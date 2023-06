[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

~ CREEK & RIVER ENTERTAINMENT ~



プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社(以下C&R社)の韓国のグループ会社 CREEK & RIVER ENTERTAINMENT Co., Ltd. (以下CRE)は、漫画アプリ「ピッコマ」でCREオリジナルSMARTOON*i作品『ゴールデンプリント』(絵:Seolgu、脚色:Hikari kyō、原作:Eun Jae)の配信をスタートいたしました。なお、韓国、日本に続き、今後はフランスと中国でも同作品の配信を予定しております。



▼こちらからお読みいただけます(ピッコマ)

https://piccoma.com/web/product/134195





*iSMARTOON (スマトゥーン):スマートデバイスでの閲覧に適した、縦スクロール形式で上から下に読み進められるカラーのデジタルコミックのこと。



CRE ノーベルコミック『ゴールデンプリント』 概要







【ストーリー】

12歳から夢見た「建築デザイナー」。 30年間、1日も欠かさず努力を積み重ねてきた。しかし、42歳になった今の俺は俺以外の誰かが設計した建物を造る、建築現場の所長。 あの時、あの選択をしなければ…俺は建築デザイナーになれたんだろうか? そんなことを思いながら過ごした30年…そんな俺にある奇跡が訪れた。 20年前の2010年── 大学生の自分に俺は逆行転生した。 体は22歳だが、建築現場の経験は20年… この人生で、建築デザイナーになるという夢を叶え、世界中を俺がデザインした建物で埋めつくしてやる…!



【コミック情報】

絵:Seolgu、脚色:Hikari kyō、原作:Eun Jae

コンテンツ提供:ピッコマ

企画制作:CREEK & RIVER ENTERTAINMENT



▼こちらからお読みいただけます(ピッコマ)

https://piccoma.com/web/product/134195



日本で読めるCREオリジナルコミック







『レルム・オブ・クイーン 女王の領域』

海の黒い竜と呼ばれる海賊ドレイク。エスパーニャの商船を略奪し、エリザベス1世が乗った船に乗ってしまう。欲望を満たすことができず、金銀財宝を追っていた彼は、エリザベス1世を見てときめく胸を感じながら歓喜してイングランドの女王を手に入れようと計画を立てる。ドレイクの能力に注目したエリザベス1世は、略奪した金を国に捧げる見返りとしてドレイクを助け、怒ったエスパーニャはこれを口実にイングランドに向けて戦争を宣布するが…。16世紀初頭ヨーロッパの後進国だったイングランドを列強へと発展に貢献したエリザベス1世。生涯独身として生きた彼女のロマンスストーリー。

https://piccoma.com/web/product/115056







『ビギナーなのに強すぎる!』

児童養護施設「わかばの家」で孤児として育った「有本才慈」。自分を育ててくれたわかばの家が経営難で失われるという話を聞き、お金の援助を決意したが、金策のあてもなく悩んでいたところに、突然謎の塔「タワー」を登るネット配信者となった未来の自分の動画がスマホに送られてくる。7年前、いきなりこの世に現れ、無作為に人を連れて行く巨大建造物「タワー」。このタワーから無事帰還できた者は特別な力を持ち、大金を稼げるのだという。才慈の未来を見せた謎の動画は誰が送ってきたのか?「タワー」の目的とは?「すべてを知る初心者」才慈の旅が始まる!

https://piccoma.com/web/product/113033





【CREの事業について】

韓国でTVディレクターなどのエージェンシー事業を展開するCREは、6年ほど前からIP(intellectual property:知的財産)戦略を強化しております。本作品以外にも、オリジナルWebtoon『最強のサブキャラ』(原題『最強ブケ(최강부캐)』、著者:JIXKSEE)を北米、フランス、日本、中国、ドイツなど9ヵ国で配信しているほか、オリジナルWebtoon(タテ型電子コミック)作品『猟犬達』の2023年Netflixドラマ化が決定しております。また、昨年10月に日本のピッコマでも連載を開始したオリジナルSMARTOON『ビギナーなのに強すぎる!』 (原題『ニュービーが強すぎる(뉴비가 너무 강함)』、原作:一等宝くじ)は、昨年12月よりインドネシア・タイ・台湾に向けて配信するなど、グローバルにライツマネジメント事業を展開しております。



