内田彩、アニメ『転生貴族』OPテーマを担当！7th Sing…
［日本コロムビア株式会社］
声優・アーティストの内田彩の新曲「Preview」が、4月2日より放送開始するアニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』のオープニングテーマに決定した。
『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』は、夜州が「サーガフォレスト」より刊行中の、シリーズ累計250万部を突破する異世界ファンタジー。偶然居合わせたコンビニで、少女をかばい死んでしまった椎名和也が、貴族の三男カイン・フォン・シルフォードとして転生し繰り広げる、異世界はちゃめちゃライフを描く。なお同アニメでは、カインの婚約者であるシルク・フォン・サンタナ役を、内田彩が演じることが発表されている。
さらに、内田彩にとって7枚目となるニューシングル『Preview』が5月24日に発売されることが決定した。シングルは限定盤と通常盤の2形態で発売され、限定盤にはアーティストデビュー7周年を記念して行った公演『AYA UCHIDA 5+2 ANNIVERSARY LIVE ～And U!!～』夜公演の模様を完全収録したBlu-rayが付属する。
本日解禁されたアニメ『転生貴族』新PVではいち早く楽曲を視聴できるので、こちらもお見逃しなく！
https://www.youtube.com/watch?v=BSdONbzXf9k
【Release】
2023/5/24
内田彩 7th Single「Preview」
[限定盤] CD+Blu-ray | COZC-2018-9 | ￥6,600（税込）
[通常盤] CD | COCC-18118 | ￥1,430（税込）
＜CD＞
1. Preview
作詞・作曲・編曲：鶴崎輝一
※アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ
2. Endless roll
作詞：東乃カノ 作曲・編曲：小野貴光
3. Preview (Instrumental)
4. Endless roll (Instrumental)
＜Blu-ray＞
1. AYA UCHIDA 5+2 ANNIVERSARY LIVE～And U!!～ LIVE 映像
(at 高崎芸術劇場 大劇場 2022.01.29 夜公演)
01.Overture
02.Sign
03.What you want!
04.with you
05.Sweet Rain
06.Ruby eclipse
07.オレンジ
08.Yellow Sweet
09.アップルミント
10.Pale Blue
11.SUMILE SMILE
12.ピンク・マゼンダ
13.Merry Go
14.Floating Heart
15.color station
16.泣きべそパンダはどこへ行った
17.ハルカカナタ
18.Inferior Mirage
19.Like a Bird
20.キリステロ
21.Growing Going
22.Canary Yellow
23.Blooming!
24.声
25.Destiny
26.Sweet Dreamer
27.Our Wind
28.So Happy
29.Say Goodbye,Say Hello
＜Official Information＞
内田彩OFFICIAL WEB SITE
https://aya-uchida.net/
内田彩 音楽情報HP
http://columbia.jp/uchidaaya/
内田彩 -Aya Uchida- Music Channel
https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial
音楽スタッフ公式Twitter
https://twitter.com/uchidaaya_staff
内田彩 公式LINE
https://lin.ee/x9DqItB
【購入者特典】
アニメイト：限定盤 56mm缶バッジ2個セット 通常盤 ブロマイド
ゲーマーズ：限定盤 A3クリアポスター＋ブロマイド（ランダムで3種より1点）
通常盤 ブロマイド（ランダムで3種より1点）
※ブロマイド3種は限定盤・通常盤共通絵柄
とらのあな：限定盤 57mm缶バッヂ2個セット 通常盤 ブロマイド
タワーレコード：ブロマイド
HMV：ブロマイド
TSUTAYA：ブロマイド
ソフマップ：ブロマイド
ネオ・ウィング：ブロマイド
アマゾン：限定盤メガジャケ 通常盤 メガジャケ
楽天ブックス：ブロマイド
玉光堂・バンダレコード/ライオン堂・イケヤミュージック：ブロマイド
コロムビアミュージックショップ：限定盤：A3ポスター 通常盤：ブロマイド
メーカー特典：ポストカード（オリジナル特典実施店舗は対象外）
【グッズ付きバンドルセット】
アニメイト限定セット：
限定盤 アクリルスタンド付（アニメイト絵柄A）
通常盤 アクリルスタンド付（アニメイト絵柄B）
ゲーマーズ限定セット：
限定盤 アクリルスタンド付（ゲーマーズ絵柄A）
通常盤 アクリルスタンド付（ゲーマーズ絵柄B）
とらのあな限定セット
限定盤 アクリルスタンド付（とらのあな絵柄A）
通常盤 アクリルスタンド付（とらのあな絵柄B）
【イベント情報】
★リリース記念イベント第1弾
4月2日（日）開催 1部14:00~／2部16:30~
「Preview」新曲発表会 トーク＆ミニライブ inアニメイト池袋本店
対象作品：限定盤
対象店舗：アニメイト池袋本店＋アニメイト秋葉原1号館
※イベント参加券先着配布
★リリース記念イベント第2弾
