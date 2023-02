[日本コロムビア株式会社]







MORISAKI WINが、4月19日(水)に2ndアルバム「BAGGAGE」をリリースすることが決定した。

アルバムとしては、約2年ぶりのリリースとなり「BAGGAGE」と題した、今作は配信チャートでも上位にランクインし話題となったデジタルシングル4曲や日本グッドイヤーの「オールシーズンタイヤ」CMソングとしてOA中の「BeFree」を含む計9曲が収録される。

「class W」という豪華仕様盤では、メジャーデビュー後、初の有観客ワンマンライブ『MORISAKI WIN LIVE FIRST FLIGHT 』(恵比寿ザ・ガーデンホール 2021/9/20)の映像とダンスパフォーマンスで魅せるツアー『MORISAKI WIN –Dancing Charter Flight』(昭和女子大学 人見記念講堂2022/5/5)より夜公演の映像を収録。さらに、即SOLDOUTとなったACOUSTIC LIVE 「CHRIS's CHRISTMAS TIME IS HERE」2022よりファン垂涎のミュージカルナンバーや映画音楽などのライブ音源CDも収録される。

アーティスト、ミュージカル、俳優と多岐に渡りアジアから世界へ発信するエンターテイナーとして注目のMORISAKI WINを詰め込んだ、まさに「BAGGAGE」と呼べるアルバムだ。

また、2形態共通特典として、東京と大阪で実施される特別なイベントやサイン入りポスターが抽選で当たるシリアルナンバー付き応募券の封入や法人別の特典も発表されている。

4月から開催される、初の全国ツアー「MORISAKI WIN JAPAN FLIGHT TOUR」では、いち早く新曲が披露される予定なので、是非会場でご覧頂きたい。





◆リリース情報

MORISAKI WIN/2nd Album「BAGGAGE」

<class W(2CD+Blu-ray+豪華フォトブック)※三方背スリーブケース仕様>

品番:COZB-2006~8 価格:¥12,000(税込)

<ECONOMY(DISC1 Only)>

品番:COCB-54356 価格:¥3,000(税込)

https://columbia.jp/artist-info/morisakiwin/info/82700.html



収録内容:

【DISC1】

Me, Myself and I

anymore

Live in the Moment

My Place, Your Place

BeFree ※日本グッドイヤー「オールシーズンタイヤ」CMソング

※順不同

他、新曲4曲含む計9曲収録予定



【DISC2】

ACOUSTIC LIVE 「CHRIS's CHRISTMAS TIME IS HERE」2022 (at CottonClub Liveより)

Take A Look At Me Now

SINGIN'IN THE RAIN

Waving Through A Window

Fly Me to the Moon

※順不同、収録内容は追加や変更となる可能性がございます。



【Blu-ray】

『MORISAKI WIN LIVE FIRST FLIGHT』(恵比寿ザ・ガーデンホール 2021/9/20)

『MORISAKI WIN -Dancing Charter Night Flight- TYO』(昭和女子大学人見記念講堂2022/5/5)



【両形態共通封入特典】

東京、大阪での特別イベントや豪華グッズが抽選で当たるシリアルナンバー付き応募券



===================================

●A賞:特典お渡し会イベントご招待

※東京:6月3日(土)実施予定、大阪:6月4日(日)実施予定

●B賞:お宛名&サイン入りポスタープレゼント

===================================



※ご希望の賞を選んでご応募いただけます。

※A賞はご希望の会場の選択が可能です。

※お一人様の応募数に制限はございません。



【法人別特典】

Amazon:L判ビジュアルシート

【class W】5枚組セット/【ECONOMY】 5種ランダム

タワーレコード:BAGGAGEステッカー(タワーレコードVer.)

その他応援店:BAGGAGEステッカー(応援店Ver.)

