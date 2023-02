[日本コロムビア株式会社]

銀河系パンクバンド“Wienners”(ウィーナーズ)が注目するバンドをゲストに迎える2マンツアー「BATTLE AND UNITY TOUR 2023」のファイナル大阪公演のゲストに、ラッパーの“呂布カルマ”が発表された。







2月20日(月)KYOTO MUSEを皮切りに、ファイナルの3月9日(木)梅田CLUB QUATTRO まで全国7箇所を巡る今回のツアー。

TETORA、KANA-BOON、tricot、バックドロップシンデレラ、THE BAWDIES、水曜日のカンパネラ、そして呂布カルマといった

ジャンルを跨いだ強豪ゲスト揃いの対バンツアーとなり、各地どんな化学反応が生まれるか注目が集まる。

チケットの詳細はぴあのサイト(https://w.pia.jp/t/wienners-bandu2023/)をチェックしよう。





--------------------------------------------------------------------------------



【TOUR】Wienners「BATTLE AND UNITY TOUR 2023」



2023年2月20日(月)KYOTO MUSE w/ TETORA

2023年2月22日(水)福岡LIVEHOUSE CB w/ KANA-BOON

2023年2月24日(金)広島SECOND CRUTCH w/ tricot

2023年3月3日(金)仙台MACANA w/ バックドロップシンデレラ

2023年3月5日(日)名古屋CLUB QUATTRO w/ THE BAWDIES

2023年3月7日(火)渋谷CLUB QUATTRO w/ 水曜日のカンパネラ

2023年3月9日(木)梅田CLUB QUATTRO w/呂布カルマ





<チケット発売>

https://w.pia.jp/t/wienners-bandu2023/





【リリース情報】

2022.7.20 Release

Wienners

Full Album『TREASURE』

■数量限定盤(TREASURE BOX仕様):COCP-41824/4,400円(税込)

■通常盤:COCP-41825/2,750円(税込)

▷Wienners『TREASURE』アルバム特設サイト

https://lit.link/wiennerstreasure

▷Wienners『TREASURE』購入はこちら

https://lit.link/TREASUREkonyu

【CD】

01. SOLAR KIDS

02. GOD SAVE THE MUSIC

03. MONSTER

04. ブライトライト(クラシエフーズ「たべる図鑑 恐竜編」CMソング)

05. BIG BANG

06. Magic Bullet Music

07. HORO NOVA AZIO

08. FACTION(フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」OPテーマ)

09. BRAVES

10. 日本中 I WANT YOU

11. SHINOBI TOP SECRET(テレビ東京系TVアニメ「ニンジャラ」EDテーマ)

12. よろこびのうた

13. LIFE IS MY LANGUAGE

14. 真理の風

---------------------------------------



【PROFILE】



Wienners(ウィーナーズ)

2008年、玉屋2060%(Vo/Gt)を中心に吉祥寺弁天通りにて結成。

メンバーは玉屋2060%(Vo/Gt)、アサミサエ(Vo/Key/Sampler)、 ∴560∵(Ba/Cho)、KOZO(Dr)。

予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに人懐っこい男女ツインボーカル絡み合う、類を見ない独自の音楽で、

子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。



2020年5月13日にアルバム『BURST POP ISLAND』をリリースし、日本コロムビアよりメジャー進出。

2021年10月20日に「FACITON」(フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」オープニング主題歌)を配信リリース。



2022年6月8日に「SHINOBI TOP SECRET」(テレビ東京系6局ネットテレビアニメ「ニンジャラ」エンディング主題歌)を配信リリース。7月20日に約2年ぶりとなるフルアルバム『TREASURE』を発売、7月26日(火) より全国20箇所の2マンツアー「TREASURE TOUR 2022」を開催。2023年2月より対バンツアー「BATTLE AND UNITY TOUR 2023」 を敢行する。





Wienners Official HP:https://wienners.net

Wienners Twitter:https://twitter.com/wienners_wns

Wienners Instagram:https://www.instagram.com/wienners_official/

Wienners YouTube:https://www.youtube.com/Wienners_ch

---------------------------------------------------------------------------------

▷フルアルバム『TREASURE』収録曲MV

Wienners『GOD SAVE THE MUSIC』Music Video:https://youtu.be/dGXuzzj8y-w

Wienners『FACTION』Music Video (TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」OPテーマ):https://youtu.be/7W8Vvvjpci8

Wienners『SHINOBI TOP SECRET』Music Video(TVアニメ「ニンジャラ」EDテーマ):https://youtu.be/cv8Yijj4cIw

Wienners『SOLAR KIDS』Music Video:https://youtu.be/ra4x6u7MbDs



