[TOKYO FM]

TOKYO FMで毎週土曜日の25時30分から放送中の番組「JACK IN THE RADIO」では、新企画「JACK IN THE・トレジャートーク!」をスタートします。初回のテーマは日本が誇るRPGの名作「ドラゴンクエスト」!ドラゴンクエストシリーズをこよなく愛するパーソナリティのMUCC逹瑯が、同じくドラクエファンである、ロックバンド・シドのShinjiと、ロックバンド・lynch.の葉月を迎えて、熱いドラクエトークをお届けします。どうぞお楽しみに。





「初めてクリアできた時、大人になった感じがした」(逹瑯)











ロックバンド・MUCCのヴォーカル逹瑯がパーソナリティをつとめる番組「JACK IN THE RADIO」が15年目に突入し、新たな企画「JACK IN THE・トレジャートーク!」をスタートさせます。初回のテーマは、日本が誇るRPGの名作「ドラゴンクエスト」。小中高から現在までの30年以上、ドラゴンクエストシリーズをこよなく愛している生粋のドラクエファン・逹瑯が、好評発売中のNintendo Switch™向けトレジャーライフRPG『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』を紹介しながら、同じくドラクエファンである、ロックバンド・シドのギターShinji、そして、ロックバンド・lynch.のヴォーカル葉月を迎えて、熱いドラクエトークをお届けします。スペシャルなリスナープレゼントがあるほか、逹瑯の配信チャンネル(Twitch)では、逹瑯によるゲーム実況配信も!ドラクエファン必聴の内容をぜひお楽しみください。



▼ゲスト

2月18日(土) Shinji(シド/Gt.)

「ずっと覚えてた最強のパスワード」(Shinji)











2月25日(土) 葉月(lynch./Vo.)

「ドラクエIII・ロマリアの想い出」(葉月)











▼プレゼント

・逹瑯(MUCC)の生サイン入り『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』ソフト(1名様)



・「蒼き瞳のスライム」のぬいぐるみ(1名様)









プレゼントの応募は、「JACK IN THE RADIO」の番組公式Twitterのプレゼントツイートをフォロー&リツイートしてください。※応募の締め切りは2月25日(土)25:29番組放送前まで





【放送概要】







◇タイトル:『JACK IN THE RADIO』





◇放送日時:毎週土曜日25:30~26:00

◇放送局:TOKYO FM

◇パーソナリティ:逹瑯(MUCC)

◇番組WEBサイト:https://www.tfm.co.jp/jack/index.html

◇番組公式Twitter:https://twitter.com/jitradio









企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-20:46)