[日本コロムビア株式会社]



「九九のうた」をはじめとする数々のおべんきょうソング、暗記ソングの中から中学受験のプロフェ

ッショナルであるSAPIX小学部の現役講師が、全国の小学生に聴いてほしい、聴いて勉強になるうたを

セレクトしたCD『受験のプロが選ぶ!おべんきょうソング ~九九・県庁所在地・英語~』が2月8日に

発売となる。

九九・県庁所在地・ことわざ・星座などの確実に覚えたい頻出分野から英語のうたまで、子どもたち

の知育にぴったりの楽曲を集めた、おべんきょうCDの決定版となっている。

九九のうたや、県庁所在地のうたなど、おべんきょうソングを収録した1枚目はサピックスの監修、

英語のうたを収録した2枚目はYGC(Y-SAPIX Global Campus)の監修となっており、現役講師による

ワンポイント解説や図解なども付いて、理解を深められる内容となっている。









・発売によせて

SAPIXは、1989年の創立以来、論理的な思考力と表現力、知識のみにとらわれない豊かな感性、そして

主体的に学ぶ姿勢の育成を教育理念として掲げ、受験指導に携わってまいりました。

最近の難関校の入学試験においては、論理的思考力と記述表現力が重視されています。ただしその前提

として、様々な知識を身につけておくことが求められます。ことわざや星座名、県庁所在地などを覚え

ることが苦手なお子様は少なからずおります。そのようなときに聴いて歌って覚えられる「おべんきょ

うソング」を併用することも1つの方法です。今回は現役のSAPIX講師が数ある「おべんきょうソング

」の中から、特に知識の定着に役に立つ楽曲をセレクトしました。小学校3年生から始まる英語学習に

備えて、早くから親しんでおきたい英語のうたを、YGCのバイリンガル講師がセレクトしています。さ

らに、昨今ではなかなか聴く機会の少なくなったい昨今では聴く機会の少なくなった唱歌や昔話も、豊

かな感性を育むために収録しました。このCDで、大勢のお子様に学びの楽しさを感じて頂ければ幸い

です。

SAPIX YOZEMI GROUP 共同代表 高宮 敏郎

・タイトル 受験のプロが選ぶ!おべんきょうソング ~九九・県庁所在地・英語~

・価格 2,530円(税込)

・品番 COCX-41950-1

・商品情報HP

https://columbia.jp/prod-info/COCX-41950-1/



・収録曲

DISC-1 おべんきょうソング 監修・選曲: SAPIX 小学部

1.九九のうた(一の段) / 山野さと子【算数】

2.九九のうた(二の段) / 山野さと子【算数】

3.九九のうた(三の段) / 山野さと子【算数】

4.九九のうた(四の段) / 山野さと子【算数】

5.九九のうた(五の段) / 山野さと子【算数】

6.九九のうた(六の段) / 山野さと子【算数】

7.九九のうた(七の段) / 山野さと子【算数】

8.九九のうた(八の段) / 山野さと子【算数】

9.九九のうた(九の段) / 山野さと子【算数】

10.1メートルって何センチ? ~単位のうた~ / かっきー&アッシュポテト【算数】

11.割合と百分率 ~. / % ÷ ~ / かっきー&アッシュポテト【算数】

12.エトはメリーゴーランド / 水木一郎【国語】

13.いろはまつり / 森みゆき、ひばり児童合唱団【国語】

14.じゅげむ / 中尾隆聖【国語】

15.ぎおんしょうじゃ / よしざわたかゆき、ヤング・フレッシュ【国語】

16.ことわざ太郎 東西いろはかるた節 / 田中真弓、下山吉光【国語】

17.タイタイタイルイルイルイ ~対義語 類義語のうた~ / かっきー&アッシュポテト【国語】

18.品詞って知ってるかい? ~品詞の働きのうた~ / かっきー&アッシュポテト【国語】

19.星座のうた / 出口たかし、宮原ひとみ【理科】

20.スイキンチカモクドッテンカイ ~太陽系のうた~ / かっきー&アッシュポテト【理科】

21.はたらく人工衛星のうた / かっきー&アッシュポテト【理科】

22.ジョーモンヤーヨイ ~日本の歴史~ / かっきー&アッシュポテト【社会】

23.祝日のうた / 出口たかし、 宮原ひとみ、渡辺ほのか with ホリデイズ【社会】

24.ウクレレ県庁所在地 / かっきー&アッシュポテト【社会】

25.モリモリデコボコ ~山地・山脈、川・平野のうた~ / かっきー&アッシュポテト【社会】

26.キャピタルシティ / ケロポンズ、福田りゅうぞう、ヤング・フレッシュ【社会】

27.春の小川 / 西六郷少年少女合唱団【教養】

28.はなさかじいさん / 水木一郎、森の木児童合唱団【教養】

DISC-2 英語のうた 監修・選曲: YGC(Y-SAPIX Global Campus)

