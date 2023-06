[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社(以下C&R社)は、ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout(ゲームキャリアスカウト)」の提供を本格的にスタートいたしました。なお、このたび、ゲームクリエイターの採用をご検討中の企業および優秀なゲームクリエイターをお探しのエージェント向けのサービスページをオープンいたしました。



▼ゲームクリエイターの採用をご検討中の企業の方向け

https://gamecareerscout.com/company



▼ゲームクリエイターをお探しのエージェントの方向け

https://gamecareerscout.com/agent







ゲーム業界特化型転職スカウトサービス「Game Career Scout」概要







【ゲームキャリアスカウトとは?】

クリーク・アンド・リバー社(C&R社)が運営するゲームクリエイターの採用に特化した転職スカウトサービスです。



【ゲームキャリアスカウトの3つの特徴】

(1)優秀なゲームクリエイターを直接スカウトできる

“ゲーム業界に特化”した登録項目により、求職者のスキルや経験をわかりやすく可視化。条件にマッチした求職者を見つけたら、スカウト機能を使って直接アプローチできます。



(2)ゲーム業界に特化した転職スカウトサイト

クリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社が提供する転職スカウトサービスです。高いスキルや豊富な経験をもつ求職者が多数登録しているのは、“ゲーム業界特化型”の転職スカウトサービスならでは。ほかでは出会えないような、貴社のニーズにマッチした人材と出会えます。



(3)コストは採用した分だけ!完全成果報酬型

初期費用/基本利用料金0円でスカウト機能をご利用いただけます。かかる費用は一人あたりにつきの成果報酬のみ。即戦力人材を無駄なくスカウト可能です。





ご登録対象のゲームクリエイターの職種例(一部・順不同)





・プランナー

プランナー/ゲームシステムプランナー/UIプランナー/イベントプランナー/フィールドプランナー/レベルプランナー/バトルプランナー/アドベンチャープランナー etc.



・デザイナー/アーティスト

グラフィックデザイナー(エフェクト/背景/UI/カットシーン/キャラモデル/人物モーションetc.)/アーティスト(キャラクター/武器・メカ、/背景/VFX/ライティング/UI・2D/コンセプト etc. )/アニメーター/フェイシャルアニメーター/シーンセクションディレクター/シネマティックディレクター/シネマティックアーティスト/エンバイロメントアーティスト/レベルデザイナー/モーションデザイナ/アセットデザイナー/イベントデザイナー etc.



・プログラマー

ゲームプログラマー/R&Dプログラマー(通信システム/ライブラリ/アニメーション/ゲーム/AI /グラフィックス/システム/バトルシステム/環境システムetc. )/ビルドエンジニア (パイプライン/QA)/エンジンプログラマー/アニメーションツールプログラマー/アニメーションプログラマー/グラフィックスプログラマー/描画プログラマー/サーバーエンジニア/物理シミュレーションエンジニア/ツールエンジニア/テスト・ビルドエンジニア/パイプラインツール開発エンジニア/ 3Dレンダリング/フィジックスプログラマー/エフェクトプログラマー/AIプログラマー/ネットワークプログラマー/サウンドプログラマー/UIプログラマー/TAエンジニア/クライアントエンジニアetc.



・テクニカルアーティスト(TA)

テクニカルアーティスト(TAセクションディレクター/プロシージャル/リグ/ツール/マテリアルetc.)



・その他

プロデューサー/ アシスタントプロデューサー/シナリオディレクター/シナリオライター/アウトソーシングマネージャー/プロジェクトマネージャー/アナリティクス・トランスレーター/サウンドクリエイター/サウンドデザイナー/コンポーザー/ダイアログエディター/テクニカルオーディオデザイナー/ローカライゼーション/データプロデューサー/デバッガー/クオリティコーディネイター/ライター etc.



【本サービスに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 第一デジタルコンテンツ・グループ

「Game Career Scout」運営事務局

クリエイターの皆さまからのお問い合わせ先:gcs-user-support@hq.cri.co.jp

企業の皆さまからのお問い合わせ先:gcs-client-support@hq.cri.co.jp



===========================



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ(https://crdg.jp/)を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 1990年3月

代 表 者 : 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 : 東京(本社)・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・船橋・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇 /ソウル・上海・北京・ロサンゼルス

事業内容 :映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、医療、IT、会計、法曹、建築、ファッション、食、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、アグリカルチャーの18分野でプロフェッショナルに特化したエージェンシー(派遣・紹介)、プロデュース(開発・請負)、ライツマネジメント(知的財産の企画開発・流通)事業を展開。プロフェッショナルの叡智で革新的な事業を無限に創造している。

U R L : https://www.cri.co.jp (コーポレートサイト)

https://www.cri.co.jp/website-sns/ (公式サイト・SNS一覧)

https://www.creativevillage.ne.jp/(プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」)



