日本コロムビア株式会社 (本社 ︓東京都港区、代表取締役社長 阿部三代松)は、好評発売中のNintendo Switchソフト『異種最強王図鑑 バトルコロシアム』の無料アップデートを行うことを決定いたしました。このアップデートにより、プレイヤーが2名で、それぞれが育てた自慢の最強生物同士を戦わせることができる 「ローカル通信対戦モード」をお楽しみ頂けるようになります。

配信は2023年3月下旬を予定しており、詳細は、以下の公式ホームページにて随時ご案内差し上げます。



■ゲーム公式HP︓https://www.columbia-games.com/sw/sko/



ぜひ、無料アップデート実施の前に、さまざまな最強生物をしっかり強化育成して対戦に備えて頂き、アップデート後は、お友達やご家族と一緒に、対戦をお楽しみ頂けますと幸いです。



■新モードが追加

今回の無料アップデートを行っていただき、ゲームを起動して頂くと、タイトル画面で、従来のゲームを遊ぶ 「最強王研究所」と、プレイヤー同士の対戦がお楽しみ頂ける「ローカル通信対戦」の2つのメニューが表示されるようになります。





■育てた生物同士を戦わせる

これまでの 『異種最強王図鑑 バトルコロシアム』は、ゲーム内の各種トーナメントで優勝していくことが目標でしたが、「ローカル通信対戦モード」の追加により、お友達やご家族で、それぞれが育てた生物たちを持ち寄って、戦わせることができるようになります。















■対戦形式

対戦の形式は「1 vs 1」「3 vs 3」「勝ち抜き戦」の3種類を用意しております。

「1 vs 1」

プレイヤー同士が、自慢の生物を1体ずつ出し合って戦わせる形式です。



「3 vs 3」

プレイヤー同士が、生物を3体ずつ出し合って、1対1の対戦を3回行う形式です。

先に2勝した方が勝ちとなります。



「勝ち抜き戦」

プレイヤー同士が、生物を3体ずつ出し合って、1対1の対戦を行い、勝った方は次の生物と戦う勝ち抜き戦形式です。最後まで生物が残ったほうが勝ちになります



■対戦に必要なもの

ローカル通信対戦を行うためには、Nintendo Switch本体と 『異種最強王図鑑 バトルコロシアム』のゲームソフトのセットが2つ必要です。それぞれの本体及びゲームカードのバージョンも、揃っている必要があります。

また、ゲーム中に育成した生物の記録データとなる 「生物メダル」を、「1 vs 1」形式を遊ぶ場合には1個以上、「3 vs 3」及び 「勝ち抜き戦」形式の場合には3個以上、自分と対戦相手それぞれが所持している必要があります。



※ 「生物メダル」は、ゲーム内時間で 「2年間」の育成を終えた生物のデータが記録されるものです。



■ゲーム紹介映像︓https://www.youtube.com/watch?v=zZ4cpnJkz5k









【 「最強王図鑑」シリーズとは】

「最強王図鑑」シリーズは、2015年に発行された 『動物最強王図鑑』を皮切りに、昆虫、恐竜、絶滅動物、さらに神話に登場する神々や歴史や伝説の英雄など、さまざまなテーマの中でバトルトーナメントを行い 「最強王」を決定するというシミュレーション図鑑シリーズです。

本ゲームの基となる 『異種最強王図鑑』は、 「昆虫」 「動物」「絶滅動物」 「恐竜」の地上生物4種属の中から選りすぐりの猛者たちを選抜して「真の最強王」を決定するというもので、時空と種属の枠を超えた熱い対戦が、小学生を中心に人気を博しています。



■最強王図鑑公式HP︓https://gakken-ep.jp/extra/saikyououzukan/



■関連商品

書 籍 ︓既13巻 / オールカラー / A5判

フィギュア︓4シリーズ(「幻獣」「水中」「妖怪」、「ドラゴン」夏予定)

新刊予定 ︓『最強王あいうえお図鑑』(4月)

『おふろにもはれる! 最強王図鑑あいうえおのひょう』(5月)

以上、全て株式会社Gakken より発売



【ゲーム内容】

本ゲームは、決着の決まっている書籍とは異なり、プレイヤーが、育成対象となる生物の能力を高める特訓を行うほか、各種の大会に出て賞金を集め育成設備などの強化を行い、最強王トーナメントの最高峰 「異種最強王決定戦」で優勝する生物を育てることが目的になっています。ライオン vs ティラノサウルス、オオスズメバチ vs アフリカゾウなど、24種の生物による異色のバトルが大迫力映像で見られるほか、生物たちの生態などにも詳しくなれるなど、様々な魅力が詰まった作品になっております。



【商品概要】

■タイトル名︓ 異種最強王図鑑 バトルコロシアム

■ジャンル︓ 育成バトルシミュレーション

■発売日︓ 好評発売中(2022年12月15日(木)発売済み)

■希望小売価格︓ 6,380円(税抜5,800円)

■対応機種︓ Nintendo Switch

■プレイモート゛/人数︓ TVモード/1人、テーブルモード/1人、携帯モード/1人

■ゲームコード︓ HAC-P-BAMDA

■JANコード︓ 4549767165899

■CERO︓ A(全年齢対象)

■コピーライト︓ (C)Gakken (C)2022 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

■ゲーム公式HP︓https://www.columbia-games.com/sw/sko/



※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※画像はすべて開発中のものです。変更になる場合があります。



《日本コロムビアについて》

会社名︓日本コロムビア株式会社

所在地:東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山

代表者︓代表取締役社長 阿部三代松

事業内容︓ミュージックソフト、ゲームソフト等の制作、宣伝、販売および

音楽アーティストのマネジメント

URL︓http://columbia.jp/