1.The Alphabet アルファベットのうた / クロイ・マリー・マクナマラ、ASIJキッズ【アルファベット

】

2.Bingo ビンゴ / ラティナ・キッズ【アルファベット】

3.Ten Little Pumpkins 10このかぼちゃ / 黒田久美子、ブルー・ストリームズ【数】

4.Ten Plus One Equals Eleven 10たす1は? / ザミラ・マルケス【数】

5.I'm So Hungry はらぺこハングリー / ジェームズ・ムーア【数】

6.Five Little Monkeys 5ひきのこざる / ブライアン・ペック、サイド・ストリート・キッズ【数】

7.Feelings 気持ち【気持ち】

8.Sunday, Monday, Tuesday 日ようび、月ようび、火ようび / ブライアン・ペック【日付】

9.Months of the Year 12のつきのうた / ジェニー・シマ、ジェイムズ・ムーア、アサ・ツジ【日付】

10.Hello Song こんにちは / サイド・ストリート・キッズ【あいさつ】

11.Hello, Hello, What's Your Name? こんにちは、おなまえは? / ラティナ・キッズ【あいさつ】

12.How Do You Do? はじめまして / ケント・チルドレンズ・コラール【あいさつ】

13.What Do You Want to Be? おおきくなったら / ジェニー・シマ、アサ・ツジ、ウィリアム・モンゴ

メリー【自己紹介】14.The Weather Song お天気のうた / 黒田久美子、ジェフ・マニング、ブルー・

ストリームズ【天気】

15.Left and Right どっちが左、どっちが右? / ジェリー・ソーレス【左右】

16.What Color なんの色 / 黒田久美子、ブルー・ストリームズ【色】

17.Circle, Square, Triangle まる、しかく、さんかく / ジェニー・シマ、アサ・ツジ【形】

18.The Finger Family ゆびのうた / 黒田久美子、ブルー・ストリームズ【家族】

19.Baby Shark ベイビー・シャーク / エンディゴ【家族】

20.Head, Shoulders, Knees and Toes 頭と肩、ひざとつま先 / クロイ・マリー・マクナマラ、ASIJキ

ッズ【からだ】

21.The Sounds of the Animals 動物の鳴き声は? / マユカ・タイス【動物】

22.The Wheels on the Bus バスのうた

/ レイチェル・ウォルシュ、セント・ジョン・フィッシャー R.C. J.M.I. 小学校の子どもたち【英

語のうた】

23.Do Re Mi ドレミの歌 / ダフネ・シェパード、ケント・チルドレンズ・コラール【英語のうた】

24.It's a Small World 小さな世界 / サイド・ストリート・キッズ【英語のうた】

25.Grandfather's Clock 大きな古時計 / ブライアン・ペック【英語のうた】

26.Twinkle, Twinkle, Little Star きらきら星 / クロイ・マリー・マクナマラ【英語のうた】













・SAPIX 小学部

「じっくりと本物の学力を育てていく」

サピックスでは、子どもたちの成長過程と個性に合わせて、じっくりと本物の学力を育てていくことを

めざしています。学ぶことが楽しいと思える授業と良質の教材、学力を定着させるためのテストなど、

子どもたちの豊かな能力を育成するためのきめ細かな学習システムを整えています。また、同じ学年で

1 つの重要単元を繰り返したり、難易度を少し上げて上の学年でも取り扱うなど、「復習中心の学習法

」は低学年からカリキュラム全体に徹底されており、子どもたちが「らせん階段を少しずつ上るように

レベルアップ」する過程を確実にサポートできる体制を整えています。

公式サイト

https://www.sapientica.com/

・YGC(Y-SAPIX Global Campus)

グローバル化によって日本の子どもたちを取り巻く教育環境は大きく変化し、国内のみならず、世界中

の高校・大学への進学が現実的な選択肢になりつつあります。Y-SAPIX Global Campus(YGC)では、み

なさんの可能性を世界に広げるための多彩なプログラムを提供しています。YGC では、少人数制対話

型授業を通じて思考力と表現力を鍛え、自ら問いを立て、自らのチカラで解を導くことのできる能力の

養成を目指します。「論理的思考力の育成」「対話力の向上」「自国の文化・社会と世界の多様性の理

解」の 3 つを教育方針として、プログラムを進めていきます。

公式サイト

https://ygc.y-sapix.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-15:16)