[東急ホテルズ]

2023年11月17日(金)~2024年1月8日(月・祝)



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(所在地:大阪市此花区、総支配人 大賀 兆)では、「Park Front Christmas 2023」を2023年11月17日(金)から2024年1月8日(月・祝)まで開催いたします。







WEB: https://parkfront-hotel.com/news/113590



ニューヨークのオーセンティックで豪華なクリスマスをイメージしたクリスマスツリーが、パークフロントホテルのロビーに登場。高さ約4mのカラフルなオブジェで皆様をお迎えいたします。多彩で色鮮やかなイルミネーションの光がロビー全体を包み込み、クリスマス気分を盛り上げます。またホテル正面玄関入口には、カラフルでポップな「クリスマスプレゼントボックスオブジェ」が登場。ご家族・グループのみなさまでフォトスポットの中に入って撮影をお楽しみいただけます。

さらに館内のさまざまな場所にイルミネーションやカラフルなクリスマス装飾が施され、パーティーが始まるような心躍るクリスマスを演出いたします。





※写真はイメージです。

<概要>





企画:「Park Front Christmas 2023」

期間:2023年11月17日(金)~2024年1月8日(月・祝)

場所:ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 3Fフロントロビー



<11月17日(金)~1月8日(月・祝)に実施のクリスマスイベント>



●クリスマスイベント「ミート ザ サンタ!」

今年もサンタクロースがザ パーク フロント ホテルにやってくる!!一緒にクリスマスツリーの前で、写真を撮ろう♪

お子様にはサンタクロースからサプライズ・プレゼントをご用意。

(※プレゼントは 1 日あたり先着 100 名様まで)

<期間>2023年12月23日(土)、24日(日)、25日(月)

<時間>18:00~21:00(不定期に現れます)

<場所>3Fフロントロビー



●フォロー&リツイートキャンペーン

ホテル公式X (旧Twitter)フォロー&リツイートキャンペーンを開催いたします。

抽選で1名様にホテルペア宿泊券をプレゼントいたします。

【応募方法】

1.ホテル公式X(旧Twitter) @parkfronthotel をフォロー

2.対象ツイートをリツイート

【募集期間】2023年11月17日(金)~2024年1月8日(月・祝)まで

【当選発表】ダイレクトメッセージにてお知らせ

※最新情報はホテル公式ホームページ( https://parkfront-hotel.com/)をご確認ください。



《施設情報》







ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに1番近いオフィシャルホテル。ユニバーサルシティ駅と、パークを結ぶメインストリートに面し、メインゲートの正面に位置するという絶好のロケーションを誇ります。

ホテル全館でパークの本場アメリカの

エンターテイメントシーン等をイメージしたデザインを展開。

所在地:大阪府大阪市此花区島屋6‐2‐52

開業日:2015年8月1日

規模:地上28階(高さ約100m)

客室:全598室(4~28階)(フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは3階)

駐車場:109台(ホテル1・2階)





《レストランからのお知らせ》

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3Fブッフェダイニング「アーカラ」では、クリスマスブッフェを開催しています。

https://parkfront-hotel.com/news/113180









ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved. CR23-3940



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-16:46)