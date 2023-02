[日本コロムビア株式会社]





1983年4月にアニメ放送が開始された人気漫画「キン肉マン」。

今年アニメ放送40周年を迎えたアニメ『キン肉マン』を記念して、TV放送と劇場版のオープニングとエンディングの主題歌を集めた主題歌集CDを3月15日に発売することが決定した。

誰もが耳にすれば口ずさんでしまう「キン肉マン Go!Fight!」から、『キン肉マンII世』の劇場版主題歌まで全17曲を収録して税込み2900円で発売予定!2023年3月18日よりアニメ40周年を記念した『超キン肉マン展』の開催も決定。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。



『超キン肉マン展』

https://kinnikumanten.com/



【商品情報】

タイトル|キン肉マンアニメ40周年記念「超キン肉マン主題歌集」

発売日|2023年03月15日(水)

品番|COCX-41982 価格|¥2,900(税込)

商品HP|https://columbia.jp/prod-info/COCX-41982/



【収録内容】

1.キン肉マン Go Fight! ※『キン肉マン』OP(第1話 - 第65話)

作詩:森 雪之丞 作曲:芹澤廣明 編曲:川上 了

歌:串田アキラ



2.肉・2×9・Rock'n Roll ※『キン肉マン』ED(第1話 - 第65話)

作詩:森 雪之丞 作曲:芹澤廣明 編曲:川上 了

歌:串田アキラ



3.炎のキン肉マン ※『キン肉マン』OP(第66話 - 第124話)

作詩:森 雪之丞 作曲:芹澤廣明 編曲:奥 慶一

歌:串田アキラ



4.キン肉マンボ ※『キン肉マン』ED(第66話 - 第96話、第107話 - 第124話)

作詩:森 雪之丞 作曲:森 雪之丞 編曲:奥 慶一

歌:神谷明(キン肉マン)



5.キン肉マン音頭 ※『キン肉マン』ED(第97話 - 第106話)

作詩:森 雪之丞 作曲:森 雪之丞 編曲:田中公平

歌:神谷明(キン肉マン)、松島みのり(ミートくん)



6.キン肉マン旋風(センセーション) ※『キン肉マン』OP(第125話 - 最終話)

作詞:森 雪之丞 作曲:芹澤廣明 編曲:京田誠一

歌:串田アキラ



7.キン肉マン倶楽部 ※『キン肉マン』ED(第125話 - 最終話)

作詩:森 雪之丞 作曲:芹澤廣明 編曲:京田誠一

歌:神谷明(キン肉マン)



8.ズダダン!キン肉マン ※『キン肉マン キン肉星王位争奪編』OP

作詩:森 雪之丞 作曲:岸正之 編曲:山本健司

歌:鈴木けんじ



9.月火水木・キン肉マン ※『キン肉マン キン肉星王位争奪編』ED

作詩:つのごうじ 作曲:つのごうじ 編曲:山本健司

歌:ケント・デリカット/松田多香子



10.HUSTLE MUSCLE ※『キン肉マンII世』OP(第1話 - 第26話)

作詩:里乃塚玲央 作曲:渡部チェル 編曲:渡部チェル

歌:河野陽吾



11.愛のマッスル ※『キン肉マンII世』ED(第1話 - 第26話)

作詩:田光マコト 作曲:田光マコト 編曲:ザ・パーマネンツ

歌:ザ・パーマネンツ



12.恋のMy chop!! ※『キン肉マンII世』ED(第27話 - 第51話)

作詩:松木 悠 作曲:西田昌史 編曲:MIN

歌:横須賀ゆめな



13.believe ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE』OP

作詩: The NaB's 作曲: 芳野藤丸 編曲: 芳野藤丸

歌:The NaB's



14.赤色ダンスホール ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE』ED

作詩:田中大我 作曲:田中大我 編曲:sui

歌:sui



15.Trust Yourself ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2』OP

作詩:高取ヒデアキ 作曲:高取ヒデアキ 編曲者:籠島裕昌

歌:高取ヒデアキ



16.誓ノ月 ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2』ED

作詩:一志 作曲:Kagrra, 編曲:Kagrra,

歌:Kagrra,



17.MUSCLE BEAT ※『劇場用アニメーション キン肉マンII世』主題歌

作詩:角田信朗 作曲:岩崎元是 編曲:岩崎元是

歌:角田信朗