<応援店対象店舗/EC>

・HMV全店(オンライン含む)

・TSUTAYA RECORDS全店(オンラインショッピングを含む)

・コロムビアミュージックショップ

ほか

※応援店対象店舗は追って応援店リストを公開いたします

※一部取扱いのない店舗がございますので、特典の有無の詳細は各店舗までお問い合わせください。

※特典絵柄は後日発表いたします。

【予約URL】

https://lit.link/morisakiwinbaggage

【告知動画】

https://youtu.be/9hpqkcY4qfg



◆ライブ情報

MORISAKI WIN JAPAN FLIGHT TOUR

4月7日(金)18:30 開場/ 19:00開演 愛知・名古屋THE BOTTOM LINE

4月17日(月)18:30 開場/ 19:00開演 香川・高松オリーブホール

4月22日(土)16:30 開場/ 17:00開演 大阪・梅田QUATTRO

4月29日(土)16:30 開場/ 17:00開演 広島・LIVE VANQUISH

5月8日(月)18:30 開場/ 19:00開演 福岡・DRUM Be-1

6月1日(木)18:30 開場/ 19:00開演 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

■チケット情報

エコノミー(エリア自由)7,900円(税込)

https://w.pia.jp/t/morisakiwin-fc/

※一般発売3月4日(土)10:00~



◆ライブオンデマンド配信情報

MORISAKI WIN GIG

https://connect.zaiko.io/item/351763

配信期間:11/23 (水) 17:00 - 2023/5/23(火)

※6ヶ月/2,900円の会員サービスZaiko Connectの加入が必要となります。

加入後は6ヶ月間無料で全配信コンテンツをご覧いただけます。

Zaiko Connectのご案内:https://zaiko.io/connect



◆公式HP

コロムビアインターナショナル

https://columbia.jp/morisakiwin/

スターダストプロモーション:

https://www.stardust.co.jp/section1/profile/morisakiwin.html

◆公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCS_maq0YIQR0YMkdwEbpSuQ/



◆各SNS

TikTok

https://vt.tiktok.com/DoLEpj/

Instagram

https://www.instagram.com/win_morisaki_official/?hl=ja

Twitter

https://twitter.com/win_morisaki_

Facebook

https://www.facebook.com/winmorisaki/



◆プロフィール

俳優・アーティスト

森崎ウィン/MORISAKI WIN

生年月日:1990年8月20日

ミャンマーで生まれ育ち、小学校4年生の時に来日、その後中学2年生の時にスカウトされ、芸能活動を開始。

2020年、アジアから世界に発信するエンターテイナー“MORISAKI WIN”として7月1日に「パレード - PARADE」でメジャーデビュー。「パレード - PARADE」はスズキソリオバンディットCMソングに起用され、音楽配信チャート1位を獲得するなど話題に。5月26日には、1stアルバム「Flight」をリリースし、5つの音楽配信サービスで1位を獲得。2022年には、世界を意識した海外作家を起用したシングルのリリースを重ねる中、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」の主題歌も担当し、アーティストとしても幅広い活躍を魅せる。

俳優としても様々な役を演じ活躍する中で、2018年に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の新作「レディ・プレイヤー1」で主要キャストに抜擢され、ハリウッドデビューを果たす。その後も数多くの映画やドラマに出演し、2020年に映画「蜜蜂と遠雷」で第43回日本アカデミー賞新人俳優賞。主演を務めた連続ドラマ『本気のしるし』では釜山国際映画祭2021のASIA CONTENTS AWARDSにてBest Newcomer-Actor賞を受賞。その劇場版は第73回カンヌ国際映画祭「Official Selection2020」作品に選出。

また、ミュージカルの世界でも映画版『キャッツ』(20年日本公開)ではミストフェリーズ役の吹替えを担当。20年ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』Season2で主演トニー役、21年ミュージカル『ジェイミー』(21年)で主演ジェイミー役を務めたほか、2022年に東急シアターオーブで開催予定のブロードウェイミュージカルの名作中の名作「ピピン」日本公演の単独主演、2023年には、ミュージカル『SPY×FAMILY』で主演のロイド役を務めるなど活躍中。母国ミャンマーでも2018年より観光大使を務め、現地でもドラマの主演やCMに数多く出演し圧倒的な知名度を誇る。



