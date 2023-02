[日本コロムビア株式会社]





世界中にリスナーを持つバイリンガルシンガー「ナノ」のNew Album『NOIXE』(読み:ノイズ)が本日発売された。



「NOIXE」の発売に合わせて、2月8日(水)00:00よりデジタルキャンペーンがスタート。「オリジナル弾き語り動画」が視聴できるダウンロードキャンペーン、ナノ本人からランダムでリプライが来る感想シェアキャンペーンを実施する他、文字素材クリエイター「銀冷 [❄] ️」さんとのコラボ作品の制作なども決定。



また、未公開写真を詰め込んだデジタルフォトブックを特典にしたライブラリ追加キャンペーンの実施が決定しました。詳細は後日お知らせしますので、ナノのSNSをぜひチェックしよう。



詳細はオフィシャルサイトにて確認してほしい。ぜひキャンペーンに参加してみよう!

-----

◆「NOIXE」デジタルキャンペーン

・「NOIXE」ダウンロードキャンペーン

『NOIXE』を対象の配信サイトでダウンロード購入してくださった方全員に「”キャンペーン限定”オリジナル弾き語り動画」を特別公開!



・感想シェアキャンペーン

ご利用中の音楽配信サービスで『NOIXE』を再生&アプリのシェア機能を使い、Twitterでキャンペーンハッシュタグ「#NANO10thNOIXE」をつけて、応募期間内にシェア投稿してくれた方に後日ナノ本人がランダムでリプライをしにいきます!

たくさんの感想ツイートをお待ちしております!



・ナノ『NOIXE』×文字素材クリエイター「銀冷 [❄] ️」さんとのコラボ作品

『NOIXE』のリリースを記念して、文字素材クリエイター「銀冷 [❄] ️」さんとのコラボ作品を制作!

「銀冷 [❄] ️」さんには他の動画に被せて使える『FIGHT SONG』『God knows…』の文字素材動画を制作いただきました!ナノの音楽性を視覚的にも感じられるコラボ作品となっております。

「#NANO10thNOIXE」をつけてSNSに投稿してくだされば、ナノ本人もスタッフも毎日検索して一緒に投稿動画を楽しませていただきます!投稿作品はランダムで「ナノDiscordコミュニティ」でもご紹介をさせていただく予定です。



・「NOIXE」ライブラリ追加キャンペーン実施決定!

【Apple Music】もしくは【Spotify】にて、ナノ『NOIXE』を下記ページからライブラリ

追加をして頂いた方全員に【ナノ『NOIXE』未公開デジタルフォトブック】をプレゼント!

詳細は後日お知らせしますので、お楽しみに!



キャンペーンの詳細はこちら!

https://columbia.jp/artist-info/nano/info/82549.html



ナノ『NOIXE』配信サイト一覧

https://lnk.to/NANO-NOIXE



ナノ「FIGHT SONG」Lyric Video

https://www.youtube.com/watch?v=z5gjVIwQGKM

-----

◆RELEASE INFO

2023年2月8日(水)発売

ナノNew Album

「NOIXE」(読み:ノイズ)

COCX-41945 2枚組

税込¥4,400(税抜¥4,000)



【収録内容】

<DISC1>

1.「Evolution」 作詞:ナノ 作曲・編曲:齋藤優輝

TVアニメ「真・進化の実~知らないうちに勝ち組人生~」オープニングテーマ

2.「FIGHT SONG」

作詞:ナノ 作曲・編曲:堀江晶太

3.「We Are The Vanguard with DEMONDICE」

作詞:ナノ Rap詞:DEMONDICE 作曲・編曲:Carlos K.

4.「Heart of Glass」

作詞:ナノ 作曲:草野華余子 編曲:岸田(岸田教団&THE明星ロケッツ)、草野華余子5.「Let‘s Make Noise」

作詞:ナノ 作曲・編曲:木暮栄一

6.「Broken Voices with KIHOW from MYTH & ROID」

作詞:ナノ 作曲:Tom-H@ck 編曲:タカハシヒビキ

7.「CATASTROPHE」

作詞:ナノ 作曲・編曲:シン・マナヒロ

TVアニメ「ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科-」オープニングテーマ

8.「Happiness」

作詞:ナノ 作曲・編曲:シン・マナヒロ

WEBアニメ「Artiswitch」コラボ楽曲

9.「A Nameless Color with __(アンダーバー)」

作詞:ナノ 作曲・編曲:蝶々P

10.「Circle of Stars」

作詞:ナノ 作曲:SUNNY、Numa 編曲:Numa、SUNNY



<DISC2>

1.「Rolling Star」

作詞・作曲:YUI 英訳詞:ナノ 編曲:中西航介

2.「TRUTH~A Great Detective of Love~」

作詞:永野椎菜 作曲:高山みなみ 編曲:シン・マナヒロ

3. 「リライト」

作詞・作曲:後藤正文 英訳詞:ナノ 編曲:木暮栄一

4. 「God knows…」

作詞:畑亜貴 作曲:神前暁 英訳詞:ナノ 編曲:堀江晶太

5. 「深い森」

作詞・作曲:D・A・I 英訳詞:ナノ 編曲:水口浩次



◆LIVE INFO

『NOTHING BUT NOISE』

日時:2023年4月8日(土) 開場 15:00 / 開演 16:00

会場:渋谷ストリームホール(https://shibuyastream.jp/access/)

料金:6,500円(税込/入場整理番号付/全自由/手数料・1D別)

※未就学児入場不可



オフィシャル先行受付中

チケットぴあ:w.pia.jp/t/nano-t/

ローチケ:l-tike.com/nano/



HP:https://nanonano.me/

Twitter:https://twitter.com/nanonano_me

Instagram:https://www.instagram.com/nanonano_me/

Official YouTube:https://www.youtube.com/user/officialnanoTV



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-15:16)