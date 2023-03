[日本コロムビア株式会社]

THE COLLECTORSが、昨年発売した25枚目のオリジナルアルバム『ジューシーマーマレード』より、タイトルトラックの「ジューシーマーマレード」のMUSIC VIDEOを公開した。











「ジューシーマーマレード」は青春時代に見たポルノスターへ恋をしたことを歌う楽曲。今回のMUSIC VIDEOはTHE COLLECTORSとしては初の全編アニメーション化の映像となっており、加藤ひさし自らが監督を務め、過去THE COLLECTORSの数々の映像を手がけた丸山太郎が編集をおこなった。ライブでも定番曲として披露されているので、ぜひMUSIC VIDEOもチェックしてもらいたい。



THE COLLECTORSは現在渋谷CLUB QUATTROにて12ヶ月連続でのMONTHLY LIVE「日曜日が待ち遠しい!」を開催中。さらに大阪では4月より「THE COLLECTORS LIVE IN OSAKA “Living Four Kicks 2023”」も開催。



「ジューシーマーマレード」MUSIC VIDEO







■RELEASE

THE COLLECTORS

25th Album

「ジューシーマーマレード」

2022年11月23日発売

COCP-41913 ¥3,300(税込)





1.黄昏スランバー

2.ジューシーマーマレード

3.GOD SPOIL

4.パレードを追いかけて

5.裸のランチ

6.もっともらえる

7.サンセットピア

8.イエスノーソング

9.負け犬なんていない

10.長い影の男

11.アサギマダラ

12.ヒマラヤ





■THE COLLECTORS CLUB QUATTRO MONTHLY LIVE 2023

「日曜日が待ち遠しい!」

会場:渋谷CLUB QUATTRO

日程:

1月15日(日) / 2月12日(日) / 3月12日(日)

4月16日(日) / 5月14日(日) / 6月11日(日)

7月16日(日) / 8月13日(日) / 9月10日(日)

10月15日(日) / 11月19日(日) / 12月10日(日)

時間:OPEN15:15/START16:00

チケット代:¥5,200(前売、ドリンク代別)



■THE COLLECTORS LIVE IN OSAKA “Living Four Kicks 2023”

4月21日(金)大阪・BIGCAT OPEN18:30/START19:30

7月22日(土)大阪・梅田CLUB QUATTRO OPEN16:00/START17:00

10月21日(土)大阪・BIGCAT OPEN16:00/START17:00

チケット料金: 前売 5,200円/当日 5,700円(スタンディング/D代別/税込)





THE COLLECTORS WEB:https://thecollectors.jp/

NIPPON COLUMBIA WEB:https://columbia.jp/collectors/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-09:40)