弱みや苦手やコンプレックスを「そのままでいい、そのままで楽しい」と思える社会を目指すプロジェクトの第1弾



フェリシモは、『マイノリティデザイン』の著者、澤田智洋さんをゆる研究員とする「オールライト研究所」を設立。誰もがもつ弱みや苦手やコンプレックスを「そのままでいい、そのままで楽しい」と思えるための商品開発をスタートしました。第一弾「裏表のない世界」では、裏表も前後もなく着られるトップス、パンツ、靴下の3商品を開発。2月14日よりウェブ発売を開始しています。よく裏表を間違えてしまう方にも、視覚障がいや麻痺などの障がいがある人にも使いやすい、それでいておしゃれに着こなせるファッションのシリーズです。









◆「裏表のない世界」の特設サイト>> https://feli.jp/s/pr230214/1/

◆「裏表のない世界」プロモーション動画>> https://feli.jp/s/pr230214/2/







◆商品ラインナップ

1.裏表前後のないポケットTシャツ



裏表・前後をくるりと返しても同じ着こなし。服の前後を間違えた経験や、洗濯のときにひっくり返すのがめんどうだと感じたことがある、みんなにやさしいTシャツです。裏表が気にならないよう、袖・襟ぐり・裾はバインダー仕様、脇は折り伏せ縫いで仕上げています。



裏表・前後、すべての着こなしが正解です。(意匠登録出願中)





(左)袖口・衿ぐり・すそは、裏と表が気にならないバインダー仕様です。

(右)裏と表が気にならないよう、脇は縫い代倒しが見えない折り伏せ縫いで仕立ててあります。







(左)タグは、どう着ても隠れるポケットの内側に。肌にあたることもありません。

(右)表裏の見え方が同じスムース素材の表面に、シルケット加工で上品な光沢をまといました。洗いざらしでもソフトできれいな風合いです。



色は、〈グレージュ〉〈ブラック〉〈ホワイト〉の3色です。



【NEW】オールライト研究所 みんなにやさしくかっこいい 裏表前後ろのない シルケット加工できれい見え ポケットTシャツの会

月1枚 ¥4,980(+10% ¥5,478)

商品の詳細とお申し込み>> https://feli.jp/s/pr230214/3/



2.裏表前後ろのないまるっとダブルガーゼパンツ



リラックス感たっぷり、まるっとしたシルエットがかわいいダブルガーゼパンツです。前後・裏表が気にならないよう股上は深めに、ゆったり・ふんわりシルエットに仕上げています。

パンツのサイドポケットは、前後逆に着用したときに差異が出ないよう、前寄りでも後ろ寄りでもないサイドの位置に設定しました。

また、ポケットを表裏まったく同じ位置に設定すると縫い目が分厚くなるので、片面を少し大きく、もう片面を少し小さく設定しています。







(左)タグは、どう着ても隠れるポケットの内側に。肌にあたりません。

(右)内サイドやまたぐりは折り伏せ縫いで裏表を作らず丈夫さもアップしています。





洗うほどにくったりなじむ綿100%のダブルガーゼを使用しています。

色は、〈ブラック〉〈グリーン〉の2色から選べます。



【NEW】オールライト研究所 みんなにやさしくかっこいい 裏表前後ろのないまるっとダブルガーゼパンツ

1本 ¥5,980(+10% ¥6,578)

〈ブラック〉商品の詳細とお申し込み>> https://feli.jp/s/pr230214/4/

〈グリーン〉商品の詳細とお申し込み>> https://feli.jp/s/pr230214/5/



3.裏表前後ろのないすっきりフィット靴下



裏返っていたり、左右逆だったり、かかとがずれたり……、 靴下ストレスあるあるを、つま先の縫い目、かかとのない靴下が解決します。裏表・前後ろ・左右がなく、ストレスゼロ。ホールガーメント(R)で編んでいるから、ぐーんと伸びてフィット感が抜群。凹凸に編んだボーダー柄もさりげなくおしゃれに着こなせます。



(左)ぐーんと伸びてフィットするからあえてかかとがありません。

(右)左右で違う面を表にして着用。同幅ボーダーの編み地が左右で反転しているけど見た目はほぼ同じ。



パッと履いたら、それが正解です。

色は〈ネイビー〉〈グレー〉の2色から選べます。



【NEW】オールライト研究所 みんなにやさしくかっこいい 裏表前後ろのないすっきりフィット靴下の会

月1足 ¥1,900(+10% ¥2,090)

〈ネイビー〉商品の詳細とお申し込み>> https://feli.jp/s/pr230214/6/

〈グレー〉 商品の詳細とお申し込み>> https://feli.jp/s/pr230214/7/









◆「裏表のない世界」プランナーのメッセージ

どのアイテムにも裏表も前後もありません。すべての着こなしが正解です。

開発にあたり、大胡田誠さん、大石亜矢子さんご夫婦(全盲)、木戸奏江さん(筋ジストロフィー)、知的障がいのあるお子さまをお持ちのご家族をはじめとして、様々な年齢性別の方にアドバイザーとして試着をいただき、商品の改良を重ねました。

視覚障がいや麻痺などのある人にも、よく裏表を間違えてしまう方にも、みんなに使いやすい、やさしい、それでいておしゃれなアイテムを目指しています。

あなたが今日も、笑っていますように。



◆「裏表のない世界」をデジタルカタログで見る



https://feli.jp/s/pr230214/9/



◆「オールライト研究所」について



よわさや苦手やコンプレックスに悩むのは、そろそろ終わりにしましょう。足りないのは、あなたがそのままでたのしく暮らせるための、社会の工夫。オールライト研究所は、「そのままでたのしい、そのままがたのしい暮らし」をみなさまと一緒に作り出すプロジェクト。『マイノリティデザイン』の著者、澤田智洋さんをゆる研究員に迎え、さまざまなテーマで商品開発を行います。

IT'S ALL RIGHT. ありのままで。



ウェブサイト>>https://feli.jp/s/pr230214/8/

研究note>>https://note.com/allrightlab/

Twitter>>https://twitter.com/f_allrightlab



◆澤田智洋さん(オールライト研究所ゆる研究員)



コピーライター / 世界ゆるスポーツ協会代表理事。著書に『マイノリティデザイン(ライツ社)』『ガチガチの世界をゆるめる(百万年書房)』など。

Twitter>>https://twitter.com/sawadayuru