5月23日（火）開催 1部14:00~／2部15:30~／3部17:00~／4部19:00~
豪華景品が当たるガラポン抽選会 in AKIHABARAゲーマーズ本店
対象作品：限定盤＋通常盤
対象店舗：AKIHABARAゲーマーズ本店
※イベント参加券先着配布
★リリース記念イベント第3弾
5月28日（日）開催 1部12:30~／2部14:00~
1:1Previewお話し会 in SHIBUYA TSUTAYA
対象作品：限定盤＋通常盤
対象店舗：SHIBUYA TSUTAYA
※イベント参加券先着配布
5月28日（日）開催 3部16:30~／4部18:00~
1:1Previewお話し会 in アニメイト渋谷
対象作品：限定盤＋通常盤
対象店舗：アニメイト渋谷
※イベント参加券先着配布
★リリース記念イベント第4弾
5月26日（金）開催 ※配信時間は後日案内
ネットサイン会 in コロムビアミュージックショップ
※抽選で77名様にお名前・サイン入りのオリジナルジャケットをプレゼント
お名前・サインを入れている模様を配信にて放送いたします！
対象作品：限定盤
対象店舗：コロムビアミュージックショップ
応募期間：予約受付期間 2023年3月6日(月)18:00～5月7日(日)23:59
対象カートでご購入いただいた方より抽選で77名様にお名前・サイン入りオリジナルアナザージャケットをプレゼントいたします。
【アニメ情報】
TVアニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』
■放送時期
【配信】
4月2日（日）21時より毎週 dアニメ/DMM TV
【放映】
4月2日（日）24時より毎週 MX・BS11
4月6日（木）21時30分より毎週 AT-X
ほか、AT-Xにてリピート放送として
毎週月曜日9:30から
毎週水曜日15:30から
■メインキャスト
カイン・フォン・シルフォード 役・南條愛乃
シルク・フォン・サンタナ 役・内田彩
テレスティア・テラ・エスフォート 役・石見舞菜香
レイネ・フォン・シルフォード 役・花井美春
シルビア 役・依田菜津
■スタッフ
原作：夜州 「転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～」 （一二三書房
刊）
漫画：nini
キャラクター原案：藻/nini
監督：中村憲由
プロデューサー：はとりあゆむ
製作：自重を知らない製作委員会
■作品あらすじ
偶然居合わせたコンビニで、少女をかばい死んでしまった椎名和也。気づくとそこは、夢
にまで見た剣と魔法の世界だった！
貴族の三男カイン・フォン・シルフォードとして、転生していた彼は、早速様々なものに
興味を持つ。そして迎える五歳の誕生日、慣習に倣い教会で洗礼を受けてみると……
神々から与えられていたのは数々の加護、更には規格外としか言いようのないとんでもス
テータスだった！ 転生生活はバトルに恋に勉強に、やりすぎくらいが丁度いい!? きっ
ちり頑張るのになぜかきっちり怒られる、カインの異世界はちゃめちゃライフ、始まりま
す！
■ティザーPV第一弾
https://www.youtube.com/watch?v=xYyCqINpxUs
■公式サイト
https://www.tensei-kizoku.jp
■公式Twitter
https://twitter.com/tenseikizoku/
■著作権情報
(C) 夜州／一二三書房・自重を知らない製作委員会
【Profile】
内田 彩
Aya Uchida
アクロスエンタテインメント所属
【BIRTH】7月23日生まれ
【出身地】群馬県
≪DISCOGRAPHY≫
2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。
2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。
2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。
2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。
2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。
2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。
2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。
2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』をリリース。
2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。
2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』をリリース。
2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』をリリース。
2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』をリリース。
2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』をリリース予定。
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/05-13:16）
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