[日本コロムビア株式会社]







本日最終回を迎えた『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』の歌のすべてを収録した全曲集と、BGMのすべてを収録したオリジナル・サウンドトラックの発売が3月29日(水)に決定!

そして、ジャケット写真も公開!



商品タイトル:暴太郎戦隊ドンブラザーズ 全曲集

品番:COCX-41976~7

価格:¥4,400(税込)

収録内容:

Disc1-1 「俺こそオンリーワン」

歌:MORISAKI WIN 作詩:及川眠子 作曲/編曲:フワリ

Disc1-2 「キララ・スマイル」

歌:吉良きらら(和泉風花) 作詩:金子麻友美 作曲:久下真音、金子麻友美 編曲:久下真音

Disc1-3 「A Battle World」

歌:大西洋平 作詩/作曲:大西洋平 編曲:渡部チェル

Disc1-4 「出陣!ドンオニタイジン」

歌:濱野大輝 作詩:八手三郎 作曲/編曲:山下康介

Disc1-5 「君のヒーロー」

歌:谷本貴義 作詩:及川眠子 作曲/編曲:山下康介

Disc1-6 「月ノミゾ知ル。」

歌:ドンモモタロウ/桃井タロウ(樋口幸平)、ソノイ(富永勇也) 演奏:ZETKI 作詩/作曲:高取ヒデアキ 編曲:籠島裕昌

Disc1-7 「燃えろ!虎龍攻神!」

歌:NewJack 拓郎 作詩:八手三郎 作曲:山下康介 編曲:亀山耕一郎

Disc1-8 「わっしょいしょい!」

歌/作詩/作曲/編曲:岩崎貴文

Disc1-9 「アバターパーティー!ドンブラザーズ!」

歌:ドンモモタロウ/桃井タロウ(樋口幸平)、サルブラザー/猿原真一(別府由来)、オニシスター/鬼頭はるか(志田こはく)、イヌブラザー/犬塚翼(柊太朗)、キジブラザー/雉野つよし(鈴木浩文)、ドンドラゴクウ/ドントラボルト/桃谷ジロウ(石川雷蔵)、ソノイ(富永勇也)、ソノニ(宮崎あみさ)、ソノザ(タカハシシンノスケ) 作詩:八手三郎 作曲/編曲:大石憲一郎

Disc1-10 「Dark・Shark・Rock」

歌:ドンムラサメ(CV:村瀬歩) 作詩/作曲/編曲:フワリ

Disc1-11 「永縁フェスティバル」

歌:ドンモモタロウ/桃井タロウ(樋口幸平) 作詩:ミズノゲンキ 作曲/編曲:馬渕直純

Disc1-12 「空想談義」

歌:サルブラザー/猿原真一(別府由来) 作詩:ミズノゲンキ 作曲/編曲:設楽哲也

Disc1-13 「Try it!」

歌:オニシスター/鬼頭はるか(志田こはく) 作詩:eNu 作曲/編曲:馬渕直純

Disc1-14 「朧」

歌:イヌブラザー/犬塚翼(柊太朗) 作詩:eNu 作曲/編曲:設楽哲也

Disc1-15 「マイワイフ is マイライフ」

歌:キジブラザー/雉野つよし(鈴木浩文) 作詩:ミズノゲンキ 作曲/編曲:Tak Miyazawa

Disc1-16 「トライ!グッドライバル!」

歌:ドンドラゴクウ/ドントラボルト/桃谷ジロウ(石川雷蔵) 作詩:ミズノゲンキ 作曲/編曲:設楽哲也

Disc1-17 「Blue Moon」

歌:ソノイ(富永勇也) 作詩:ミズノゲンキ 作曲/編曲:馬渕直純

Disc1-18 「Jewel Pieces」

歌:ソノニ(宮崎あみさ) 作詩:eNu 作曲/編曲:馬渕直純

Disc1-19 「What's EMO」

歌:ソノザ(タカハシシンノスケ) 作詩:ミズノゲンキ 作曲/編曲:Tak Miyazawa

Disc1-20 「Don't Boo!ドンブラザーズ」

歌:MORISAKI WIN 作詩:渡部紫緒 作曲/編曲:坂部剛



Disc2-1 「俺こそオンリーワン(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-2 「キララ・スマイル(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-3 「A Battle World(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-4 「出陣!ドンオニタイジン(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-5 「君のヒーロー(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-6 「月ノミゾ知ル。(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-7 「燃えろ!虎龍攻神!(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-8 「わっしょいしょい!(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-9 「アバターパーティー!ドンブラザーズ!(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-10 「Dark・Shark・Rock(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-11 「永縁フェスティバル(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-12 「空想談義(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-13 「Try it!(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-14 「朧(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-15 「マイワイフ is マイライフ(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-16 「トライ!グッドライバル!(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-17 「Blue Moon(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-18 「Jewel Pieces(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-19 「What's EMO(オリジナル・カラオケ)」

Disc2-20 「Don't Boo!ドンブラザーズ(オリジナル・カラオケ)」



商品タイトル:暴太郎戦隊ドンブラザーズ オリジナル・サウンドトラック

品番:COCX-41968~70

価格:¥4,950 (税込)

収録内容:作曲家 山下康介氏が手掛けた『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』のBGMやOP&EDと挿入歌のショートサイズも含む全144曲をCD3枚組に一挙収録!



スーパー戦隊シリーズの第47作目として、2023年3月5日(日)から毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始予定の『王様戦隊キングオージャー』のOPテーマ「全力キング」も収録した主題歌CDのジャケット写真と収録内容が解禁!

主題歌CDにはオープニングテーマの他に、作品に登場する5つの王国のテーマソングも収録することが決定!

それぞれのオリジナル・カラオケも収録した全12曲入りのCDアルバムとして発売する。



商品情報

タイトル:王様戦隊キングオージャー 主題歌CD

発売日:2023年4月5日(水)

価格:2,750円(税抜き 2,500円)

品番:COCX-41998

収録内容:

1「全力キング」<『王様戦隊キングオージャー』オープニングテーマ>

歌:古川貴之 作詩:古川貴之 作曲/編曲:園田健太郎

2「INFERNO」<シュゴッダム テーマソング>

歌:ナノ 作詩:ナノ 作曲/編曲:坂部 剛

3「Try & Fight」<ンコソパ テーマソング>

歌:鎌田章吾 作詩:藤原優樹 作曲/編曲:長谷川大介

4「World Is Mine!」<イシャバーナ テーマソング>

歌:Machico 作詩/作曲/編曲:木下龍平

5「Ignorantia juris nocet」<ゴッカン テーマソング>

歌:ゴッカンクワイア 作曲/編曲:滝澤みのり

6「宴じゃオージャー!」<トウフ テーマソング>

歌:高橋秀幸&伊勢大貴 作詩/作曲/編曲:KoTa

各オリジナル・カラオケを収録!



【プロフィール】古川貴之(ふるかわ たかゆき)

6月8日生まれ

2006年結成の4人組ガレージロックバンド「THE PINBALLS(ザ・ピンボールズ)」のボーカルとギターを担当し、インディーズで6枚のアルバムを出した後2017年「NUMBER SEVEN」でメジャーデビュー。2021年11月24日をもってバンド活動休止し、2022年に「MARSBERG SUBWAY SYSTEM」を結成。 第47作『王様戦隊キングオージャー』オープニング「全力キング」にはソロアーティストとして参加。 スーパー戦隊シリーズの楽曲に初参加ながら、作詩も担当している。



Twitter @marsberg_subway



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/26-11:46)