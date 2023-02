[日本コロムビア株式会社]

本日2月1日(水)発売のMajor 2nd Full Album『tear』に収録されている新曲「winter」のMVが、reGretGirl オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。







「winter」は、忘れられない元恋人と過ごした冬を歌ったスローナンバー。

MVでは、“元恋人と一緒に過ごした1人で住むには広い家”と“最寄駅”を舞台に、別れてから1年後の主人公のある1日が描かれており、元恋人との交錯する現在と過去の愛しい時間が映し出されている。



■reGretGirl「winter」Officieal Music Video

https://youtu.be/UU6HZ6-m0jc



「winter」も収録されているMajor 2nd Full Album『tear』は本日2月1日(水)に発売された。

『tear』は、メジャーデビュー作『カーテンコール』以来約2年ぶりとなる、12曲入りのフルアルバム。これまでの作品の多くが”失恋”を題材に制作されてきたが、今作では20代後半になったメンバーによる「等身大の詞世界」が自身の人生感と共に変化していく様子が垣間見える。



また、アルバムリリースに伴い、2月18日(土)からは、全国15箇所で「reGretGirl presents winter oneman tour 2023 “tear”」を開催。

チケット販売情報は、バンドのオフィシャルHPをチェックしよう。



【リリース情報】

Major 2nd Full Album

『tear』

■発売日: 2023/2/1(水)

■品番価格:

【tear box盤[CD+DVD+tearオリジナルハンカチーフ]】COZP-1978-9 ¥4,840 (tax in)



【通常盤[CD]】COCP-41983 ¥3,080 (tax in)









■収録曲:

1. ギブとテイク

2. best answer

3. サムデイルーザー

4. ダレヨリ (Album Ver.)

5. KAWAII

6. winter

7. ルックバック

8. 車の中から

9. サンシャワー

10. ハングオーバー

11. remind

12. tear



<特典内容>

●タワーレコードオリジナル特典

ポケットティッシュカバー

●Amazon.co.jpオリジナル特典

メガジャケ

●コロムビアミュージックショップオリジナル特典

サイン入りB3ポスター

●その他応援店

ポストカード

<対処店舗>

HMV全店(オンライン含む)

その他応援店

■商品予約ページ: https://lit.link/reGretGirl



【Profile】

2015年大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

2017年12月に初の全国流通盤『my』をリリース。代表曲「ホワイトアウト」のMVが3,300万回再生を突破。(2022年12月現在)

2019年9月に3rd Mini Album『soon』をリリース。全国13箇所のリリースワンマンツアー「coming soonツアー」は全公演SOLD OUT。

2020年10月、TOKYO MXの月曜ドラマ「片恋グルメ日記」オープニング主題歌に「pudding」が起用される。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』にて日本コロムビアよりメジャーデビュー。



2022年4月から3ヶ月連続配信リリースを実施。同年6月から実施した対バンツアー「LOVE×CALL TOUR 2022」は各所SOLD OUT。

同年9月から再び3ヶ月連続配信リリースを実施。同時に全国20箇所のツーマンツアー「reGretGirl presents 忘れられないツーマンツアー2022」を開催、各所SOLD OUT。



2023年2月1日にMajor 2nd Full Album『tear』をリリース。リリースツアーとして、全国15箇所のワンマンライブ「reGretGirl presents winter oneman tour 2023 “tear”」を開催。



幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、全ての恋愛経験者に寄り添い続けるだろう。



バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。





■reGretGirl Official SITE

https://www.regretgirl.com/

■reGretGirl Official Twitter

@rgg_official

https://twitter.com/rgg_official

■reGretGirl Official Instagram

@regretgirl_official

https://www.instagram.com/regretgirl_official/

■reGretGirl Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial

■reGretGirl Fanclub

https://fanicon.net/fancommunities/2562



