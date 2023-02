[日本コロムビア株式会社]

ウォルピスカーターが、初のボカロ曲カバーアルバム『ひとのうた』を本日2月22日に発売した。





そのカバーアルバム収録曲の「Alice in 冷凍庫」Cover (作詞/作曲:Orangestar) のMUSIC VIDEOが本日公開された。



<ウォルピスカーター「Alice in 冷凍庫」Cover (作詞/作曲:Orangestar) MUSIC VIDEO>







<Cover Album『ひとのうた』クロスフェード>







歌唱活動10周年を記念し、ファンのリクエストによる上位曲を厳選収録した初のカバーアルバム。

持ち味である磨き抜かれたハイトーン・ボイスをメインとしながらも、高音から低音までの音域のある歌声で、

さまざまな時代のボカロ名曲を全曲“原曲キー”での歌唱に果敢に挑戦している今作は必見だ。



本日よりダウンロード&ストリーミング配信も同時スタート。

また、CD限定で本人選曲によるボーナストラック「初音ミクの消失」を特別に収録。



店舗特典やオンラインおよび店頭リリースイベントなどは『ひとのうた』特設サイト

https://columbia.jp/hitonouta/

をチェックしよう。



【リリース】

ウォルピスカーター

カバーアルバム『ひとのうた』



2023.2.22 Release

¥2,750(tax in)



【収録楽曲】

《CD》全11曲(ボカロ曲カバー[歌ってみた]10曲+CDのみボーナストラック1曲)

01 「Alice in 冷凍庫」(作詞/作曲:Orangestar)

02 「未来少年大戦争」 (作詞/作曲:トーマ)

03 「Fire◎Flower」 (作詞/作曲:halyosy)

04 「ワールド・ランプシェード」 (作詞/作曲:buzzG)

05 「骸骨楽団とリリア」 (作詞/作曲:トーマ)

06 「銀河録」 (作詞/作曲:はるまきごはん)

07 「ねぇ、どろどろさん」 (作詞/作曲:YASUHIRO(康寛))

08 「ジャンキーナイトタウンオーケストラ」 (作詞/作曲:すりぃ)

09 「煮沸消独」 (作詞/作曲:ANGL)

10 「ドナーソング」 (作詞/作曲:大柴広己)



<ボートナストラック>※CDのみ収録

11「初音ミクの消失」(作詞/作曲:cosMo@暴走P)



■数量限定セット商品 (通販限定)

[CD+ウォルピス社10周年記念4つの贈答品]

3,900円(税込/送料込)

<セット内容>

《CD》

・全11曲(ボカロ曲カバー[歌ってみた]10曲+CDのみボーナストラック1曲)

《贈答品》

・ウォルピス社10周年記念のしタオル

・ウォルピスカーター狂ったシチュエーションブロマイド[5枚組]

・ウォルピスカーター(日本製紙のすがた)

・「ひとのうた」オリジナル缶バッジ



オンライン&店頭リリースイベントや店舗特典など

アルバム詳細はこちら:https://columbia.jp/hitonouta/



『ひとのうた』購入:https://lit.link/hitonouta

『ひとのうた』配信:https://wolpis.lnk.to/hitonouta



■講演会

「ウォルピスカーター講演会~グローバルな変化を予見し、高音で持続可能な社会を実現するイノベーション~令和5年・春」

日程:2023年4月9日(日)

時間:OPEN16:00 / START17:00

場所:ヒューリックホール東京

料金:前売¥5,000 / 当日5,500(tax in、全席指定、1ドリンク代別途要)

※3歳以下入場不可、4歳以上必要

<チケット販売>

■一般発売

受付:2/4(土) 10:00~

イープラス https://eplus.jp/wolpiscarter/

ローソンチケット https://l-tike.com/wolpiscarter/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/wolpiscarter-t/

お問い合わせ:DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00~15:00)



◆プロフィール

《ウォルピスカーター(Wolpis Carter)》



男性歌い手。"高音出したい系男子"の異名を持ち、 トレードマークのハイトーンボイスを武器にリスナーを魅了し続けている。

実直な"高音"へのこだわりを掲げる「ウォルピス社」社長でもある。 歌唱動画の累計総再生数は3.5億回(現在)を越える。





Official HP:http://wolpiscarter.com/

Twitter:https://twitter.com/wolpis_kater

YouTube:https://www.youtube.com/c/wolpiscarter

Streaming/Download:https://nippon-columbia.lnk.to/WolpisCarter



