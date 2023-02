[日本コロムビア株式会社]



今日、声優・富田美憂がLINE CUBE SHIBUYAにて2nd LIVEを開催した。



2019年にTVアニメ「放課後さいころ倶楽部」のオープニングテーマ「Present Moment」で今週水曜日にアーティストデビューして以来、アニメ作品の主題歌をはじめ様々な楽曲をリリースしてきた富田美憂。



アーティストとしては、2021年9月に開催した1stLIVE以来、2度目のワンマンライブ開催となる。マスクを着用した上での「声出し」がOKとなった本公演では、富田にとっても初めて自身のワンマンライブで直接ファンの歓声を受け止められる機会となった。











「大人の恋愛」をテーマに昨年11月にリリースしたコンセプトミニアルバム「Fizzy Night」をライブのサブタイトルに据えて開催した本公演は、前回から大きく成長した富田の魅力を存分に発揮する内容に。



前述のコンセプトミニアルバム「Fizzy Night」収録曲「Coming Up」からライブをスタートすると、同作収録曲をはじめ、TVアニメ「デート・ア・ライブIV」オープニングテーマ「OveR」やTVアニメ「無能なナナ」オープニングテーマ「Broken Sky」など全18曲を披露。



「Fizzy Night」の“大人な”世界観を声や表情、身振り手振りで表現、Twitterでも振り付けのレクチャー動画を投稿した「片思いはじめました」で一体感を作り、アッパーな楽曲で畳み掛けるシーンも。



最後には家族、公演にかかわった関係者やファン、自分自身への感謝を伝えて、ステージは幕を閉じた。





本日の公演のセットリストはプレイリストとして公開されている。



https://tomita-miyu.lnk.to/FizzyNight-LIVE



楽曲に合わせて様々に表情を変え、多彩な魅力を見せた富田美憂の今後にもぜひ期待してほしい。





【SET LIST】

1 Coming Up

2 ジレンマ

MC

3 Catcher

4 群青Dreaming

MC

5 かりそめ

6 インソムニア・マーメイド

7 Ageha Twilight

MC

9 片思いはじめました

8 ベンチ

10 My Guiding Star

11 Run Alone!

12 Broken Sky

MC

13 翼と告白

14 Some day, Summer Day

15 OveR

MC

16 Letter

EN1 ねぇ、君に

MC

EN2 Present Moment





◆富田美憂 日本コロムビア公式HP https://columbia.jp/tomitamiyu/

◆富田美憂 公式Twitter @miyju_tomita

◆富田美憂 公式Instagram @tomita__miyu._

◆富田美憂 STAFF公式Twitter @miyustaff



