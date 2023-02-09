［日本コロムビア株式会社］





1983年4月にアニメ放送が開始された人気漫画「キン肉マン」。

今年アニメ放送40周年を迎えたアニメ『キン肉マン』を記念して、TV放送と劇場版のオープニングとエンディングの主題歌を集めた主題歌集CDを3月15日に発売することが決定した。

誰もが耳にすれば口ずさんでしまう「キン肉マン Go!Fight!」から、『キン肉マンII世』の劇場版主題歌まで全17曲を収録して税込み2900円で発売予定！2023年3月18日よりアニメ40周年を記念した『超キン肉マン展』の開催も決定。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。



『超キン肉マン展』

https://kinnikumanten.com/



【商品情報】

タイトル｜キン肉マンアニメ40周年記念「超キン肉マン主題歌集」

発売日｜2023年03月15日（水）

品番｜COCX-41982 価格｜￥2,900(税込)

商品HP｜https://columbia.jp/prod-info/COCX-41982/



【収録内容】

1.キン肉マン Go Fight！ ※『キン肉マン』OP（第1話 - 第65話）

作詩：森 雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：川上 了

歌：串田アキラ



2.肉・2×9・Rock'n Roll ※『キン肉マン』ED（第1話 - 第65話）

作詩：森 雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：川上 了

歌：串田アキラ



3.炎のキン肉マン ※『キン肉マン』OP（第66話 - 第124話）

作詩：森 雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：奥 慶一

歌：串田アキラ



4.キン肉マンボ ※『キン肉マン』ED（第66話 - 第96話、第107話 - 第124話）

作詩：森 雪之丞 作曲：森 雪之丞 編曲：奥 慶一

歌：神谷明（キン肉マン）



5.キン肉マン音頭 ※『キン肉マン』ED（第97話 - 第106話）

作詩：森 雪之丞 作曲：森 雪之丞 編曲：田中公平

歌：神谷明（キン肉マン）、松島みのり（ミートくん）



6.キン肉マン旋風(センセーション) ※『キン肉マン』OP（第125話 - 最終話）

作詞：森 雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：京田誠一

歌：串田アキラ



7.キン肉マン倶楽部 ※『キン肉マン』ED（第125話 - 最終話）

作詩：森 雪之丞 作曲：芹澤廣明 編曲：京田誠一

歌：神谷明（キン肉マン）



8.ズダダン！キン肉マン ※『キン肉マン キン肉星王位争奪編』OP

作詩：森 雪之丞 作曲：岸正之 編曲：山本健司

歌：鈴木けんじ



9.月火水木・キン肉マン ※『キン肉マン キン肉星王位争奪編』ED

作詩：つのごうじ 作曲：つのごうじ 編曲：山本健司

歌：ケント・デリカット/松田多香子



10.HUSTLE MUSCLE ※『キン肉マンII世』OP（第1話 - 第26話）

作詩：里乃塚玲央 作曲：渡部チェル 編曲：渡部チェル

歌：河野陽吾



11.愛のマッスル ※『キン肉マンII世』ED（第1話 - 第26話）

作詩：田光マコト 作曲：田光マコト 編曲：ザ・パーマネンツ

歌：ザ・パーマネンツ



12.恋のMy chop!! ※『キン肉マンII世』ED（第27話 - 第51話）

作詩：松木 悠 作曲：西田昌史 編曲：MIN

歌：横須賀ゆめな



13.believe ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE』OP

作詩： The NaB's 作曲： 芳野藤丸 編曲： 芳野藤丸

歌：The NaB's



14.赤色ダンスホール ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE』ED

作詩：田中大我 作曲：田中大我 編曲：sui

歌：sui



15.Trust Yourself ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2』OP

作詩：高取ヒデアキ 作曲：高取ヒデアキ 編曲者：籠島裕昌

歌：高取ヒデアキ



16.誓ノ月 ※『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE2』ED

作詩：一志 作曲：Kagrra, 編曲：Kagrra,

歌：Kagrra,



17.MUSCLE BEAT ※『劇場用アニメーション キン肉マンII世』主題歌

作詩：角田信朗 作曲：岩崎元是 編曲：岩崎元是

歌：角田信朗



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