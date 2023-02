[TOKYO FM]

『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』



TOKYO FMで放送中のきゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめる『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』(毎週日曜12:30-12:55 放送)は、2023年2月26日(日)に放送100回を迎えます。記念すべき放送100回目のゲストは、2月26日(日)、3月5日(日)の2週に渡ってPerfumeをゲストにお届けします。どうぞ、ご期待ください。









毎週日曜12時30分から放送中の『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』は、きゃりーぱみゅぱみゅが、今、気になるテーマ(=Chapter)について、時には自分自身で、時にはゲストを招いて語る番組です。番組を通じて出会う、新たな気付きや発見などをリスナーと共有し、未来の”Chapter”を創り出すきっかけを見つけていきます。

2月26日(日)、3月5日(日)の放送では、Perfumeの3人をゲストに迎えます。プライベートでも仲良しなきゃりーぱみゅぱみゅとPerfumeですが、実は共演する機会はあまりなく、4人の貴重な座談会形式の放送となります。きゃりーぱみゅぱみゅがPerfumeの3人の仲の良さの秘訣に迫る‥!?また、プライベートでも仲良しだからこそ、「ずっと気になっていた〇〇」についてたっぷりと伺っていきます。放送をどうぞ、ご確認ください。





【番組概要】



◇タイトル: 『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』

◇放送日時: 毎週日曜 12:30-12:55放送

◇放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇出演者 : きゃりーぱみゅぱみゅ

◇提供: CHINTAI

◇番組ホームページ: https://www.tfm.co.jp/heart/



