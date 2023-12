[東急ホテルズ]

DJ KAWASAKI & Leo Gabrielの圧巻のDJパフォーマンス











セルリアンタワー東急ホテル(東京都渋谷区、総支配人 武井 隆)では、2023年12月31日(日)、タワーズバー「ベロビスト」(40F)にて、DJ KAWASAKI と Leo Gabriel両氏によるパワフルなDJパフォーマンスで 盛大に新年を迎えるスペシャルイベント「COUNT DOWN PARTY 2024」を開催いたします。



地上150メートルのパノラミックな夜景をバックグラウンドに、DJ、リミキサー、サウンド・プロデューサーなど世界を舞台に多彩な活躍で知られるDJ KAWASAKI氏と、日本のクラブ・ジャズ界を牽引してきたRAPHAEL SEBBAG氏を父に持つDJ、Leo Gabriel(レオ ガブリエル)氏を迎え、エネルギッシュなDJパフォーマンスが繰り広げられるカウントダウンパーティーを開催いたします。宝石を散りばめたような極上の景観と高揚感に満たされた会場には、パワフルなサウンドを思いのままに体感できるスタンディング席「レガート」のほか、心地良いソファに身を委ねる「サロン」、大型ソファでグループにおすすめのVIPシート「コクーン」など多彩なお席をご用意いたします。大切な方と思い思いのスタイルでお楽しみください。またお祝いに欠かせないシャンパンやワイン、カクテルなどのドリンク、シェフが手掛けるスペシャルなアペタイザーなど、ホテルならではの美酒・美食も見逃せません。

世界が注目するエンターテインメントの中心地、東京・SHIBUYAを見下ろす天空の隠れ家のようなラグジュアリー空間で、心躍る華やかなニューイヤーをお迎えください。



「COUNT DOWN PARTY 2024」概要





■日 時 2023年12月31日(日) 22:00~24:30(24:15 L.O.)

■会 場 タワーズバー「ベロビスト」(40F)

■料 金

・「レガート」エリア(スタンディング)20,000円(ドリンクフリーフロー)※ご宿泊の場合18,000円

・「サロン」エリア(着席)25,000円(ドリンクフリーフロー、アペタイザー)

・「コクーン」エリア(着席)28,000円(ドリンクフリーフロー、アペタイザー)

■D J DJ KAWASAKI / Leo Gabriel (DJカウントダウンプレイ22:00~24:15予定)

■協 力 アサヒビール株式会社

■ご予約・お問合せ Tel. 03-3476-3398(直通16:00~23:00)

■公式ウェブサイト https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/event/countdown2024/index.html



※ご参加は20歳以上の方に限ります。

※ドレスコード:スマートカジュアル

※表示の料金はお一人さまあたりの料金です。サービス料15%および消費税10%が含まれております。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、予めホテルスタッフにお申し付けください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※写真はすべてイメージです。



DJプロフィール







< DJ KAWASAKI >

DJ/リミキサー/サウンド・プロデューサー/作曲家。2005年に、King Streetより12インチ・シングルで世界デビュー。これまでにリリースしたシングルが、iTunesダンス・チャートにて通算8曲連続でNo.1を獲得。2018年には、7’’Vinylでのリリースを中心とした自身のレーベル"KAWASAKI RECORDS"を発足。





2021年6月30日には11年振りのオリジナル・アルバム『One World』をリリース。打ち込みなしの全曲生演奏で、BOOGIEやDISCOのエッセンスを大胆に導入し新境地を見事に切り開いた。2023年3月8日には新作『 BRIDGE INTO THE FUTURE DJ KAWASAKI RECREATED TRACKS』を発売。N’Dea Davenport、birdを迎えたCotton ClubでのDJ活動30周年記念フルバンド・ライヴも大盛況で幕を閉じた。The Room(渋谷)をホームグラウンドに月例パーティー"MAGNETiC”のレジデントDJを務めている。









