7ORDERが3月8日(水)にリリースされる3rdアルバム『DUAL』のリード曲「Who I Am」のミュージックビデオを公開、彼らの曲に込めた想いの全容が明らかになった。



先日公開された「Who I Am」のリリックビデオではSNS時代を生きる人たちに向けて放たれた自分らしさというメッセージをリリックで伝えた7ORDERだが、ミュージックビデオ本編の公開でその全容が明らかになった。

ミュージックビデオでは、7ORDERにとっての自分らしさを象徴する「バンド」と「ダンス」、2つのパフォーマンススタイルをこの映像世界の中で表現、荒廃した世界観のなかでメンバーそれぞれが楽器、ダンス、そしてお互いの声に共鳴し合い、自分らしさというメッセージを全員で奏でている、まさしくアルバム『DUAL』のコンセプトを象徴するリードトラックとなった。



撮影は夜明け前に現場に入り、日付がかわる間際までの過酷な撮影となった。この撮影の舞台裏はアルバム初回限定盤のDVDにしっかり収録されているので、気になった方はぜひチェックしてほしい。また各メンバーが手にしている楽器は作品の世界観にあわせて細部までこだわって製作された特注品で、この度3rdアルバム『DUAL』のリリースを記念して、3月7日(火)から19日(日)までSHIBUYA TSUTAYAにて特別展示されるので、ぜひこの機会に足を運んでほしい。





【公開映像】

7ORDER「Who I Am」Music Video

URL:https://youtu.be/TrWNedRjtjM





【7ORDER最新リリース情報】

7ORDER「Who I Am」

作詞・作曲・編曲:真田佑馬

2023年2月8日(水)デジタルリリース



各配信先URL:https://7ORDER.lnk.to/Who_I_Am





【7ORDER最新リリース情報】

3rdアルバム『DUAL』

2023年3月8日(水)リリース

CDご予約/ご購入はこちら:https://nippon-columbia.lnk.to/7ORDER

Pre-add/Pre-save登録はこちら:https://7ORDER.lnk.to/DUAL_pre





■『DUAL』特設サイト:https://7order-dual.com



【初回限定盤(CD+DVD)】COZP-1986~7 4,950円(税込)





【通常盤(CD Only)】COCP-41997 3,300円(税込)





【FC限定盤(CD+DVD+PHOTOBOOK+GOODS)】COZP-1988~9 11,000円(税込)

*BOX仕様|GOODS:オリジナルトランプ





※全形態共通:初回生産分のみ特典応募抽選シリアルナンバー1枚封入



■CD収録曲(初回限定盤/FC限定盤/通常盤 共通) 全12曲収録

1.Who I Am *2/8(水)アルバム先行配信リリース

2.Power

3.Edge

4.F *CBCテレビ『地名しりとり~旅人ながつの挑戦~』エンディングテーマ

5.レスポール *阿部顕嵐主演映画『ツーアウトフルベース』主題歌

6.爛漫 *安井謙太郎出演映画『死神遣いの事件帖-月花奇譚- 』主題歌

7.なんとかやってますわ *長妻怜央主演3月全国公開予定映画『犬、回転して、逃げる』主題歌

8.Stunnin’

9.Heavy

10.Get Gold

11.Growing up *TV アニメ『農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。』オープニングテーマ

12.Ups & Downs



■DVD収録内容(初回限定盤/FC限定盤のみ)

【初回限定盤】

Who I Am -Music Video-

Who I Am -MV Making Video-

【FC限定盤】

Who I Am -Music Video-

DUAL -Making Video-

Stunnin’ -Live At The Garage-

F -Live At The Garage-

Stunnin’ -Live At The Garage- (Kentaro Yasui Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Yuma Sanada Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Shoki Morohoshi Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Myuto Morita Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Keigo Hagiya Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Alan Abe Ver.)

Stunnin’ -Live At The Garage- (Leo Nagatsuma Ver.)





【「DUAL」応募抽選特典封入特典】

初回限定盤・通常盤 内容

A賞:個別サイン会 各メンバー111名 計777名

B賞:4/23(日)、5/6(土)、5/11(木)リハーサル観覧招待 各会場77名 計231名

C賞:希望メンバーの目覚ましDUALボイス 各メンバー7名 計49名

ファンクラブ限定盤 内容

「DUAL Reception Party」にご招待 500名様



【「DUAL」購入者特典】

7ORDER 3月8日(水)発売3rdアルバム「DUAL」をお買い上げの方に、先着で下記のオリジナル特典をプレゼントします!

