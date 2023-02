[日本コロムビア株式会社]

2023年4月8日(土)・9日(日)愛知県・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)にて行われる野外フェス〈YON FES 2023〉の第2弾出演アーティストが発表された。







今回発表されたのは、Age Factory、クリープハイプ、そしてYON FES初出演となるウルフルズ、dustbox、Dragon Ash、緑⻩色社会の計6組。

出演者は主催である04 Limited Sazabys(フォーリミテッドサザビーズ)の呼びかけにより、今後も追加される予定となっている。



また、本日より〈YON FES 2023〉オフィシャルHP2次先行がスタート。応募期間は2月8日(水)18:00~2月19日(日)23:59まで。

詳細はYON FES 2023オフィシャルHP(https://yonfes.nagoya/feature/2023)をチェックしよう。



<公演概要>

YON FES 2023

【日時】2023年4月8日(土)・9日(日)

【時間】開場 9:30/ 開演 11:00/ 終演 19:00予定 (各日予定、雨天決行/荒天時は中止)

【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

【出演】

■4/8(土)出演アーティスト

04 Limited Sazabys / Age Factory / FOMARE / My Hair is Bad / SHANK / ウルフルズ / キュウソネコカミ / クリープハイプ / and more!!

■4/9(日)出演アーティスト

04 Limited Sazabys / Dragon Ash / dustbox / HEY-SMITH / TENDOUJI / Wienners / フレデリック / 緑⻩色社会 / and more!!

【チケット】

■4/8(土) 1日入場券¥8,800(税込)

■4/9(日) 1日入場券¥8,800(税込)

【主催】YON FES 2023 実行委員会

【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア

【制作】DGエージェント

【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION

【問い合わせ】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00-16:00)

【Twitter】@yon_fes

【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2023

<チケット情報>

オフィシャルHP2次受付(1日入場券): 2月8日(水)18:00~2月19日(日)23:59【抽選・お一人さま2枚まで】

https://yonfes.nagoya/feature/2023





---------------------------------------------------------------------------------

<主催アーティスト>

04 Limited Sazabys (フォーリミテッドサザビーズ)





GEN(B, Vo)、HIROKAZ(G)、RYU-TA(G, Cho)、KOUHEI(Dr, Cho)

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。

2016年からは毎年4月に地元・愛知県にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を開催している。

2017年には日本武道館公演を行い即日完売。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを行う。

同年10月には3rd Full Album『SOIL』をリリース、2019年9月にシングル「SEED」を缶の形態でリリース。

さいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を開催。2020年11月には、Aichi Sky Expo にて"YON EXPO'20" を開催した。

2021年9月に約2年ぶりの新作となる「fade / Just」をリリース、

全国ツアー『Deliver 04 you tour』を敢行、11月に幕張メッセにて"YON EXPO'21" を開催した。

2022年10月12日に4年ぶりとなる4th Full Album『Harvest』をリリースし、10月18日より全36公演の全国ツアー「Harvest tour 2022-2023」 を開催。

2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催する。

Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

HP:https://www.04limitedsazabys.com

Twitter:https://twitter.com/04LS_nagoya

Instagram:https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys

公式LINEアカウント:https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabys

オフィシャルFC「YON TOWN」:https://sp.04limitedsazabys.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-20:46)