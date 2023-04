[株式会社フェリシモ]

参加無料、定員20名、事前申し込みの締め切り4月21日(金)



フェリシモが展開する「森活部(ONE COIN ACT for the FOREST)」は、神奈川県の三浦半島南端部に広がる「小網代の森」で、4月23日(日)に行う森づくりの整備活動の参加者を2023年4月5日(水)より募集しています。締め切りは4月21日(金)です。参加は無料で、早春の森の散策と、森の整備作業を行います。小網代の森は、アカテガニほか絶滅危惧種も多数生息します。詳細は、フェリシモの森活部(ONE COIN ACT for the FOREST)のサイトで見られます。







◆概要

・日時:2023年4月23日(日) 11時現地集合 17時現地解散

・場所:神奈川県三浦市三崎町小網代

・アクセス:京急久里浜線 三崎口駅からバスで10分

※小網代の森には駐車場がございません。お車でお越しの場合は、近隣のスーパーマーケット『ベイシア三浦店』(神奈川県三浦市初声町下宮田5-16)の駐車場をご利用ください。

・参加費用:無料

・募集人数:20名(お申し込み多数の場合は抽選)

・お申し込みフォーム>> https://feli.jp/s/pr230410/1/

・お申し込み締め切り:2023年4月21日(金)

・作業内容:大蔵沢入り口斜面 森の環境整備活動とハマカンゾウの移植

・当日の予定(変更になる場合があります)

11:00:集合

午前:NPO法人小網代野外活動調整会議のガイドで生命の芽吹きが感じる早春の森を散策

午後:大蔵沢入り口斜面 森の環境整備活動とハマカンゾウの移植

17:00ころ解散

・詳細>> https://feli.jp/s/pr230410/2/

・2022年の開催の様子>> https://feli.jp/s/pr230410/3/

・主催:株式会社フェリシモ

・整備活動指導:NPO法人小網代野外活動調整会議

Facebook>> https://www.facebook.com/koajiro/



◆三浦半島・小網代の森

神奈川県三浦半島に広がる小網代の森はおよそ70ヘクタールの森。首都圏で唯一、自然状態の流域生態系が残っており、アカテガニほか2,000種類以上の動植物が生息する生物多様性あふれる森です。絶滅危惧種も多数、生息しています。



◆フェリシモの森基金(1990年~)

次世代の子どもたちに緑豊かな森を残すために、1990年に発足した「フェリシモの森基金」は、“毎月100円で未来に緑あふれる社会を贈る”という思いに賛同いただくみなさまからの支援で、国内外各地で多数の森づくりを進めています。これまでに集まった基金は、国内外の森の育成を通して、地球全体の緑化事業に活用してきました。インドでは荒野だった大地に象が帰る森が、東北では生命を守る防災の森が生まれています。100円は小さな力なのかも知れませんが、みんなで続けることで描く未来を実現する大きな力になります。続けることで、豊かな森づくりを推進していきます。



・フェリシモの森基金の総額(累計):465,752,260円(2023年3月現在)、43ヵ所(2023年3月現在)※複数の基金による合算

・植樹本数(国内外42か所):約2,866万本(2023年1月現在)



フェリシモの森基金

月1口 ¥100(非課税 ¥100)

→基金額(100円)は「フェリシモの森基金」として運用されます。

詳細とお申し込み>> https://feli.jp/s/pr230410/4/



◆森活部~ONE COIN ACT for the FOREST~

毎月100円のフェリシモの森基金、植林プログラム、森について学ぶコンテンツなどをご案内しています。基金に賛同いただいたみなさまと、世界各地の森づくりのパートナーと共に、未来に緑あふれる社会を贈る活動をつづけています。

・ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr230410/5/

・Facebook(@fmorikatsu)>> https://www.facebook.com/fmorikatsu/

・ブランドストーリーを読む> https://feli.jp/s/pr230410/6/





◆フェリシモ部活

・いっしょに楽しむフェリシモの部活動を一覧で>> https://feli.jp/s/pr230410/7/





◆お電話でのご注文・お問い合わせ

電話: 0570-005-820(通話料お客さま負担)

フリーダイヤル: 0120-055-820(携帯電話不可)

(受付時間:月曜~金曜/午前9時~午後5時)

※携帯電話など「0120」を利用できない場合は、「0570」で始まる番号をお使いください。

※お客さまからのお電話は、ご注文の内容を確認・記録するために録音させていただいております。

※「0570」通話料は20秒につき11円(税込み)かかります。

※PHS・一部のIP電話ではご利用できない場合があります。



~ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO[フェリシモ]」~

ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで生活者に販売するダイレクトマーケティングの会社です。ひとりひとりがしあわせ共創の担い手となること、人をしあわせにすること、自然・社会・人としあわせになること。それらの経験価値をコアバリューとした「ともにしあわせになるしあわせ」を具現化する“事業性” “独創性” “社会性” の3つが交わる領域での事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr230312/1/

◆「フェリシモ定期便」とは?・楽しみ方>> https://feli.jp/s/pr230312/9/

◆Instagram>> https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆Twitter>> https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Facebook>> https://www.facebook.com/felissimosanta/

◆会社案内(PDF)>> https://feli.jp/s/pr230312/2/

◆フェリシモの社会活動>> https://feli.jp/s/pr230312/3/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動>> https://feli.jp/s/pr230312/4/

◆「Stage Felissimo」紹介【動画】>> https://feli.jp/s/pr230312/5/

◆フェリシモ公式ショッピングアプリ>> https://feli.jp/s/pr230312/6/







企業プレスリリース詳細へ (2023/04/10-17:16)