。

そして、本楽曲を収録したCDが早くも5月31日に発売決定。



【メンバーコメント】

fhánaとしても節目のタイミングで素晴らしい作品の主題歌を担当させていただき光栄です。

新しい冒険に飛び込むワクワク感と、ハンターの脅威、そして決意と希望を込めて、みんなが元気になれるような曲を目指して作りました。

僕たちfhánaもハンターから逃げる主人公たちのように必死な思いで作った楽曲です。

是非、作品とともに末永くお楽しみください。(佐藤純一)



何かから逃げるために走る、何かを掴むために走る。自分のために走る、誰かのために走る。ピンチに立たされた時も希望の光を絶やさず走り続けようという決意と、「逃走中」ならではの緊張感や疾走感を歌に込めました。

慣れ親しんだテレビ番組がオリジナルアニメになりどんなストーリーが描かれるのかとても楽しみです。「Runaway World」とともに皆さまにも楽しんでいただけたら嬉しいです。(towana)



"逃走中"といえば、なんと言っても疾走感が大きな魅力!そして舞台はなんと月面!という訳で、スピード感やSFらしさを感じられる壮大な音を意識して楽曲を制作しました。我々fhánaがステージ上でライブを行う際にもきっと盛り上がる楽曲になったと思うので、大切に演奏していきたいと思います。この曲と共にどんな物語が展開されるのか、放送が今からとても楽しみです!ご期待ください!(kevin mitsunaga)



【商品情報】

「Runaway World」<TVアニメ『逃走中 グレートミッション』OP>

【DVD付き限定盤】 価格:¥2,090(税込) 品番:COZC-2016/7

【通常盤】 価格:¥1,430(税込) 品番:COCC-18128

【発売日】2023年5月31日(水)

【収録内容】

Runaway World 歌:fhána

作詞:林 英樹 作曲/編曲:佐藤純一

他



◆店舗別オリジナル特典

・アニメイト:L判ブロマイド(アーティスト絵柄)

・ゲーマーズ:L判ブロマイド(アーティスト絵柄)

・Amazon.co.jp:メガジャケ (DVD付き限定盤/通常盤 各ジャケット絵柄)

・楽天ブックス:2L判ブロマイド(アーティスト絵柄)



【アニメ情報】

TVアニメ『逃走中 グレートミッション』

フジテレビ他にて2023年4月2日より毎週日曜朝9時放送開始予定。



【ストーリー】

時は、人類が月へと住処を移した未来…。

月面コロニーでは、あるゲームが大流行していた。

その名は『逃走中』。

限られたエリアの中に解き放たれた逃走者たちが、制限時間のカウントがゼロになるまで、追跡アンドロイド“ハンター”から逃げ切れば、高額賞金を得られるというエンターテインメントサバイバルゲームだ。

ある者は一攫千金を夢見て、またある者は自分の力を試すために、『逃走中』に挑む。

コロニーの下層エリアに住む少年・トムラ颯也(そうや)もまた、運命に導かれるように、憧れの『逃走中』の世界へと足を踏み入れる。

このゲームを手がける『クロノス社』の若きゲームマスター・月村サトシは、そんな颯也に興味を抱く。

いまだかつてない壮大なステージに転送された颯也は、襲い来る“ハンター”の脅威や過酷なミッションに取り組みながら、くせ者ぞろいの逃走者たちと共に、逃走成功を目指して“本気”で走り始める!



【キャスト】

トムラ 颯也:森久保 祥太郎

トムラ ハル:小林 由美子

西洞院 ルナ:井上 麻里奈

モーリス・シューメーカー:置鮎 龍太郎

ハーヴェスト:嶋村 侑

月村 サトシ:浪川 大輔



【スタッフ】

原案:『逃走中』(フジテレビ)

キャラクター原案:岡野 剛

シリーズ構成:中山 智博 シリーズディレクター:貝澤 幸男・暮田 公平

キャラクターデザイン:大西 陽一

美術監督:神 綾香・秋山 健太郎 美術設定:福田 健二

3Dステージデザイン:田村 正平

音楽:中川幸太郎

製作:フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

権利者表記: (C)フジテレビ・東映アニメーション



TVアニメ「逃走中 グレートミッション」公式サイト:https://www.toei-anim.co.jp/tv/tosochu_gm/

TVアニメ「逃走中 グレートミッション」公式Twitter:https://twitter.com/tosochu_gm



【fhána Profile】

2011年、佐藤純一(key,cho)を中心に結成された、女性ボーカリストのtowana、kevin itsunaga(Sampler,etc.)による3人組バンド。

2013年8月に「ケセラセラ」(TVアニメ『有頂天家族』ED主題歌)でメジャーデビュー。翌年には、iTunesによりブレイク確実の新人として『NEW ARTISTS 2014』の1組に選出されたほか、1stアルバム「Outside of Melancholy」はオリコンウィークリー8位を記録。

現在に至るまで16作品ものアニメで主題歌の担当を果たし、作品の世界観に寄り添いながらも豊かな音楽性を提示し続けている。また、10thシングル「⻘空のラプソディ」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』OP主題歌)のMVは、YouTubeにて再生回数4,882万回を突破(2023年2月現在)。 さらに最新シングル「愛のシュプリーム!」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴンS』OP主題歌)は 発売されるやいなや各界から絶賛され、MVの再生回数も早くも1,575万回再生を突破し、様々なアワードも受賞した。

中心人物の佐藤純一は2006年に自身がボーカルを務めるバンド”FLEET”としてメジャーデビューしており、fhána結成後は他アーティストへの楽曲提供など作編曲家・音楽プロデューサーとしても積極的に活動を開始。2022年現在までに、fhánaと楽曲提供を合わせて29作品ものTVアニメ・TVドラマ・劇場版アニメの主題歌を担当。平成アニソン大賞作曲賞、令和2年アニソン大賞編曲賞、令和3年アニソン大賞では作品賞、編曲賞、ユーザー投票賞も受賞している。

ボーカルのtowanaは、2022年7月にTVドラマ『理想ノカレシ』EDテーマ「ベール」でソロデビューも果たした。 kevin mitsunagaはDJとしても様々なイベントに出演するなど、各メンバーは活動の幅を広げている。

ライブにも定評があり、日本国内では定期的にワンマンツアーを開催しているほか、海外でのイベントにも積極的に出演。また2020年以降はオンラインライブを多数開催するなど常に時代と共に柔軟に活動してきた。世界最大のアニソンフェス”Animelo Summer Live”に7年連続で出演。アニソン界を軸としながらも、”ROCK IN JAPAN FESTIVAL”や”COUNTDOWN JAPAN”へ出演を続けるなど、ジャンルの壁や国境を越え、各方面からリスペクトを集めている。

2023年、新体制による新たな冒険が始まる。



「fhána Looking for the New World Tour 2023」





開催日:2023年6月24日(土)

会場:京都MUSE

開場:17:30 開演:18:00

チケット:¥6,500(オールスタンディング)※入場時ドリンク代別途必要



開催日:2023年7月9日(日)

会場:東京shibuya duo MUSIC EXCHANGE

開場:16:15 開演:17:00

チケット:¥6,500(オールスタンディング)※入場時ドリンク代別途必要



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-19:16)