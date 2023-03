[日本コロムビア株式会社]



声優・大西亜玖璃が5月3日に1stアルバム「Do you agree?」をリリースすることがソロアーティストデビュー日である今日・3月3日に明らかになった。こちらは本日配信された「大西亜玖璃アーティストデビュー2周年記念スペシャル生放送 supported by animelo」内で発表されたもの。



合わせて新しいアーティスト写真や収録内容も公開された。





自身の誕生日である5月2日の翌日にリリースされる1stアルバム「Do you agree?」には、リード曲の「Do you agree?」の他、昨年12月11日に開催されたFirst LIVEで初披露した新曲「NTMUエイリアン」「恋の視線」や、デビュー曲の「本日は晴天なり」から最新曲「はじまるウェルカム」を含む全10曲が収録される。



合わせて、購入者特典やリリース記念イベント情報も解禁された。今回収録される新曲「NTMUエイリアン」にかけた「リリースイベントツアー~NTMU!!」として、初めて訪れる仙台・博多・広島・熊本を含む全国8か所+オンラインでリリースイベントが決定しているので、気になった方はチェックして欲しい。



ソロアーティストデビュー以降、精力的に活動を続けてきた彼女の成長が感じられる1stアルバムに是非、注目しよう。



◆RELEASE INFO<NEW!>

5月3日(水)発売

大西亜玖璃 1stアルバム「Do you agree?」

【初回限定盤 CD+Blu-ray】COZX-2004~5 ¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)

【通常盤 CD Only】COCX-42005 ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)



<CD収録内容>

1.本日は晴天なり 作詞・作曲・編曲:鶴崎輝一

2.NTMUエイリアン 作詞・作曲・編曲:木下龍平

3.ジェリーフィッシュな君へ 作詞・作曲:俊龍 編曲:Sizuk

4.初恋カラーズ 作詞・作曲・編曲:鶴崎輝一

5.夏夢花火 作詞:磯谷佳江 作曲・編曲:小野貴光

6.花と青空 作詞・作曲・編曲:高橋修平

7.Elder flower 作詞・作曲・編曲:hisakuni

8.恋の視線 作詞・作曲・編曲:千葉タダシゲ

9.はじまるウェルカム 作詞:ARAKI 作曲・編曲:木下龍平

10.Do you agree? 作詞・作曲・編曲:鶴崎輝一 *リード曲



<Blu-ray収録内容(初回限定盤のみ)> ※曲順未定※

・「Do you agree?」 ミュージックビデオ+メイキング映像

・「はじまるウェルカム」ミュージックビデオ

・「ジェリーフィッシュな君へ」ミュージックビデオ

・「Elder flower」ミュージックビデオ

・「初恋カラーズ」ミュージックビデオ

・「本日は晴天なり」ミュージックビデオ



◆購入者特典情報

★大西亜玖璃1stアルバム「Do you agree?」グッズ付き限定セット販売情報!

大西亜玖璃1stアルバム「Do you agree?」のグッズ付き限定セットの販売が決定!!

※グッズ付き限定セットは無くなり次第、終了とさせて頂きます。

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。



ゲーマーズグッズ付き限定セット:

アクリルブロック付き

<初回限定盤>¥8,250(税込)

<通常盤>¥7,150(税込)



アニメイトグッズ付き限定セット:

L判ブロマイドフォルダ&L版ブロマイド付き

<初回限定盤>¥5,500(税込)

<通常盤>¥4,400(税込)



★大西亜玖璃1stアルバム「Do you agree?」購入者特典情報!

下記店舗にて、大西亜玖璃「Do you agree?」をお買上げの方に特典をプレゼント!!



※特典は先着順となっており、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

※一部お取扱いの無い店舗もございます。予めご了承ください。

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。



【オリジナル特典対象店舗】



・アニメイト:A3クリアポスター+L版ブロマイド

・ゲーマーズ:A3クリアポスター+L版ブロマイド

・とらのあな:缶バッジ+L判ブロマイド

・ソフマップ・アニメガ:アクリルコースター+L判ブロマイド

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・タワーレコード:L判ブロマイド

・HMV:L判ブロマイド

・TSUTAYA:L判ブロマイド

・ネオ・ウィング:L判ブロマイド

・玉光堂・バンダレコード/ライオン堂・イケヤミュージック:L判ブロマイド

・コロムビアミュージックショップ:L判ブロマイド

・その他拠点店:L判ブロマイド

・Amazon.co.jp:メガジャケ



【対象商品】

2023/5/3発売

大西亜玖璃「Do you agree?」

【初回限定盤】 COZX-2004~5¥4,400(税込)

【通常盤】COCX-42005¥3,300(税込)



◆リリース記念イベント情報

大西亜玖璃1stアルバム「Do you agree?」リリース記念

リリースイベントツアー~NTMU!!~決定

大西亜玖璃1stアルバム「Do you agree?」のリリースを記念して、全国8か所+オンラインでリリースイベントが決定!

