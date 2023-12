[東急ホテルズ]

開催期間:2023年12月30日(土)~2024年1月7日(日)







詳細を見る

吉祥寺東急REIホテル(東京都武蔵野市 総支配人 田中 由美子)は、八王子市、立川市にて年末年始に「Hello! Project Year-End Party 2023~GOOD BYE&HELLO!~」、「Hello! Project 2024 Winter~THREE OF US~」 の公演が開催されることから、同じ多摩エリアでHello! Project を盛り上げようと、2023年12月30日(土)~2024年1月7日(日)の期間、レストラン「井の頭 吉祥ダイニング」にて「#年末年始は吉祥寺でハロ活」を開催し、コラボレーションドリンクを販売いたします。



ドリンクには、今回の公演ロゴをプリントした“ココアがあるぜぇ!”(ホットココア)と“微炭酸しゅわしゅわクリームソーダ”(クリームソーダ)の2種をご用意いたします。“ココアがあるぜぇ!”をご注文いただいた方にはカップスリーブ、“微炭酸しゅわしゅわクリームソーダ”をご注文いただいた方にはコースターを1枚プレゼント。どちらもモーニング娘。’23、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMAがプリントされた当ホテルでしか手に入れることのできないオリジナルのカップスリーブとコースターです。各6種ご用意しており、推しのグループをお選びいただけます。さらに、1グループ全員の直筆サイン入りタンブラーや、Hello! Project関連の配信チケットなどが当たる“ハロプロ福引抽選会”にもご参加いただけます。賞品がなくなり次第終了となりますので、お早めのご来店がおすすめです。何が当たるかドキドキ、ワクワクしながら、お楽しみください。



また、より一層ハロ活を満喫していただけるよう、レストラン店内に各グループのアクリルスタンドを設置するほか、館内にもポスターやサイネージを設置しますので、撮影スポットとしてもご利用いただけます。当ホテルでしか見ることのできないハロプロの空間で、思い思いの推し活タイムをお過ごしください。



「#年末年始は吉祥寺でハロ活」概要

■場所 井の頭 吉祥ダイニング(吉祥寺東急REIホテル1階)

■期間 2023年12月30日(土)~2024年1月7日(日)※1月1日(月・祝)を除く

■時間 2023年12月30日(土)、31日(日)、2024年1月4日(木)~1月7日(日) 14:30~18:00

2024年1月2日(火)、3日(水) 15:30~16:30

■料金 各イートイン 1,200円/テイクアウト 1,000円

■メニューココアがあるぜぇ!(ホットココア)/微炭酸しゅわしゅわクリームソーダ (クリームソーダ)

※2023年12月30日、31日は、「Hello! Project Year-End Party 2023~GOOD BYE&HELLO!~」の公演ロゴ、2024年1月2日~1月7日は、「Hello! Project 2024 Winter~THREE OF US~」の公演ロゴがプリントされます





ココアがあるぜぇ!

微炭酸しゅわしゅわクリームソーダ





オリジナルコースターイメージ



2023年12月30日にお誕生日を迎えられるJuice=Juiceの植村 あかりさん、2024年1月7日にお誕生日を迎えられるモーニング娘。’23の石田 亜佑美さん、お二人の誕生日当日は、お誕生日記念としてご本人がプリントされたコラボレーションドリンクもご用意いたします。







12月30日限定 植村 あかりver.

1月7日限定 石田 亜佑美ver.



■【HELLO! PROJECT STREAM ONLINE STOREプレゼンツ!ハロプロ福引抽選会】概要・賞品

・スペシャルコラボドリンクをご注文いただいた方のみご参加いただけます

・ご購入いただいた杯数に応じて、抽選にご参加いただけます

・賞品がなくなり次第終了となります

<賞品>

A賞 各グループ直筆サイン入りタンブラー(大)

※1本のタンブラーに1グループ全員のサインが入っています

※グループは、お選びいただけません

B賞 タンブラー(小)

特賞 Hello! Project関連の公演配信チケット

※特賞当選者の方には、お名前・電話番号・メールアドレスをお伺いたします

※詳細は2024年1月12日(金)頃、当選者にのみメールにてご案内いたします

※当選者の方は、2024年1月11日(木)までにHELLO! PROJECT STREAM ONLINE STOREの会員登録が必要となります



※表示料金には<イートイン>サービス料10%、消費税10%、<テイクアウト>消費税8%が含まれております

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※写真はイメージです



「井の頭 吉祥ダイニング」エントランス

- 吉祥寺東急REIホテル 概要



JR中央線・京王井の頭線 吉祥寺駅公園口から徒歩1分と好アクセスで、観光やビジネスの拠点として最適。宿泊、レストラン、宴会、会議、パーティー、慶事・法要など多彩なシーンでご利用いただけます。

【所在地】〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目6番3号

d5113-2984-882308307dcee714790c57b1c44d2618.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-12:16)