C&R社の漫画・小説スタジオ「漫画LABO」発のコミック





C&R社の漫画・小説制作スタジオ「漫画LABO」では、作画・線画・ストーリーそれぞれを得意な漫画家が分業して担当する制作体制と、独自マーケティングよる販売スタイルでヒット作を量産中。オリジナルのコミックやライトノベルを複数ブランドでの発行するほか、縦スクロール型コミック「WEBTOON」やカラー化にもいち早く取り組み、国内だけでなく海外へも配信・販売ネットワークを広げるなど、新たな電子書籍や書籍出版のスタイルに挑戦し続けています。

http://www.crmangalabo.com/





『天才服飾師の過度な執着は全身にまとわりつく!』

やりがいのない仕事に四年付き合った恋人の浮気。悪い出来事が重なり落ち込んでいたシロは、酔っぱらった夜に突然異世界へ転移する。行き倒れていたシロを拾ったのは、王都一と言われるテーラーを営む服飾師のダリウス・ファブレ。行くところのないシロはダリウスの店に居候させてもらうことになる。生活能力もコミュニケーション力も破綻した仕事人間のダリウスに戸惑いながらも、徐々に新しい世界に慣れていく。気づけばダリウスを意識してしまっていて……!? 新しい恋は怖いはずなのに、それでも惹かれてしまう。一方のダリウスは、人嫌いだったはずの自分がいつの間にかシロとの生活に居心地のよさを感じるようになる。それは次第に強い独占欲へと変わっていく。 恋愛に仕事、身ひとつで来たこの異世界で、今度こそ幸せになれるよう、やり直しの人生を!

https://piccoma.com/web/product/110608







『間違いで求婚された女は一年後離縁される』

あのお方が……セノーデル辺境伯様! こんなに素敵な方の妻になれるなんて…。「不義の子」と父親に娘としてすら認められず、使用人以上に酷使され満足に食事も与えられなかったシェリル。そんな彼女に届いた一通の手紙。私を選んでくれた唯一の人。私に愛を注いでくれる人。もうすぐ心温かなセノーデル辺境伯様に会える! そう思っていたのに……。「いったいお前は誰だ!?」アマゾナイトノベルズで人気の『間違いで求婚された女は一年後離縁される』を、ほいっぷくりーむ先生がコミカライズ!

https://piccoma.com/web/product/64250





C&Rグループのそのほかの漫画関連事業









C&Rグループの株式会社Nextrekでは、“動く漫画”(モーションコミック)のアプリ「モブコミ」を展開中。

現在、12作品をモーションコミック形式でお楽しみいただけます。



App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1666538614

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.movcomic





<現在配信中のモーションコミック作品一覧>

『終末のワルキューレ』

『アンサングシンデレラ 病院薬剤師 葵みどり』

『アリスと蔵六』

『アルテ』

『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す A Tale of The Great Saint』

『双子王子の見分け方』

『前田慶次 かぶき旅』

『間違いで求婚された女は一年後離縁される』

『モブ子の恋』

『野生のラスボスが現れた!黒翼の覇王』

『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

『トレース 科捜研法医学研究員の追想』



▼ショート動画で試し読み!新感覚のモーションコミック!!



https://youtu.be/O51pMZb8ieo(終末のワルキューレ)





https://youtu.be/2UEEvvtd-Sg(アンサングシンデレラ)





https://youtu.be/ZrnO-dulQuI(アリスと蔵六)



===========================



【C&R社のライツマネジメント事業について】

C&R社においては、2010年より日本の小説や漫画を、中国、韓国、ベトナム、フランスなどへ紹介・流通させ、翻訳出版化をはかる海外版権エージェンシー事業を展開しております。2021年5月には新人発掘を行う「漫画LABO」開発のライトノベル『カフェ・エデンの恋する探偵』(電子書籍)を、ベトナムで紙の書籍として出版するなど、世界各地域の特性に合わせたローカライズ(現地化)を行いながらコンテンツ開発と流通を行っております。さらには、『ブラックジャックによろしく』(著者:佐藤秀峰)や『カイジ』(著者:福本伸行)など、C&R社がライセンス契約した人気漫画をNFT化して市場に流通させ、クリエイターに新たな収益モデルを提案するなど、積極的にライツマネジメント事業を展開しております。C&Rグループは今後も、様々な事業・サービスをグローバルに展開していくとともに、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」の実現をめざしてまいります。



■CREEK & RIVER ENTERTAINMENT Co., Ltd. 会社概要

本 社 : 4F, Namjung B/D, 12, Gukhoe-daero 74-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

設 立 : 2016年12月

代 表 者: CEO 陸 連湜

事業内容:TV・映像分野を中心としたエージェンシー事業/ライツ事業/教育・コミュニケーション事業

URL: http://www.crikorea.com/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 1990年3月

代 表 者 : 代表取締役社長 黒崎 淳

グループ拠点 : 東京(本社)・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・船橋・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇/ソウル・上海・北京・ロサンゼルス

事 業 内 容 : 映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、医療、IT、会計、法曹、建築、ファッション、食、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、アグリカルチャーの18分野でプロフェッショナルに特化したエージェンシー(派遣・紹介)、プロデュース(開発・請負)、ライツマネジメント(知的財産の企画開発・流通)事業を展開。プロフェッショナルの叡智で革新的な事業を無限に創造している。

URL: https://www.cri.co.jp(コーポレートサイト)

https://www.cri.co.jp/website-sns/(公式サイト・SNS一覧)

https://www.creativevillage.ne.jp/(プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」)



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/03-18:16)