<Leo Gabriel レオ ガブリエル (NoNations,Connection) >

2015年よりDJとしての活動を開始。

現在、自身のオーガナイズパーティーConnectionやNoNationsを中心に活動。

尊敬する父でもある Raphael Sebbag にインスパイアされたジャズを軸に生音と打ち込み、ジャンルやリズムフォーマットといった境界を自在に越えるプレイは、さらなる新旧の音源の探求と時代への嗅覚によって独自の進化を続け、断絶されたリスナーの世代を再び繋ぐ可能性を持っている。

常にダンディなスーツに身を包みブースに立つ姿は父譲りかもしれない。





ドリンク詳細





◎シャンパン(ランソン)



1760年に創業したランソンは、英国王室をはじめ世界中に愛好家を持つ歴史あるシャンパンメゾン。伝統と独自の専門知識を生かし、260年もの間、シャンパン造りへの愛情と、人を愛する気持ちに導かれてきました。

<ブラックラベル・ブリュット>

いきいきとした春の香りが広がり、トーストのニュアンスに加え、さまざまな花の蜜の香りがあります。余韻が長く、あらゆる機会に楽しませてくれます。

<ロゼラベル・ブリュット>

美しい淡いサーモンピンクの色調です。バラやフルーツのアロマが基調となって、ほんのりと赤い果実のニュアンスがあり、心地よい余韻が持続します。



◎ワイン(ルイ・ラトゥール)

1797年創業、フランス・ブルゴーニュに広大なグラン・クリュ(特級畑)を所有する伝統と革新の名門ワインメーカー「ルイ・ラトゥール」。本イベントでは、豊かな香りとエレガントな味わいが特徴の「グラン アルディッシュ シャルドネ」など2種をお楽しみいただけます。

<グラン アルディッシュ シャルドネ>

<レ ピエール ドレ ピノ ノワール>



その他、ジャパニーズウィスキーの人気銘柄「竹鶴」などから選りすぐりをご用意。気分に合わせてお楽しみください。

◎ビール <アサヒ スーパードライ生>

◎ウィスキー <竹鶴NVウィスキー(ハイボール)><ジャックダニエル(ハイボール)>

◎カクテル <ニッカカフェ ジン(トニック/ソーダ)><ニッカカフェ ウォッカ(トニック/ソーダ)>

◎ソフトドリンク <各種>



シートタイプについて









■レガート(スタンディング席)

・お一人さま20,000円(ご宿泊の場合18,000円)

・ドリンクフリーフロー



■サロン(2~4名)

・お一人さま25,000円

・ドリンクフリーフロー

・アペタイザー付



■コクーン(2~4名)

・お一人さま28,000円

・ドリンクフリーフロー

・アペタイザー付



Tower's Bar [BELLOVISTO](タワーズバー「ベロビスト」)概要







地上150m、ホテル最上階から眺める、美しく移ろいゆく街の表情。

黄昏行く薄暮から夜にかけて、渋谷の近代的なビル群や新宿副都心、遠くは東京スカイツリーまで、ドラマティックな景色に包まれて大人だけの上質な時間をお過ごしいただけます。

多彩なバーテンダーたちによるカクテル、ジャパニーズウィスキーをはじめ世界の銘酒と、季節ごとに織りなす旬の料理とともに、贅沢なひとときを心ゆくまでお楽しみください。

席数 :118席 個室1室(8~20名さま)

営業時間 :

月・火曜 16:00~23:00(L.O.22:00)

水~金曜・祝前日 16:00~24:00(L.O.23:00)

土曜 13:30~24:00(L.O.23:00)

日曜・祝日 13:30~23:00(L.O.22:00)

※12/18(月)~12/25(月)のみ毎日~24:00(23:00L.O.)にて営業いたします

お問い合わせ:03-3476-3398(直通16:00~22:00)

https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/bellovisto/index.html