SENDAI、HAKATA、HIROSHIMA、KUMAMOTOには初めまして!!



◇オンライン

3月18日(土)

13:00~ ネットサイン会(1回目)

15:00~ ネットサイン会(2回目)

17:00~ ネットサイン会(3回目)



4月9日(日)

13:00~ ネットサイン会(4回目)

16:00~ ネットサイン会(5回目)

4月16日(日)

13:00~ ネットサイン会(6回目)

16:00~ ネットサイン会(7回目)

4月29日(土)

13:00~ ネットサイン会(8回目)

16:00~ ネットサイン会(9回目)



◇東京

5月4日(木・祝) AKIHABARAゲーマーズ本店 6Fイベントスペース

<あぐぽんガラポン大抽選大会>

1回目:11:00~

2回目:13:00~

3回目:15:00~

4回目:17:00~



◇大阪

5月20日(土)

13:00~ アニメイト大阪日本橋5階イベントホール<CDジャケットサイン会>

16:00~ ゲーマーズなんば店 地下イベントスペース<あぐぽんじゃんけんぽん大会>



◇名古屋

5月21日(土)

12:00~ オルバースビルディング名古屋<CDジャケットサイン会>

15:00~ 第3太閤ビル(名古屋)【1回目】<あぐぽんじゃんけんぽん大会>

17:30~ 第3太閤ビル(名古屋)【2回目】<あぐぽんじゃんけんぽん大会>



◇東京

5月27日(土)

13:00~ タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO <ミニライブ&お渡し会(当たりつき!!)>

17:00~ animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 9F) <ミニライブ&お渡し会(当たりつき!!)>



5月28日(日)

13:00~ AKIHABARAゲーマーズ本店 6Fイベントスペース<CDジャケットサイン会>

15:30~ AKIHABARAゲーマーズ本店 6Fイベントスペース<あぐぽんじゃんけんぽん大会>

18:30~ AKIHABARAゲーマーズ本店 6Fイベントスペース<あぐぽんじゃんけんぽん大会>



◇仙台

6月4日(日)

13:00~ ゲーマーズ仙台<CDジャケットサイン会>

14:30~ ゲーマーズ仙台<CDジャケットサイン会>

17:00~ アニメイト仙台<あぐぽんじゃんけんぽん大会>



◇広島

6月10日(土)

11:00~ アニメイト広島 5Fイベントホール<CDジャケットサイン会>



◇北九州

6月10日(土)

15:30~ あるあるCity B1Fスタジオ(アニメイト会)<CDジャケットサイン会>

18:00~ あるあるCity B1Fスタジオ(ゲーマーズ会)<あぐぽんじゃんけんぽん大会>



◇熊本

6月11日(日)

11:00~ 蔦屋書店熊本三年坂 地下イベントスペース<CDジャケットサイン会>



◇博多

6月11日(日)

15:00~ HMV&BOOKS HAKATAイベントスペース<あぐぽんじゃんけんぽん大会>



※詳細は大西亜玖璃 音楽情報サイト https://columbia.jp/onishiaguri/

をご確認ください。



◆オフィシャルファンクラブ情報

大西亜玖璃 おふぃしゃるふぁんくらぶ「あぐりんぐ」

https://aguri-onishi.com



◆大西亜玖璃(おおにし あぐり) PROFILE



5月2日生まれ。愛知県出身。リンク・プラン所属。



代表作:



TVアニメ「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原歩夢役



TVアニメ「このヒーラー、めんどくさい」カーラ役



TV アニメ「まえせつ!」北風ふぶき役



TV アニメ「消滅都市」レナ( SPR5 )役



アプリ「マギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝」土岐すなお役



アプリ「ETERNAL」アステル役



アプリ「Heven Burns Red」桐生美也役



◆大西亜玖璃 公式Twitter @aguri_onishi

◆大西亜玖璃 音楽スタッフ公式Twitter @staff_aguri

◆大西亜玖璃 音楽情報サイト https://columbia.jp/onishiaguri/

◆大西亜玖璃 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@onishiaguri-official