先着購入者特典内容

初回限定盤:オリジナルミニ色紙

通常盤:ミニステッカー2枚セット(7種ランダム)

<先着購入者特典対象店舗>

タワーレコード全店(オンライン含む)

HMV全店 (オンライン含む)

TSUTAYA全店(オンライン含む)

その他応援店店舗

セブンネットショッピング:アクリルキーホルダー(7種ランダム)

楽天ブックス:4カットフォトカード(7種ランダム)

楽天ブックス ファミリーマート受け取り限定:A4クリアポスター(ランダム3種)

Amazon.co.jp:メガジャケ(7種ランダム)

コロムビアミュージックショップ:B2告知ポスター



※特典絵柄・その他応援店店舗は後日発表いたします。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。特典の有無の詳細は各店舗までお問い合わせ下さい。

※特典は先着で無くなり次第終了となります。





【長妻怜央主演3月17日全国公開映画『犬、回転して、逃げる』主題歌】

7ORDER「なんとかやってますわ」

作詞・作曲:長妻怜央



【映画情報】

映画『犬、回転して、逃げる』

2023年3月17日(金)シネ・リーブル池袋、シネ・リーブル梅田ほか全国順次公開予定

主演:長妻怜央(7ORDER)宮澤佐江

脚本・監督:西垣匡基

公式WEBサイト:https://is-field.com/inukaiten_movie/

公式Twitter:@inukaiten_m





【CBCテレビ『地名しりとり~旅人ながつの挑戦~』エンディングテーマ】

7ORDER「F」

作詞:諸星翔希・森田美勇人 作曲:真田佑馬



【番組情報】

番組タイトル:『地名しりとり~旅人ながつの挑戦~』

放送日時:月曜日 深夜0時59分~深夜1時29分

放送局:CBCテレビ 愛知・岐阜・三重で放送

出演:長妻怜央(7ORDER)

エンディングテーマ:7ORDER「F」

配信:番組公式YouTubeチャンネル、動画配信プラットフォームLocipoにて見逃し配信

番組公式HP:https://hicbc.com/tv/shiritori/

番組公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCAjQG-kE6nkjdRN-5orYhMA





【7ORDER LIVE/EVENT情報】

2023年春 7ORDERホール&アリーナツアー開催!

「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」

▼ホールツアー

2023年04月09日(日) 仙台サンプラザホール

2023年04月14日(金) 広島上野学園ホール

2023年04月15日(土) 神戸国際会館 こくさいホール

2023年04月17日(月)・18日(火) 福岡市民会館

○チケット料金:FC:8,300円/一般:8,800円(税込)



▼アリーナツアー

2023年04月22日(土)・23日(日) 日本ガイシホール

2023年05月06日(土)・07日(日) 幕張メッセ 国際展示場 4~6ホール

2023年05月11日(木)・12日(金) 大阪城ホール

○チケット料金:全席指定FC:9,300円/一般:9,800円/親子席:18,000円(税込)



▶︎ライブ情報・チケット詳細はこちら:

https://7orderproject.com/contents/610953





【7ORDERオフィシャルサイト/SNS】

HP>https://7orderproject.com/

Twitter>@7order_official

Instagram>@7order_project_official

Tik Tok>@7order_official

YouTube>https://www.youtube.com/c/7ORDERproject

Label>https://columbia.jp/7order/





【7ORDER BIOGRAPHY / PROFILE】

2019年5月始動。

「バンド」と「ダンス」、2つのパフォーマンス・スタイルを自由に行き来し、唯一無二のエンターテインメントをセルフプロデュースする7人組アーティスト。

個々でも俳優、声優、映画プロデューサー、ファッションデザイナーなど音楽以外でも積極的な表現・創作活動を行なっている。



安井謙太郎(Vocal,Guitar)真田佑馬(Guitar,Vocal)諸星翔希(Sax,Vocal)

森田美勇人(Bass,Vocal)萩谷慧悟(Drums,Vocal)阿部顕嵐(Vocal,Guitar)

長妻怜央(Keyboards,Vocal )



2021年1月13日、1stアルバム『ONE』、LIVE DVD/Blu-ray『UNORDER』でメジャーデビュー。

デビュー日の日本武道館2daysを皮切り1stワンマンツアー『WE ARE ONE』(全8公演)を開催。

7月7日、メジャー1stシングル『雨が始まりの合図 / SUMMER様様』、LIVE DVD/Blu-ray『WE ARE ONE』をリリース。7月から全国7都市で開催された初のライブハウスツアー『武者修行TOUR ~NICE “TWO” MEET YOU~』(全20公演)のチケットは即日完売。11月から2022年2月にかけて、初の全国ホール・アリーナツアー『7ORDER LIVE TOUR 2021-2022「Date with.......」』(全33公演)を開催し、自身最大の8万5千人を動員。

2022年2月2日、メジャー2ndアルバム『Re:ally?』、LIVE DVD/Blu-ray『7ORDER 武者修行TOUR ~NICE ”TWO”MEET YOU~』をリリース。3月30日には阿部顕嵐の初主演映画『ツーアウトフルベース』主題歌として2ndシングル『レスポール』をリリース。続く8月24日にリリースされた3rdシングル『Power』はメジャー1stシングルに並ぶオリコンウィークリーチャート初登場2位を獲得。9月からのLIVE TOUR 『7ORDER LIVE FACTORY~脱色と着色~』(全23公演)を成功に収め、11月16日、TV アニメ『農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。』オープニングテーマと安井謙太郎出演の映画『死神遣いの事件帖-月花奇譚-』主題歌が収録された両A面シングル『Growing up / 爛漫』をリリース。

2023年春には3rdアルバムのリリースと全国ホール・アリーナツアーの開催が決定。



