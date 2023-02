[ニッコー・ホテルズ・インターナショナル]

人気のランチセットに春の食材を使用した期間限定アップグレードメニューをご用意



ホテル日航立川 東京(東京都立川市/総支配人 青柳亮司)のレストラン「All Day Dining 紗灯」(1階)では2023年3月1日(水)から5月31日(水)までの3カ月にわたり「春のプリフィックスランチセット」を提供いたします。オードブルからデザートまで、春の食材を使用したアップグレードメニューをお好みの組み合わせでお楽しみいただけます。







春のプリフィックスランチセット詳細ページ:

https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/event/prix-fixe_spring2023/



All Day Dining 紗灯では、オードブルからデザートまでお好みの組み合わせで楽しめる「プリフィックスランチセット」を提供しております。3月から5月までの3カ月間は、春に旬を迎える食材を使用した期間限定アップグレードメニュー8品をご用意します。



オードブルには、柔らかで甘みが強いホワイトアスパラガスのボイルにミモザをイメージした黄色のソースを合わせた「ホワイトアスパラガス グリビッシュソースと共に」や、旬の桜海老を香りと甘みが一層引き立つフリットにして散らした「シーフードテリーヌ」をご用意します。色鮮やかなエディブルフラワーが添えられた、見た目にも春を感じられる品々となっています。



メインには、身が引き締まった春鰹をサクサクの衣で揚げ、さっぱりとしたビネグレットソースで仕上げた「鰹のカツレツ」や、臭みのないオーストラリア産骨付きラムショルダーを使用した柔らかでジューシーな「仔羊のロースト」をご堪能いただけます。



その他、春野菜の旨みがあふれるスープや、脂がのったシラスを使ったパスタなど、シェフこだわりの旬の食材を使用した春の味わいをお楽しみください。





春のプリフィックスランチセット 概要



提供店舗:ホテル日航立川 東京 レストラン「All Day Dining 紗灯」(1階)

提供期間:2023年3月1日(水)~5月31日(水)※提供除外日:4月29日(土・祝)~5月7日(日)

提供時間:ランチ11:30~14:30(土・日・祝日15:00まで)

ご予約・お問合せ:

<W E B> https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/event/prix-fixe_spring2023/

<お電話> 042-503-9100 レストラン All Day Dining紗灯(7:00~21:00)





春のプリフィックスランチセット限定アップグレードメニュー







・ホワイトアスパラガス グリビッシュソースと共に

・シーフードテリーヌ 桜エビのフリットを散らして

・アサリと春野菜のガルビュール

・シラスと菜花のリングイネ

・帆立のグリル 山菜とサルサベルデで

・鰹のカツレツ ビネグレットソースで

・仔羊のロースト ローズマリーを利かせたジュ

・シェフパティシエのアシェットデザート





レストラン All Day Dining 紗灯 について



生糸を絡み織りにした織物から“集う”を意味する「紗」、あかりを灯すことを意味する「灯」の字を名前に冠し、フランス語で邸宅、城を意味する「Chateau」からの連想とともに、“多くの方々の人生がここに集い織りなすことで新たなあかりを灯す場となる”ことをイメージして名づけられました。

日々の朝食、ランチから特別な日の記念日ディナーまで、和洋の料理を様々なシーンでご利用いただけます。

営業時間:7:00~21:00 / 席数:76席(個室2室)

https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/restaurant/









ホテル日航立川 東京について



開 業 : 2015年11月11日

所在地 : 190-0022 東京都立川市錦町1丁目12-1

アクセス: JR 立川駅南口から徒歩7分

多摩モノレール 立川南駅から徒歩8分

施設紹介: 地上11階。客室数100室、レストラン1店舗、 大小7の宴会場、チャペル、ウェディングサロン、 写真室などを備える総合施設。

公式サイト https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/20-11:45)