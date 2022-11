[TOKYO FM]

12月6日(火) 18時30分開場 19時30分開演 @TOKYO FMホールリスナー120名をご招待 11月27日(日)23時59分応募〆切



TOKYO FMで放送中のきゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめる『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』(毎週日曜12:30-12:55 放送)では、2022年12月6日(火)、TOKYO FMホール(東京都千代田区)にて番組の公開収録を行います。この公開収録にリスナー120名様を無料でご招待いたします。応募〆切は11月27日(日)23時59分。ぜひご応募ください。









毎週日曜12時30分から放送中の『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』は、きゃりーぱみゅぱみゅが、今、気になるテーマ(=Chapter)について、時には自分自身で、時にはゲストを招いて語る番組です。番組を通じて出会う、新たな気付きや発見などをリスナーと共有し、未来の”Chapter”を創り出すきっかけを見つけていきます。

今回、リスナーへの感謝の気持ちを込めて、12月6日(火)に同番組初の公開収録を実施することが決定しました。会場はTOKYO FMホール。「今年1年間の振り返り&クリスマス」をテーマに、きゃりーぱみゅぱみゅがトークを繰り広げていきます。この公開収録にリスナー120名を無料でご招待いたします。応募方法は番組サイト(https://www.tfm.co.jp/heart/)をご確認ください。応募〆切は11月27日(日)23時59分。当日は参加者限定の抽選会も実施予定です。この公開収録の模様は12月18日(日)、25日(日)12時30分からの番組内で放送致します。どうぞ、ご期待ください。



【公開収録概要】

◇実施日時:12月6日(火) 18時30分開場 19時30分開演

◇場所:TOKYO FMホール

◇募集人数:リスナー120名 無料ご招待

◇応募方法: 1.チンタイガー公式Twitterアカウントをフォロー(https://twitter.com/chintiger)

2.アカウントから投稿される告知投稿をリツイート

3.番組WEBサイトでアンケート回答を行い申し込み( https://www.tfm.co.jp/heart/ )

〆切 11月27日(日)23時59分



【番組概要】

◇タイトル: 『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~』

◇放送日時: 毎週日曜 12:30-12:55放送

◇放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇出演者 : きゃりーぱみゅぱみゅ

◇提供: CHINTAI

◇番組ホームページ: https://www.tfm.co.jp/heart/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/20-13:16)