［日本コロムビア株式会社］



声優・和氣あず未が2月11日（土）に2ndLIVEを開催した。



2021年7月に中野サンプラザにて開催した1stライブ以来、約1年7か月ぶりとなる本公演は東京・めぐろパーシモンホールにて昼夜2回に渡って開催され、これまでリリースしてきた代表曲の数々を披露した。











2020年のアーティストデビュー以来、コンスタントなリリースを続け、持ち歌が40曲近くある中、デビュー曲「ふわっと（昼公演のみ）」や4thシングル「Viewtiful Days！」などのシングル表題曲はもちろん、「Snow Falls」などファン待望の初披露曲もいくつか披露された。



さらにライブでは、4月より放送されるTVアニメ「くまクマ熊ベアーぱーんち！」のオープニングテーマ「キミトノミライ」を4月12日にリリースすることも発表された。



さらに、同楽曲のアーティスト写真も本日公開された。



すでに公開中のアニメPVにて、楽曲も一部聴くことができる。

なお、本日のセットリストはプレイリストとして各配信サイトで聞くことができる。

https://waki-azumi.lnk.to/STAY-BEAUTIFUL-LIVE

声優としてはもちろん、アーティストとしてもさらに多様な活躍が期待される和氣あず未から今後も目が離せない。



◆SET LIST

2023年2月11日（土）

和氣あず未2nd LIVE-STAY BEAUTIFUL-セットリスト

会場：めぐろ パーシモンホール



【SET LIST】

M1 Darling

M2 僕があじゅじゅと恋をする

M3 君と雷鳴の道を

M4 永遠を一歩降りて

M5 僕たちはいつもさよならと言っている

M6 帰り道が見えない

M7 夢よりも早くこの恋が覚めても

M8 ふわっと（昼公演）／シトラス（夜公演）

M9 Viewtiful Days!

M10 Hurry Love

M11 イツカノキオク

M12 Snow Falls



アンコール

M13 茉莉花

M14 アイリスの夜

M15 恋じゃないならなんなんだ（夜公演のみ）



◆RELEASE INFORMATION

2023年4月12日（水）発売

和氣あず未 5thシングル「キミトノミライ／Invisible stars」

※「キミトノミライ」・・TVアニメ「くまクマ熊ベアーぱーんち！」オープニングテーマ



初回限定盤（CD＋DVD）：2090円（税込） COZC-1980～1

通常版（CD）：1430円（税込）COCC-18068



CD収録内容：

M1 キミトノミライ 作詞・作曲:宮崎まゆ 編曲:高橋修平

M2 Invisible stars 作詞:東乃カノ 作曲・編曲:持田裕輔

M3 キミトノミライ（Instrumental）

M4 Invisible stars（Instrumental）

DVD収録内容：「キミトノミライ」ミュージックビデオ＋メイキング映像



＜購入者特典情報＞



下記店舗にて、2023/4/12発売 和氣あず未5thシングル「キミトノミライ／Invisible stars」（【初回限定盤】COZC-1980～1【通常盤】COCC-18068）をお買上げの方に以下アイテムを先着でプレゼント!!

※特典は先着順となっており、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

※一部お取扱いの無い店舗もございます。予めご了承ください。

※内容は一部変更になる可能性もございます。



・アニメイト：

【初回限定盤】複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

【通常盤】複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド



・ゲーマーズ：

【初回限定盤】56mm缶バッジ＋複製サイン＆コメント入りL版ブロマイド

【通常盤】複製サイン＆コメント入りL版ブロマイド

・とらのあな：缶バッジ＋複製サイン＆コメント入りL版ブロマイド

・ソフマップ・アニメガ：複製サイン入りオリジナル絵柄L版ブロマイド

・玉光堂・バンダレコード／ライオン堂・イケヤミュージック：複製サイン入りオリジナル絵柄L版ブロマイド

・ＴＳＵＴＡＹＡ： ポストカード

・タワーレコード： ポストカード

・Ａｍａｚｏｎ：メガジャケ（ジャケット写真使用）

・メーカー特典：ポストカード



＜グッズ付き限定セット販売情報＞



下記店舗にて、2023/4/12発売 和氣あず未5thシングル「キミトノミライ／Invisible stars」（【初回限定盤】COZC-1980～1【通常盤】COCC-18068）のグッズ付き限定セットの販売が決定!!

※グッズ付き限定セットは無くなり次第、終了とさせて頂きます。

アニメイト限定セット：缶バッジ3個セット付き

ゲーマーズ限定セット：アクリルスタンド付き



＜リリースイベント情報＞

＊参加方法、イベント詳細は和氣あず未 日本コロムビア公式HPよりご確認ください＊

https://columbia.jp/wakiazumi/live.html#event



4月15日（土）

【時間】集合12:15/ 開演13:00

【会場】アニメイト池袋本店HALLBlack

【内容】アコースティックミニライブ＋トークショー＋お見送り会



4月15日（土）

【時間】1部：集合15:30/開演16:00・2部：集合17:30/開演18:00

【会場】アニメイト池袋本店HALLBlack

【内容】キミトノミライを占う！？タロットカードおめくり会



4月16日（日）

【時間】

1部 集合11:45 / 開演12:00～

2部 集合13:15 / 開演13:30～

3部 集合15:15 / 開演15:30～

4部 集合16:45 / 開演17:00～

【会場】SHIBUYA TSUTAYA 2F特設イベントスペース

【内容】キミトノミライを占う！？タロットカードおめくり会



4月29日（土）コロムビアミュージックショップ対象

【時間】

1部 12:00～

2部 13:30～

3部 15:30～

4部 17:00～



【内容】ネットサイン会



4月30日（日）

【時間】

ガラポン１.：開場11:45 / 開演12:00~13:00

ガラポン２.：開場13:15 / 開演13:30~14:30

【会場】AKIHABARAゲーマーズ本店

【内容】あじゅじゅガラポン大抽選会



◆TVアニメ「くまクマ熊ベアーぱーんち！」放送情報

2023年春放送予定

TVアニメ「くまクマ熊ベアーぱーんち！」

【CAST】 ユナ：河瀬茉希

フィナ：和氣あず未

【STAFF】

原作：くまなの「くまクマ熊ベアー」（PASH!ブックス／主婦と生活社刊）

キャラクター原案：029

監督：信田ユウ

シリーズディレクター：石井久志

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン・総作画監督：中野裕紀

美術監督：針生勝文

色彩設計：いわみみか。

プロップデザイン：五十子忍

撮影監督：佐藤陽一郎

編集：新見元希

音響監督：森下広人

音楽：小森茂生

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：EMTスクエアード



◆和氣あず未 日本コロムビア公式HP https://columbia.jp/wakiazumi/



◆和氣あず未STAFF公式Twitter @staff_azumi



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