2023年にメジャーデビュー10周年を迎えたブラジル音楽専門ピアニスト&オルガン奏者、今井亮太郎

のベストアルバム『今井亮太郎 メジャーデビュー10周年記念 リクエストベスト ~Seus Dez~』が3月

8日にリリースされることが決定した。

今井亮太郎は2013年、アルバム『ピアノ・サウダージ』でメジャーデビュー。ブラジル音楽専門のピ

アニストとしてシーンを牽引し続けてきた。2019年からはオルガン奏者としても活躍するなど、そのサ

ウンドは現在進行形で進化を続けている。今回のベストアルバムは、そんな今井が10年間で生み出した

数々の名曲の中から、ファンからのリクエストが特に多い楽曲をセレクトした“リクエストベスト“。選

曲にあたり、ファンからの500枚を超えるアンケートを集計して人気曲を厳選した。リクエスト1位だっ

た「月の光満ちて - Lua Cheia Iluminando -」をはじめ、往年の楽曲はハモンド・オルガンによる演奏で

新たにレコーディングを実施。さらに新曲「貝殻のペンダント - Pingente de Concha -」も収録するな

ど、今井亮太郎の過去から現在までを綴った意欲的なベストアルバムに仕上がっている。

ジャケットのイラストは、世界的アーティストである廣中薫が今回のために描き下ろしたもの。ブラ

ジルと湘南の空気を感じる印象的なビジュアルにも注目だ。









・タイトル

今井亮太郎 メジャーデビュー10周年記念 リクエストベスト ~Seus Dez~

・アーティスト

今井亮太郎

・品番

COCB-54354

・商品情報HP

https://columbia.jp/artist-info/imairyotaro/

・収録曲

1. 月の光満ちて - Lua Cheia Iluminando -

2. Ao Céu - 空へ -

3. 青い瞳のアドリアーナ - Adriana -

4. 星のすず - Sino da Estrela -

5. 限りなく青いブルー - Mais Que Azul -

6. 橙 - Daidai -

7. Tudo Bem - トゥドゥ・ベン - (小野リサ & 今井亮太郎)

8. 雨の日曜日 - Domingo com Chuva -

9. ブルー・フライト - Vôo Azul -

10. 色えんぴつ - Lápis de Cor -(今井亮太郎 feat. Celsinho Silva)

11. スカイブルーの肖像 - Retrato em Céu Azul -(渡海真知子 & 今井亮太郎)

12. 湘南ーリオデジャネイロ - Shonan ー Rio de Janeiro -

13. 星踊る夜に - Dança das Estrelas -

14. パブロの横顔 - Rosto de Lado de Pablo -

15. 100万回の月 - Seu Olhar é Como a Lua -(Karen Tokita & 今井亮太郎)

16. 湘南マランドロ - Malandrinho do Shonan -(今井亮太郎 feat. coba)

17. 貝殻のペンダント - Pingente de Concha -

・10周年によせて

横浜で生まれ鎌倉の中高に通い、大人になってから40年近い間に50回近くリオに通ってきた僕はつねづ

ね「日本のリオは横浜~湘南だ!」と言い続けてきた。そのことを音楽で体現しているのが、湘南・平

塚ロコの今井亮太郎だと思う。しかも彼の海洋性気質の音楽は、70年代後半から80年代初め、彼が生ま

れた頃に僕がベターデイズ・レーベルで制作していたブラジリアン・フュージョンに通じる音像と色彩

感を、今の時代にアップデートしている。そんなわけで僕は勝手ながら、親戚の伯父さんみたいな思い

で彼の音楽に接している。

中原仁(J-WAVE「サウージ!サウダージ」プロデューサー)

ブラジル音楽が大好きなオルガン奏者と聞いて、懐かしい気持ちでいっぱいになりました。と言います

のも、以前に、ハモンドオルガン奏者のワルター・ワンダレイさんと私が一緒に演奏する機会があった

事を思い出したからでした。

そんな亮太郎さんからお声掛けをいただいて、私の為にとても素敵な曲を提供してくださって、とって

も嬉しかったです。本当にありがとうございました。

優しさあふれるお人柄、そしてバンドのメンバーさんとの温かい音の友情、楽しさ、全てに愛がいっぱ

いで…

これからもずっとそのままで、素敵な音楽生活を過ごして皆さんをハッピーにして差し上げて下さいネ

。10周年、本当におめでとうございます!

(小野リサ/ボサノバ歌手)

今井亮太郎さんのピアノと抜群の作曲センスの大ファンです。にゲストで参加させて頂いた「湘南マラ

ンドロ」の時も、その溢れるグルーヴ感にノリノリ状態で、ワンテイクOKを頂いた記憶があります。

ガツンと脳天を貫く野太いグルーヴでコシが動き出しちゃう人は沢山いるはず。みんな彼の音楽でブラ

ジルは本当にイイなぁ!って心底感じちゃってほしい!!

