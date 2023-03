[日本コロムビア株式会社]



声優・アーティストの内田彩の新曲「Preview」が、4月2日より放送開始するアニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』のオープニングテーマに決定した。



『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』は、夜州が「サーガフォレスト」より刊行中の、シリーズ累計250万部を突破する異世界ファンタジー。偶然居合わせたコンビニで、少女をかばい死んでしまった椎名和也が、貴族の三男カイン・フォン・シルフォードとして転生し繰り広げる、異世界はちゃめちゃライフを描く。なお同アニメでは、カインの婚約者であるシルク・フォン・サンタナ役を、内田彩が演じることが発表されている。











さらに、内田彩にとって7枚目となるニューシングル『Preview』が5月24日に発売されることが決定した。シングルは限定盤と通常盤の2形態で発売され、限定盤にはアーティストデビュー7周年を記念して行った公演『AYA UCHIDA 5+2 ANNIVERSARY LIVE ~And U!!~』夜公演の模様を完全収録したBlu-rayが付属する。



本日解禁されたアニメ『転生貴族』新PVではいち早く楽曲を視聴できるので、こちらもお見逃しなく!



https://www.youtube.com/watch?v=BSdONbzXf9k



【Release】

2023/5/24

内田彩 7th Single「Preview」

[限定盤] CD+Blu-ray | COZC-2018-9 | ¥6,600(税込)

[通常盤] CD | COCC-18118 | ¥1,430(税込)



<CD>

1. Preview

作詞・作曲・編曲:鶴崎輝一

※アニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』オープニングテーマ

2. Endless roll

作詞:東乃カノ 作曲・編曲:小野貴光

3. Preview (Instrumental)

4. Endless roll (Instrumental)



<Blu-ray>

1. AYA UCHIDA 5+2 ANNIVERSARY LIVE~And U!!~ LIVE 映像

(at 高崎芸術劇場 大劇場 2022.01.29 夜公演)



01.Overture

02.Sign

03.What you want!

04.with you

05.Sweet Rain

06.Ruby eclipse

07.オレンジ

08.Yellow Sweet

09.アップルミント

10.Pale Blue

11.SUMILE SMILE

12.ピンク・マゼンダ

13.Merry Go

14.Floating Heart

15.color station

16.泣きべそパンダはどこへ行った

17.ハルカカナタ

18.Inferior Mirage

19.Like a Bird

20.キリステロ

21.Growing Going

22.Canary Yellow

23.Blooming!

24.声

25.Destiny

26.Sweet Dreamer

27.Our Wind

28.So Happy

29.Say Goodbye,Say Hello



【アニメ情報】

TVアニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』

■放送時期

【配信】

4月2日(日)21時より毎週 dアニメ/DMM TV

【放映】

4月2日(日)24時より毎週 MX・BS11

4月6日(木)21時30分より毎週 AT-X

ほか、AT-Xにてリピート放送として

毎週月曜日9:30から

毎週水曜日15:30から



■メインキャスト

カイン・フォン・シルフォード 役・南條愛乃

シルク・フォン・サンタナ 役・内田彩

テレスティア・テラ・エスフォート 役・石見舞菜香

レイネ・フォン・シルフォード 役・花井美春

シルビア 役・依田菜津



■スタッフ

原作:夜州 「転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~」 (一二三書房

刊)

漫画:nini

キャラクター原案:藻/nini

監督:中村憲由

プロデューサー:はとりあゆむ

製作:自重を知らない製作委員会



■作品あらすじ

偶然居合わせたコンビニで、少女をかばい死んでしまった椎名和也。気づくとそこは、夢

にまで見た剣と魔法の世界だった!

貴族の三男カイン・フォン・シルフォードとして、転生していた彼は、早速様々なものに

興味を持つ。そして迎える五歳の誕生日、慣習に倣い教会で洗礼を受けてみると……

神々から与えられていたのは数々の加護、更には規格外としか言いようのないとんでもス

テータスだった! 転生生活はバトルに恋に勉強に、やりすぎくらいが丁度いい!? きっ

ちり頑張るのになぜかきっちり怒られる、カインの異世界はちゃめちゃライフ、始まりま

す!



■ティザーPV第一弾



https://www.youtube.com/watch?v=xYyCqINpxUs



■公式サイト



https://www.tensei-kizoku.jp



■公式Twitter



https://twitter.com/tenseikizoku/



■著作権情報



(C) 夜州/一二三書房・自重を知らない製作委員会





【Profile】



内田 彩



Aya Uchida





アクロスエンタテインメント所属



【BIRTH】7月23日生まれ



【出身地】群馬県





≪DISCOGRAPHY≫



2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。



2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。



2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。



2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。



2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。



2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。



2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box~50 Songs~』リリース。



2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign/Candy Flavor』をリリース。



2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。



2020年03月04日、アニメ『<Infinite Dendrogram>-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』をリリース。



2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』をリリース。



2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』をリリース。



2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』をリリース予定。



