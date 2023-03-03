04 Limited Sazabys主催の野外春フェス＜YO…
［日本コロムビア株式会社］
2023年4月8日(土)・9日(日)愛知県・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)にて行われる
野外フェス〈YON FES 2023〉の最終出演アーティストが発表された。
今回発表されたのは、KUZIRA、See You Smile、SUPER BEAVER、KEYTALK、Maki、Paleduskの計6組。
主催者である04 Limited Sazabysの呼びかけにより、全21組の出演アーティストが発表となった。
また、本日より〈YON FES 2023〉オフィシャルHP3次先行がスタート。応募期間は 3/3(金)18:00～3/12(日)23:59まで。
詳細はYON FES 2023オフィシャルHP（https://yonfes.nagoya/feature/2023）をチェックしよう。
［公演概要］
YON FES 2023
【日時】2023年4月8日(土)・9日(日)
【時間】開場 9:30/ 開演 11:00/ 終演 19:00予定 (各日予定、雨天決行/荒天時は中止）
【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)
【出演】
＜4/8(土)＞
04 Limited Sazabys / Age Factory / FOMARE / KUZIRA / My Hair is Bad / See You Smile / SHANK / SUPER BEAVER / ウルフルズ / キュウソネコカミ / クリープハイプ
＜4/9(日)＞
04 Limited Sazabys / Dragon Ash / dustbox / HEY-SMITH / KEYTALK / Maki / Paledusk / TENDOUJI / Wienners / フレデリック / 緑⻩色社会
【チケット】
■4/8(土) 1日入場券￥8,800(税込)
■4/9(日) 1日入場券￥8,800(税込)
【主催】YON FES 2023 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問い合わせ】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00-16:00)
【Twitter】@yon_fes
【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2023
＜チケット情報＞
オフィシャルHP3次受付（1日入場券）：3/3(金)18:00～3/12(日)23:59まで【抽選・お一人さま2枚まで】
https://yonfes.nagoya/feature/2023
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＜主催アーティスト＞
04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。
2016年からは毎年4月に地元・愛知県にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を開催している。
2017年には日本武道館公演を行い即日完売。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを行う。
同年10月には3rd Full Album『SOIL』をリリース、2019年9月にシングル「SEED」を缶の形態でリリース。
さいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を開催。2020年11月には、Aichi Sky Expo にて"YON EXPO'20" を開催した。
2021年9月に約2年ぶりの新作となる「fade / Just」をリリース、
全国ツアー『Deliver 04 you tour』を敢行、11月に幕張メッセにて"YON EXPO'21" を開催した。
2022年10月12日に4年ぶりとなる4th Full Album『Harvest』をリリースし、10月18日より全36公演の全国ツアー「Harvest tour 2022-2023」 を開催。
2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催する。
Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
HP：https://www.04limitedsazabys.com
Twitter：https://twitter.com/04LS_nagoya
Instagram：https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys
公式LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabys
オフィシャルFC「YON TOWN」：https://sp.04limitedsazabys.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/03-22:15）
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