渋谷ストリームエクセルホテル東急(東京都渋谷区、総支配人:武井 隆)では、Bar & Dining「TORRENT(トレント)」バーエリアにて、2023年12月31日(日)22:00より、カウントダウンイベント「23-24 TORRENT COUNTDOWN」、2024年1月1日(月・祝)18:30から「SHISHIMAI NIGHT 2024」を開催いたします。



カウントダウンイベントは、2019年以来4年ぶりの開催。長い間、コロナ禍で眠っていた本来のBar & Dining TORRENT(バー)が、復活を遂げ、質の高い渋谷らしいミュージックとともにカジュアルにお酒が楽しめる空間をお届けいたします。音楽のジャンルは、国内外で広く注目を集めている「シティポップ」。音楽で表現する「STREAM=流れ」が、渋谷の街とヒトを、そして、2024年へとバトンを繋ぎます。当日は、サイリウムバンドを1名さま1本お渡しし、会場を盛り上げていただきます。その他、スパークリングワインとフィンガーフードの盛り合わせプレートをご用意し、渋谷カルチャー、渋谷ローカルを感じる年越しを演出いたします。

また元日には、賑わう渋谷の夜をより楽しんでもらうべく、「SHISHIMAI NIGHT 2024」を開催。獅子舞が、18時30分より約15分間、お獅子に頭を噛んでもらい、邪気を払ってもらうべく、ホテルのロビー・レストランを練り歩きます。古くから正月に親しまれてきた伝統芸能に触れる機会を多くのお客さまにお届けし、新しい年の幸福と無病息災を願い企画いたしました。ヴィンテージモダンで調えられたロビーやレストランに、鐘や笛が鳴り響き、お獅子のユーモラスな仕種は渋谷を訪れる多くの外国の方にもきっとお楽しみいただけることと思います。



当ホテルは、2024年1月16日、新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」のフラッグシップホテルとして、「SHIBUYA STREAM HOTEL」へリブランドいたします。変わることなくあり続ける今の良さと、進化し続けるクリエイティブ、そして、渋谷独自の価値観や表現をミックスさせた、ユニークなコンテンツを今後も提供してまいります。





【23-24 TORRENT COUNTDOWN 概要】

■日 程:2023年12月31日(日)

■時 間:22:00~24:30(L.O.24:00)

■場 所:Bar & Dining TORRENT(バー)

■料 金:1名さま 一般ゲスト 3,000円 / ご宿泊ゲスト 2,000円

■内 容:

・クニモンド瀧口/ナツ・サマー/CALPISSによるDJパフォーマンス

・スパークリングワイン1人1杯/フィンガーフード盛り合わせ1人1皿 /サイリウムバンド 1人1本(入場証明)

■予 約:可(お電話またはオンライン)※ご予約なしでも利用可能

■備 考:アルコール提供イベントのため、20歳以上の方のみご入場いただけます。



<DJ紹介>



●クニモンド瀧口(流線形/ CMT Production)

2003年に流線形として音楽活動をスタート。近年の世界的なシティポップ・リバイバルの流れ で、アルバム『TOKYO SNIPER』が海外からも高く評価される。古内東子、一十三十一、ナツ・サマーなど、プロデュース、楽曲提供、アレンジで参加。流線形/一十三十一名義でNHKドラマ「タリオ復讐代行の2人」の劇伴を担当。2022年、堀込泰行(exキリンジ)をフューチャーした アルバム『インコンプリート』を発売。最新作は、児玉奈央をフューチャーした「遠い水平線」。また、2020年からシティー・ミュージックを選曲・監修したコンピレーション・アルバム『City Music Tokyo』シリーズを発売。CMT Productionとして、グラフィックデザイン、ブランディングなどで、音楽を中心に多岐に渡り活動している。

◇LINK https://linktr.ee/ryusenkei





● Natsu Summer(ナツ・サマー)

愛媛出身、東京在住。海沿いに住んでいた幼少の頃からシテ ィポップやレゲエを聴いて育つ。クニモンド瀧口(流線形)の プロデュースで、2016 年にシティポップ・レゲエシンガーとしてデビュー。4枚のアルバムと12枚のシングルを発売。作詞家・売野雅勇の 35 周年記念アルバムや DJ EMMA と DJ SHIMOYAMA のユニット N.U.D.E、DJ KAWASAKI がプロデュースするナツ・サマー&アーリー・サマーなどに参加。DJ としても須永辰緒、沖野修也、松浦俊夫、MURO、DJ NORI、川辺ヒロシ、田中知之(FPM)、クボタタケシ等と共演するなど、幅広い現場で活躍中。 透明感、クールでナチュラルな歌声がレゲエ meets シティポップに絶妙にマッチ。現在のシティポップ・レゲエシンガーの先駆け的存在。2023年は高宮永徹とCHINTAMの新プロジェクトFive II Four「七夕の夜、君に逢いたい feat. ナツ・サマー」7インチ、フランスのバンドFunkindustryとのコラボ曲「Loneliness」7インチ&LP、Tokimeki Records「真夜中のジョークfeat. ナツ・サマー」7インチをリリース。10/11オリジナル新曲「THINK OF SUMMER」配信、10/18「ナツサマー&ダブセン」LP、10/25初のMIX CD「Endless Natsu Summer」をリリース。2024/1/24には「THINK OF SUMMER」7インチもリリース予定。

◇LINK https://linktr.ee/natsusummer





● CALPISS

音楽そのものに描かれた世界観を引き出し、まるで物語のように紡いでいくCALPISSのグルーヴは常に多幸感のその先を目指している。近年ではDaniel WangやDimitri From Paris,Rahaan,等のサポートを務めた他、Bonna Pot,SLICK,Frue Festival,りんご音楽祭,Re:birth,ishinokoといった国内の野外パーティーにも出演。2022年9月には閉店前の渋谷contactで行われた"Boiler Room Tokyo"にも出演し、話題となった。現在は三軒茶屋に軒を構えるDJ BAR天狗食堂にて、“CALPISS SOUR”を主催する。

◇LINK https://www.instagram.com/ryo_calpiss_ymzk/





【SHISHIMAI NIGHT 2024】

ホテル館内のロビーからダイニングエリアにかけて、新しい年の幸福と無病息災を願い、獅子舞が練り歩きます。渋谷ストリームエクセルホテル東急ならではのモダンな空間で繰り広げる伝統芸能の獅子舞をお楽しみください。

■日 程:2024年1月1日(月・祝)

■時 間:18:30~(約15分程度)

■場 所: 4階ロビー / Bar & Dining TORRENT(レストランエリア)

■料 金:無料



※公式ウェブサイトはこちら:

https://www.tokyuhotels.co.jp/stream-e/bar_dining/plan/109500/index.html

※年末年始は変則営業となります。詳しくは公式ウェブサイトをご確認ください。

※表示料金にはサービス料12%・消費税10%が含まれております。

※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。



ご予約・お問い合わせ





Bar & Dining TORRENT 直通:03-6427-1358(電話受付時間 10:00~19:00)

WEB予約:https://www.tablecheck.com/ja/shops/shibuya-stream-e-tokyuhotels-torrent/reserve





< 渋谷ストリームエクセルホテル東急 概要 >

〔所在地〕東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号

〔アクセス〕東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線

・副都心線「渋谷駅」C2出口直結

〔開業日〕2018年9月13日(木)

〔客室数〕177室

〔付帯施設〕Bar & Dining 「TORRENT」

〔公式WEBサイト〕https://www.tokyuhotels.co.jp/stream-e