メジャーデビュー10周年熱烈おめでとう!今後が益々楽しみぃ~。

(coba/アコーディオニスト・作曲家)



今井亮太郎







ボサノバ、サンバのピアニスト、ハモンド・オルガン奏者。

作曲家・編曲家・プロデューサーの顔も持つ。神奈川県平塚市出身。

ブラジルのリオデジャネイロへ渡り本場のブラジル音楽を学ぶ。

リオデジャネイロの伝統的な奏法に、地元・湘南の明るく自由な空気を掛け合わせて独自のスタイルを

築き上げており、ブラジルのトップミュージシャンからの信頼も厚い。

2011年にアルバム『湘南-リオデジャネイロ』をリリース。2012年にはヒロミ・キクオカ『 カフェ・

ダ・プライア~海辺のCafé~』をプロデュース。

2013年、『ピアノ・サウダージ』でピアニストとしてメジャーデビューし、さらにその年の夏には2nd

アルバム『ピアノ・ジョビン』をリリース。

2014年3月に強烈なダンスチューンを中心にした3rdアルバム『ピアノ・バトゥカーダ』を、プロデュー

ス作品『ホワイト・ボッサ~Sweet Bossa Café~』、2015年には4thアルバム『コバルト・ダンス』を

リリース。

2016年にはクロマチック・ハーモニカ奏者・山下伶のデビューアルバム『Beautiful Breath』をプロデュ

ース。そして、2018年には待望のベストアルバム『今井亮太郎 ザ・ベスト~リオデジャネイロ→東京

~』をリリースした。

ピアノトリオ「Ryotaro Trio Brasil」の他、各所で展開するソロライブ「独奏」で魅せる繊細で心に染み

る演奏や、自身のバンド「今井亮太郎グループ」で繰り広げる圧倒的なステージ、アドリブ全開のライ

ブシリーズ「Ryotaro Trio Malandrinho」の勝手気ままな即興など、観るものを魅惑する多彩なステージ

ングが魅力。

2019年にハモンド・オルガン奏者としてデビュー。

翌2020年にはオルガンでシネマ・ミュージックを演奏した、『シネマ・ボッサ』をリリース。

2021年には、オルガンによる初のオリジナル・アルバム『オルガニスタ・イマインダレイ』をリリース

。

現在、FM狛江(コマラジ)でパーソナリティを担当する番組『Bossa da Comaedade』も好調。作曲、演

奏、ステージパフォーマンス、その勢いに限界はない。

ディスコグラフィ:

湘南-リオデジャネイロ (自主制作作品) MLDR-0001 2011/4/1 ¥2,381+税

ピアノ・サウダージ (OMAGATOKI) OMCA-1163 2013/1/9 ¥2,381+税

ピアノ・ジョビン (OMAGATOKI) OMCA-1168 2013/7/3 ¥1,905+税

ピアノ・バトゥカーダ (OMAGATOKI) OMCA-1180 2014/3/5 ¥2,381+税

ピアノ・カフェ~ヒーリング・ボッサ~ (コロムビア) COCB-54151 2015/2/25 ¥1,852+税

コバルト・ダンス (コロムビア) COCB-54167 2015/5/27 ¥2,593+税

ザ・ベスト~リオデジャネイロ→東京~(コロムビア) COCB-54261 2018/6/20 ¥2,500+税

シネマ・ボッサ ~ニュー・シネマ・パラダイス/ラ・ラ・ランド~(コロムビア)

COCB-54303 2020/7/1 ¥2,000+税

オルガニスタ・イマインダレイ COCB-54337 2021/9/15 ¥2,600+税

プロデュース作品:

ホワイト・ボッサ~Sweet Bossa Café~/赤羽泉美&亀井恵 (OMAGATOKI)

OMCA-1188 2014/12/17 ¥1,852+税

カフェ・ダ・プライア~海辺のCafé~/ヒロミ・キクオカ (OMAGATOKI)

OMCA-1152 2012/8/22 ¥1、905+税

・リリース記念ライブ

3.14(火)今井亮太郎 メジャーデビュー10周年記念LIVE with special guest coba at COTTON CLUB

@ COTTON CLUB (丸の内)



ブラジルピアノ&オルガニスト今井亮太郎が、

メジャーデビュー10周年記念ライブ開催。

夢見て、もがいて、願って、叫んで、

そして、むき出しになる美しさ。

国内随一の圧倒的なグルーヴと

8人の繰り出す音の渦に巻かれながら、

奇跡の軌跡を旅しよう。

世界的アコーディオニストcobaがスペシャルゲスト!



出演 *

今井亮太郎(Piano/Organ)

Gustavo Anacleto(Sax/Flute)

助川太郎(Guitar/Cavaquinho)

外園健彦(Guitar)

コモブチキイチロウ(Bass)

黒田清高(Drums)

Francis Silva(Percussion)

ゲスト *

coba(Accordion)

ステージ *

1st stage 開場17:00 開演18:00

2nd stage 開場19:45 開演20:30

チャージ *

[全席指定]¥6,000

テーブル席 : ¥6,000

ボックスシート・センター (2名席) : ¥8,500

ボックスシート・サイド (2名席) : ¥7,500

ボックスシート・ペア (2名席) : ¥8,000

ペア・シート (2名席) : ¥7,000

※料金は1名様あたりの金額となります。

↓COTTON CLUBのWEBからご予約はこちら↓

http://www.cottonclubjapan.co.jp/



