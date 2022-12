[TOKYO FM]

12月19日~12月22日『THE TRAD』(毎週月曜~木曜15:00~16:50/TOKYO FM)



「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』(TOKYO FM/毎週月曜~木曜15:00~16:50/月・火:稲垣吾郎、吉田明世 水・木:ハマ・オカモト[OKAMOTO‘S]、中川絵美里)では、12月19日(月)~22日(木)の放送で、ラジオドラマ企画「THE TRAD Christmas Stories」をお届けします。クリスマスソングの名曲にインスパイアされた物語を、中原中也賞、萩原朔太郎賞も受賞している詩人 マーサ・ナカムラと山本周五郎賞を受賞、直木賞の候補にもなった若手SF作家 小川哲が描き下ろし。主演は稲垣吾郎、相手役は日替わりで松本まりか、野呂佳代、山崎怜奈、浜崎美保がつとめます。どうぞご期待ください。









TOKYO FM『THE TRAD』ラジオドラマ企画「THE TRAD Christmas Stories」

12月19日(月)物語のテーマ:「ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU/マライヤ・キャリー」

脚本:小川哲 出演:稲垣吾郎・松本まりか

12月20日(火)物語のテーマ:「FAIRYTALE OF NEW YORK/ザ・ポーグス」

脚本:小川哲 出演:稲垣吾郎・野呂佳代

番組ゲスト:三浦透子

12月21日(水)物語のテーマ:「LAST CHRISTMAS/ワム!」

脚本:マーサ・ナカムラ 出演:稲垣吾郎・山崎怜奈

12月22日(木)物語のテーマ: 「RIVER/ジョニ・ミッチェル」

脚本:マーサ・ナカムラ 出演:稲垣吾郎・浜崎美保





【番組概要】



◇タイトル: 『THE TRAD』

◇放送局 : TOKYO FM 月~木 15:00~16:50

◇出演: 月・火:稲垣吾郎、吉田明世 水・木:ハマ・オカモト[OKAMOTO‘S]、中川絵美里

◇内容: 『THE TRAD』は、「上質な音楽を、じっくり味わう。」をコンセプトとした仮想のレコードショップ。上質な音楽と、時にゲストを交えながら文学、グルメ、アート、映画などのカルチャー情報を生放送でお届けしていきます。

◇番組HP: https://www.tfm.co.jp/trad/



